L’erreur tactique de Poutine

Vladimir Poutine.

Traduction d'une tribune de Vladislav Inozemstev à retrouver ici :https://ridl.io/putin-s-tactical-mistake/

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fondamentalement changé la politique mondiale, et il ne fait aucun doute que les événements les plus dramatiques sont encore à venir : la défaite de la Russie et son déclin en tant que superpuissance (même régionale) auront des conséquences durables. Cependant, des déclarations similaires sur l'économie mondiale, si tant est qu'elles soient faites, semblent moins confiantes : les sanctions contre la Russie n'ont pas détruit l'ordre financier mondial, les centaines d'entreprises occidentales qui se sont échappées de Russie n'ont pas vu leur position sur d'autres marchés décliner, et la le seul domaine où Moscou avait vraiment quelque chose à dire, à savoir le prix des matières premières, est soit revenu aux niveaux d'avant-guerre (comme le pétrole ou le blé) soit a baissé (comme l'acier et certains métaux non ferreux). Le seul problème sérieux qui persiste est la situation sur le marché du gaz et, dans une certaine mesure, sur le marché du charbon, principalement en Europe, où ces matières premières s'échangent à des prix 4,0 et 2,4 fois plus élevés qu'il y a un an.

La raison derrière ces développements est que les hostilités en Ukraine ont déclenché une véritable guerre économique entre la Russie et l'Europe sur ce marché local de plusieurs matières premières stratégiques. Bénéficiant d'une position unique sur le marché du gaz de l'UE (34 % de la consommation, 42 % des importations en 2020) et sur le marché du pétrole (23 % de la consommation, 29 % des importations) depuis des décennies, Moscou a cru pouvoir manipuler les prix en fonction de sa quasi - statut de monopole. L'Europe, pour sa part, a finalement décidé qu'il était juste et possible de surmonter la domination russe et a imposé des restrictions à l'achat de matières premières énergétiques russes (bien qu'au lieu de commencer par le gaz et le pétrole et de terminer par le charbon [ces secteurs sont classés selon les parts de marché des entreprises publiques], les Européens ont suivi exactement le chemin inverse). D'une part, cela a conduit à un boom de la demande locale (pendant les mois d'été, les pays de l'UE ont été beaucoup plus actifs que d'habitude dans l'achat de pétrole et de charbon russes). D'autre part, cela a déclenché des contre-mesures lorsque la Russie a décidé que l'Europe ne pourrait pas survivre sans son gaz (des analystes russes nous ont récemment dit chaque semaine que l'Ancien Monde ne survivrait pas sans Gazprom pendant l'hiver) : premièrement, la Russie a drastiquement réduit les approvisionnements puis, «dans une crise de colère», il a fermé les deux branches de Nord Stream la semaine dernière pour une période prolongée.

À mon avis, les résultats intermédiaires de cette guerre du gaz peuvent déjà être résumés, et ils ne semblent pas réconfortants pour le Kremlin. Je crois que la tentative de Poutine d'« attaquer » l'Europe sur le front énergétique a été sa deuxième erreur importante cette année (Sergei Medvedev l'a mise sur un pied d'égalité avec le lancement d'une agression à grande échelle contre l'Ukraine le 24 février et l'annonce de la mobilisation le 21 septembre 2022, mais je dirais que c'est une erreur tactique alors que les deux dernières peuvent être considérées comme des erreurs stratégiques). Cependant, ce que ces erreurs de calcul ont en commun, c'est que les décisions dans toutes ces affaires étaient fondées sur une vision mythologique de la réalité. De plus, elles se sont avérées très hâtives et n'ont pu être reconsidérées.

Il est bien connu que Gazprom a considérablement réduit ses approvisionnements en gaz vers l'Europe au cours de la première moitié de cet été, principalement en coupant le débit du gazoduc Nord Stream 1 : les approvisionnements sont passés de 170 millions de mètres cubes par jour en mai à 67 millions de mètres cubes. par jour le 15 juin, puis à 33 millions de mètres cubes par jour à partir du 27 juillet, pour s'arrêter complètement à partir du 31 août. Les « travaux programmés » qui avaient été initiés à l'époque se sont soldés par un désastre le 26 septembre et la route baltique du gaz vers l'Europe est désormais fermée, probablement pour toujours. Cependant, les actions de Moscou ont convaincu les Européens au milieu de l'été qu'il valait la peine de se préparer au pire, et V. Poutine leur a donné suffisamment de temps pour cela, retournant les cartes près de quatre mois avant le début du froid. L'Ancien Monde a commencé à réduire activement la consommation de gaz, en passant à des carburants alternatifs, en réduisant la production des biens les moins énergivores (par exemple les engrais) et en recherchant de nouvelles sources d'approvisionnement, en se concentrant principalement sur la Norvège (un gazoduc reliant la Norvège à la Pologne a été ouvert le 30 septembre) et au Moyen-Orient (le Qatar et l'Allemagne ont abordé de nouveaux accords ces derniers jours). Ce dernier point n'est pas surprenant car les fournisseurs tentent désormais de fixer les prix des contrats à long terme avant que la situation sur le marché européen du gaz ne devienne relativement stable. En conséquence, les installations de stockage souterrain de gaz de l'UE ont été remplies à 88,4 % au 1er octobre, un certain nombre d'actifs énergétiques russes ont été réquisitionnés et des programmes de subventions aux consommateurs ont été approuvés dans la grande majorité des pays de l'UE. Par conséquent, la demande fulgurante a commencé à se calmer et le prix du gaz, qui avait culminé à plus de 3400 USD par millier de mètres cubes (Kcm), est maintenant tombé à 1800 USD et a toutes les chances de se stabiliser en dessous de 1000 USD/Kcm d'ici la fin de l'année. La Russie, qui générait d'énormes revenus du pétrole et du gaz tout au long des mois d'été, est déjà confrontée à une baisse de ses revenus dans le contexte des dépenses sans fin liées à la guerre en Ukraine, qui a entraîné un déficit budgétaire fédéral.

Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur l'économie russe ? De toute évidence, nous parlons d'une crise de toute l'industrie pétrolière et gazière, puisque le retrait de la Russie du marché européen ne peut être entièrement compensé. La situation du gaz sera plus difficile que dans d'autres segments de marché. Au cours des 8 derniers mois, les exportations ont diminué de plus de 37,5 %, la production ayant chuté de près de 14,6 %. Depuis plusieurs mois, le gaz excédentaire est brûlé en quantités énormes (jusqu'à 4,5 millions de mètres cubes par jour), tant sur les sites de production qu'aux points d'entrée des gazoducs d'exportation, et la perturbation du Nord Stream rendra cette catastrophe environnementale permanente. Le problème est aggravé par le fait que le principal gazoduc vers la Chine n'est pas relié aux principaux sites de production, c'est pourquoi la surcapacité de pompage, encore disponible à l'Est, ne peut sauver la situation. Le nouveau pipeline vers la Chine, dont Poutine et Xi Jinping ont discuté lors de la réunion de Samarcande, n'a pas encore reçu le feu vert de Pékin et, en tant que tel, ne peut pas encore être pris en compte. Le programme de développement de la production de gaz naturel liquéfié est gelé en raison de l'embargo sur les livraisons d'équipements européens et américains. De plus, la situation pétrolière n'est pas aussi bonne qu'il y paraissait en été. Avec l'interdiction imminente de l'UE sur les importations de pétrole russe (à partir du 5 décembre) et de produits pétroliers (à partir du 5 mars 2023), de nombreux consommateurs européens sont impatients de s'approvisionner, ce qui stimule la demande (en fait, elle a augmenté de près de 20 % entre février à août). Cependant, ce n'est qu'un phénomène temporaire, et une fois l'embargo levé, la Chine et l'Inde ne pourront pas absorber les volumes libérés, atteignant très probablement près de 1,5 million de barils par jour d'ici le début de l'année prochaine, et au moins 2,5 millions barils par jour d'ici la fin du premier trimestre 2023.

La réorientation vers de nouveaux marchés, qui a débuté avec beaucoup de succès au premier semestre 2022, prendra un ou deux ans (et sera compliquée par l'introduction d'un plafonnement des prix des matières premières énergétiques russes, des sanctions sur les transporteurs maritimes transportant du pétrole depuis la Russie , et l'intensification naturelle de la concurrence). Très probablement, Moscou pourra toujours pousser son pétrole sur les marchés mondiaux (par opposition à une partie de son gaz), mais un échec local des exportations (et de la production) en 2023 est garanti. Dans le même temps, il ne fait aucun doute que la plupart des approvisionnements seront produits avec une remise importante (même en l'absence de plafonnement des prix). Par exemple, on peut regarder l'Inde, où les fournisseurs irakiens livrent désormais du pétrole avec une remise de 9 USD le baril par rapport au prix proposé par Moscou). En d'autres termes, les matières premières énergétiques de la Russie pourraient être condamnées à rester sous-évaluées au moins jusqu'au changement de pouvoir en Russie.

