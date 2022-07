Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Un journal digne de ce nom aurait écrit « l’extrême-droite s’invite dans les médias » ou « l’extrême-droite est invitée dans les médias ». Pas Le Monde, qui a préféré « L’extrême-droite » s’infiltre dans les médias.

Cette formule a valeur de repoussoir. « S’infiltrer » a en effet un côté sournois, glauque et retors. À l’appui de son SOS, Le Monde cite pêle-mêle les noms d’Eric Zemmour, de Geoffroy Lejeune, de Charlotte d’Ornellas et de quelques autres. Avec un oubli de taille : le nom de Robert Ménard, qui va avoir une chronique sur LCI et qui a échappé à la vigilance du Monde.

Ce que ce journal refuse de voir, c’est que la sociologie de la population française montre que celle-ci penche à droite. Et d’après la célèbre maxime d’un professeur de Sciences Po de l’ancien temps : « le rôle du journaliste est de mettre en clair les discours confus et contradictoires du lecteur ».

Les télévisions et les radios veulent, on les comprend, faire de l’audience. Et c’est à ça que sert « l’extrême-droite ». Mais Le Monde préfère entonner le Chant des Partisans dans une version qu’il a concoctée : « Ami entends-tu le bruit sourd des médias qu’on enchaîne »…

Pour autant, de nombreuses places fortes résistent encore à l’envahisseur brun. Le Monde en premier lieu. Et aussi Libération, Télérama, Les Inrocks, France Inter, France Info et d’autres. La gauche ne s’infiltre pas dans les médias car elle n’en a pas besoin : elle y est déjà solidement installée.