L’heure de nettoyer sérieusement vos gourdes ou bouteilles d’eau a déjà probablement plus que sonné

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie" , aux éditions Telemaque

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Atlantico : Les bouteilles d'eau thermos réutilisables et les gourdes sont un bon moyen pour s'hydrater et peuvent aider à minimiser notre exposition aux nanoplastiques. En l'absence de lavage, ces objets peuvent néanmoins présenter des risques. Quels types de bactéries peut-on trouver dans une gourde ou une bouteille à usage multiple ? La moisissure peut-elle s’accumuler dans les bouteilles réutilisables ?

Christophe de Jaeger : La découverte récente de l’existence, parfois en quantité importante, de nanoplastiques dans les bouteilles d’eau en plastique est une vraie préoccupation de santé publique. Ceci d’autant plus qu’une hydratation correcte de notre corps est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme et qu’il existe aujourd’hui également des inquiétudes sur la qualité de l’eau véhiculée par notre système de distribution d’eau. La difficulté générale venant du fait que nos moyens d’analyse moderne de l’eau permettent de détecter des substances de plus en plus fines. L’utilisation de gourdes à filtres pouvait donc être une réponse élégante aux questions que nous nous posons sur notre eau de boisson.

Néanmoins ces gourdes peuvent également poser problème et en particulier si elles ne sont pas parfaitement et régulièrement nettoyées. Nos gourdes peuvent être des lieux de culture appréciés par le Cladosporium qui peut donner une couleur vert foncé ou brune, par le Penicillium qui donne des teintes bleus ou vertes, ou encore, par l’Aspergillus qui apparaît blanc, jaune ou vert. N’oublions pas le Stachybotrys qui donne des points noirs. Mais cela ne s’arrête pas à ces quelques espèces puisque chaque fois que nous buvons à notre gourde, nous pouvons l’ensemencer par une quelconque de nos bactéries buccales. A cela vient s’ajouter un autre élément important… le contenu en sucres de notre gourde. Certains ne mettent pas que de l’eau, mais également des boissons énergétiques plus ou moins sucrées qui sont d’excellent milieu de culture. En l’absence d’une hygiène parfaite, nos gourdes peuvent donc devenir de vrais milieux de culture qui vont persister de remplissage en remplissage.

Boire de l'eau dans une bouteille réutilisable ou une gourde non nettoyée est-il très risqué ? Les bactéries accumulées sont-elles réellement nocives pour la santé ? Quels sont les principaux symptômes ou risques encourus ? Notre système immunitaire est-il capable de se débarrasser de ces agents pathogènes contenus dans les gourdes non nettoyées et les bouteilles réutilisables ? Certaines personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’asthme ou d’allergies sont-elles plus exposées ?

Heureusement, les bactéries et autres microorganismes, ainsi que les champignons qui se développent dans nos bouteilles ne présentent pas de vrai danger pour la santé. Car ces microorganismes le plus souvent ne sont pas pathogènes et restent en faible quantité. Notre système immunitaire peut donc nous en protéger facilement et le plus souvent, on ne risque qu’une gastro entérite passagère. SI l’exposition se prolonge, alors on peut voir apparaître une fatigue chronique, des maux de têtes…En revanche, les personnes ayant un déficit immunitaire et qui ont pas définition une capacité de défense plus faible, peuvent en revanche, avoir des symptômes plus marqués. On décrit également des phénomènes allergiques (crise d’asthme, éruptions cutanées…) qui sont parfois difficiles à relier à une consommation d’eau contaminée.

Quels sont les meilleurs conseils pour éviter une telle accumulation de bactéries dans une bouteille d'eau réutilisable ou dans une gourde ? L’utilisation de vinaigre blanc ou un lavage intensif sont-ils recommandés pour se débarrasser le mieux possible des bactéries et des moisissures des gourdes et des bouteilles d’eau réutilisables ?

Une bonne hygiène est la clef d’une bonne santé. Nos gourdes devraient idéalement être nettoyées tous les jours, et au grand minimum, une fois par semaine. Cela va du simple rinçage vigoureux, au passage au lave-vaisselle, ou encore en utilisant des brosses spécialisées pour les gourdes avec un détergent doux. Un parfait rinçage à l’eau claire est indispensable. On peut également utiliser un mélange d’eau et de vinaigre blanc dont les propriétés antiseptiques ne sont plus à prouver.

N’oubliez pas de bien nettoyer votre gourde après un certain temps d’inutilisation.

Deux derniers points : ne pas hésiter à démonter votre bouteille, car les moisissures peuvent se cacher dans de petits recoins et mécanismes.

Et enfin, si vous voyez que malgré vos efforts, il persiste des traces de moisissures ou un goût bizarre, jeter votre gourde et investissez dans une nouvelle.