Cependant, pour comprendre le tableau d'ensemble, il faut garder à l'esprit que les exportations de gaz russe ne représentent « que » 32 à 33 % de sa production, tandis que le chiffre respectif pour le pétrole (y compris les produits pétroliers) approche les 72 % (toutes les données pour 2021). Par conséquent, même une baisse de 50 à 60 % des exportations de gaz entraînerait une diminution de 18 à 20 % de la production de gaz, ce qui entraînerait une perte de 800 à 900 milliards de roubles de recettes budgétaires fédérales, mais ne tuerait pas l'industrie, même si le nouveau pipeline vers la Chine n'est pas construit. Au contraire, une réduction de la demande de pétrole ne serait-ce que de 2 millions de barils par jour entraînerait la fermeture de centaines de puits et, ce qui est tout aussi important, un excédent important de la capacité de raffinage du pétrole (il est également peu probable que les exportations vers la Chine augmentent car l'ESPO gazoduc et la capacité de transport ferroviaire serait épuisée). En raison des particularités de la fiscalité dans l'industrie pétrolière, les pertes seront beaucoup plus importantes ici que celles causées par la baisse des exportations de gaz et pourraient atteindre 3 à 3,2 billions de roubles de recettes budgétaires perdues, ayant ainsi un impact beaucoup plus important sur la croissance du réel. l'économie parce que les milliers d'entreprises russes publiques et privées dépendent de l'industrie pétrolière dans leurs activités.

En d'autres termes, en s'engageant dans une guerre énergétique avec l'Europe, Moscou a surestimé sa force, tout comme il l'a fait en s'engageant dans une véritable guerre avec l'Ukraine. Un succès certain (et temporaire) aurait pu être atteint si le Kremlin avait joué pendant un certain temps le rôle de «fournisseur responsable» et s'était rallié aux conditions de l'Europe, puis avait radicalement changé les règles du jeu juste avant l'arrivée du froid. Cependant, les signaux qui remettaient en cause la fiabilité de la Russie avaient été envoyés il y a longtemps, de sorte que les Européens ont commencé à se préparer au pire des cas avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ils ont encore multiplié les efforts cet été, ce qui signifie qu'ils s'en tireront certainement bien et passeront l'hiver sans conséquences catastrophiques. En effet, les entreprises européennes rêvent désormais presque à l'unisson de revenir au « business as usual » dans les relations avec la Russie, et les citoyens sont indignés par les énormes factures de services publics. Cependant, il s'agit plus d'un gémissement que d'un signe de protestation. Pour l'Europe, l'accord est clair : personne ne s'inclinera devant Poutine au nom d'un approvisionnement accru, et personne ne forcera l'Ukraine à faire des concessions à la Russie au nom du transit durable (je crois que c'est pour cela que le gazoduc Nord Stream a été explosé).

Dans le même temps, les événements de 2022 pourraient accélérer considérablement la transformation du bilan énergétique mondial : la demande de pétrole commencera à se déplacer vers le Sud global, tandis que le Nord (c'est-à-dire l'Europe, suivie de l'Amérique du Nord), se réorientera encore plus activement s'orienter vers les énergies renouvelables. Dans ce scénario, la concurrence sur le marché pétrolier ne fera que s'intensifier et des prix de 50 USD le baril ou même moins deviendront réalistes d'ici quelques années seulement. C'est pourquoi, dans un avenir prévisible, la Russie devra très probablement réfléchir à la perte de son statut, non seulement de superpuissance militaire et politique, mais aussi de superpuissance énergétique (d'ailleurs, le président Vladimir Poutine en a parlé très rôle en 2005−2007). Cela ne signifie certainement pas que l'industrie pétrolière et gazière va s'éteindre : l'économie russe est tout à fait capable de générer une demande de gaz et de pétrole, sinon à l'échelle de production actuelle, du moins à des niveaux assez comparables, consommant jusqu'à 500−530 milliards de mètres cubes de gaz et 240 à 260 millions de tonnes de pétrole par an (soit environ 75 % et 60 % de la production actuelle). Les prix intérieurs russes sont assez avantageux pour les producteurs de gaz et l'essence n'est pas moins chère en Russie qu'aux États-Unis. Si l'offre excédentaire crée une concurrence supplémentaire sur le marché, les prix intérieurs pourraient même chuter, ce qui serait favorable tant aux citoyens qu'aux entreprises. Bien sûr, le pays devra trouver comment financer son budget, mais tôt ou tard, la Russie devra de toute façon devenir un pays plus "normal", étant donné que 140 millions de personnes ne peuvent pas vivre uniquement des matières premières.

À l'heure actuelle, nous ne savons pas comment 2022 se terminera et comment les sentiments du marché évolueront dans les années à venir. Cependant, il est fort probable que nous ayons déjà vu presque tous les événements qui pourraient créer des pénuries et une demande croissante de matières premières énergétiques. À l'avenir, toutes les tendances technologiques majeures (c'est-à-dire l'utilisation accrue d'énergies vertes, l'extraction améliorée et moins chère des ressources énergétiques conventionnelles, la réduction de la consommation de combustibles fossiles, le passage à une croissance moins axée sur la consommation dans les pays leaders) saperont le rôle et l'influence des fournisseurs de matières premières. Et le fait que cela coïncide avec la défaite géopolitique massive de la Russie laisse espérer que la Russie et sa société commenceront enfin à changer…

