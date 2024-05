L'IA prédit quels patients doivent vraiment être admis aux urgences et cela permettra de sauver des vies

Après avoir analysé des centaines de milliers de dossiers médicaux, ChatGPT-4 a un taux de précision de 83 % pour prédire quels patients au coeur d’un service d'urgence nécessitaient une hospitalisation.

Atlantico : L'intelligence artificielle générative, telle que ChatGPT-4, peut aider à prédire si un patient aux urgences doit être hospitalisé, selon une étude menée par des chercheurs de l'École de médecine Icahn au Mount Sinaï à New York. Après avoir analysé des centaines de milliers de dossiers médicaux, ChatGPT-4 a un taux de précision de 83 % pour prédire quels patients au coeur d’un service d'urgence nécessitaient une hospitalisation. Comment expliquer de telles prouesses ? Comment l’IA arrive-t-elle à être de plus en plus performante dans le domaine de la santé ?

Alexander Polonsky : L’utilisation de l’IA dans le domaine de la santé se développe depuis au moins 20 ans. La technologie devient de plus en plus performante même si les experts sont souvent en désaccord entre eux. L’intelligence artificielle emmagasine des données sur la santé et sur les dossiers médicaux des patients. Des études montrent que dans certains aspects de ce vaste champ de l’activité dans le domaine de la santé, la technologie, via l’IA, arrive maintenant à un niveau qui est comparable ou même supérieur à celui d'un médecin, notamment pour déceler certains problèmes de santé dans les images des radiographies ou pour certains autres cas. Il faut néanmoins faire attention pour correctement interpréter ce genre de résultats. Les réponses apportées par l’IA ne sont pas généralisables car cette technologie ne va pas pouvoir performer mieux que des experts ou de vrais médecins dans tous les domaines de la médecine.

Cela marche très bien dans certaines situations seulement. Ces IA dédiées à la santé ne sont pas des IA généralistes. Elles sont développées et enrichies avec des données qui vont permettre de répondre correctement à certaines questions ou pour parvenir au bon diagnostic ou à l’analyse la plus pertinente.

Les logiciels généralistes d’IA atteignent aussi des niveaux assez impressionnants concernant certaines problématiques médicales.

Dans le cadre des études publiées dans ce domaine, il est important de s’assurer que ces publications sur les progrès de l’IA ont bien été validées et confirmées par la communauté scientifique. Il est aussi important de savoir à quel niveau ce genre d'expérimentation est réplicable car si l’on pose la même question deux fois à ChatGPT, on n’obtient pas la même réponse.

Au regard de cette étude et des résultats prometteurs, l'IA pourrait-elle aider les médecins au quotidien ? Est-ce un atout pour l'analyse des données médicales pour l'avenir et pour sauver des vies aux urgences ?

L’IA est un atout indéniable dans le domaine de la santé. Mais les expériences menées montrent que les meilleurs résultats obtenus ne sont obtenus ni par les médecins seuls, ni par les machines seules, mais bien par le travail collaboratif entre les professionnels de santé et l’IA.

Avec la quantité de littérature scientifique et médicale qui est produite tous les jours dans le monde, les médecins n’ont pas le temps de se tenir au courant des nouveaux changements de pratique. L'aide des machines et des nouvelles technologies peut être vraiment précieuse.

Il est également possible de consulter également beaucoup plus rapidement les effets secondaires d'un médicament. Les médecins consultent assez régulièrement des bases de données pour avoir une réponse précise pour des médicaments spécifiques.

Cela amène aussi la possibilité d’effectuer des recommandations, d’apporter des évaluations critiques sur certains diagnostics ou certaines ordonnances afin d’alerter d’autres confrères.

Pour que l’IA soit fiable en matière de santé, elle doit se baser sur des données issues de la vraie littérature médicale et scientifique pour apporter la meilleure réponse au médecin et au patient sur la nécessité de procéder à une éventuelle hospitalisation.

En quoi l’utilisation de l'IA pourrait-elle apporter des solutions pour désengorger les urgences ? L’apport de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé pourrait-il permettre de mieux diriger les patients, de les soigner et de gagner en efficacité à l'avenir ?

Pour un problème médical qui n’est pas urgent, les médecins ont la capacité de se baser sur leurs connaissances médicales, sur leur expertise pour établir le diagnostic et déceler le problème du patient.

L’utilisation de l’IA aux urgences permettrait de mieux orienter les patients pour les hospitalisations et cela permettrait de gagner en efficacité et de potentiellement sauver des vies.

L’étude menée aux Etats-Unis recherche suggère que l'IA pourrait aider les médecins aux urgences à prendre des décisions rapides et éclairées concernant l'admission et l’hospitalisation des patients. Est-ce que tout cela n'est pas porteur d'espoir pour l'avenir de la médecine? Alors que les dangers de l'IA sont souvent évoqués, est-ce que son utilisation dans le domaine de la santé ne sont-ils pas prometteurs au regard de cette étude sur les urgences ?

Cela est vraiment porteur d'espoir. Les médecins seront appelés à utiliser de plus en plus l’IA dans leurs missions. Cela peut permettre aux médecins d’avoir un avis secondaire pour des cas complexes pour certains patients.

L’IA est clairement un outil très prometteur pour la santé et pour les populations dans le monde entier. Les géants de la tech investissent des sommes très importantes et mènent des recherches pour l’IA dans le domaine de la santé.