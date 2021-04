L’énergie selon les (étranges) calculs de Yannick Jadot

Le leader écologiste Yannick Jadot a asséné quelques contre-vérités concernant le nucléaire lors d'une émission sur France 2.

Atlantico : Dans l'émission Vous avez la parole sur France 2, Yannick Jadot a affirmé que "90% des investissements énergétiques dans le monde sont dans les énergies renouvelables". Cette déclaration est-elle juste ? Valérie Faudon : Les investissements dans les énergies renouvelables progressent heureusement, mais les investissements énergétiques dans le monde restent encore en 2020 dominées par les énergies fossiles. L’Agence Internationale de l’Energie de l’OCDE, l’organisation gouvernementale de référence sur ces sujets, estime que les dépenses d’investissement dans les renouvelables étaient de l’ordre de 300 milliards de dollars en 2020, soient environ de l’ordre de 20% seulement des dépenses totales, estimées à 1500 milliards de dollars. Par comparaison les dépenses d’investissement dans le pétrole, le gaz et le charbon, que ce soit pour la recherche, l’extraction, le transport et aussi leur utilisation dans les centrales thermiques représentaient encore plus de 600 milliards de dollars, donc le double des investissements dans les renouvelables. L’affirmation de Yannick Jadot est non seulement erronée : elle est représentative d’un vrai problème dans le débat énergétique en France, qui est d’opposer systématiquement énergie nucléaire et énergies renouvelables, alors qu’elles sont toutes peu émettrices de CO2, et donc toutes bonnes pour le climat. Le vrai enjeu de la lutte contre le changement climatique, c’est de diminuer notre consommation de pétrole, de gaz, de charbon, qui dominent encore notre consommation d’énergies et sont justement fortement émettrices de CO2. Opposer les solutions entre elles, c’est se tromper d’objectif, et perdre du temps.

Dans quelles circonstances devrions-nous nous trouver pour que le chiffre de 90% avancé par Yannick Jadot puisse être vrai ? Est-on encore loin de ce scénario ?

Oui on est loin de ce scénario, comme on l'a vu sur les chiffres : nous sommes encore très dépendants du pétrole, du gaz et du charbon. En France, plus de 90% de l'énergie utilisée dans les transports est le pétrole. En Europe, le charbon et le gaz représentent encore plus de 35% de la production d'électricité. De nombreuses institutions travaillent aujourd'hui sur des scénarios de « neutralité carbone » à l'horizon 2050, c'est à dire des scénarios où l'on arrive à réduire de manière drastique nos émissions de CO2, de telle manière que la concentration dans l'atmosphère n'augmente plus. Toutes s'accordent toutes pour dire que nous sommes en situation d'urgence, et que pour diminuer notre dépendance aux énergies fossiles on aura besoin absolument toutes les solutions, l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique, le nucléaire, et aussi de toute une liste d'autres solutions, certaines restant encore à développer. Les scénarios tablent sur une très forte croissance des énergies renouvelables, mais pas seulement : ainsi le scénario de référence de l'AIE table sur un doublement de la production nucléaire mondiale d'ici 2050. De nombreux pays affichent une stratégie qui combine énergies renouvelables et nucléaire : c'est le cas de la Chine, qui vient encore d'annoncer cette semaine la construction de cinq nouveaux réacteurs nucléaires, mais prévoit de devenir, d'ici 2030, le premier exploitant mondial. Mais aussi, plus proche de nous, un pays comme la Pologne, très dépendante du charbon, prévoit de construire six réacteurs nucléaires, en complément d'investissements dans l'éolien en mer. L'énergie nucléaire, aux côtés des renouvelables, est un outil très efficace pour remplacer le charbon, car il produit de l'électricité de manière massive, 24h/24, de manière décarbonée. De plus de en plus d'écologistes ou de mouvements politiques, qui étaient historiquement opposés au nucléaire, sont en train d'évoluer : c'est le cas en particulier du parti démocrate aux Etats-Unis qui, pour la première fois, avec Joe Biden, a mis le nucléaire dans son programme. L'opposition au nucléaire peut avoir des conséquences graves pour le climat : ainsi en Belgique, le gouvernement, qui a une ministre issue du parti écologiste, prévoit de fermer ses centrales nucléaires en 2025, et de les remplacer par des centrales à gaz, fortement émettrices de CO2.