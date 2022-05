L’assassin présumé du vieux Juif dit « avoir obéi à une voix »

René Hadjadj est mort le 17 mai dans le quartier de La Duchère à Lyon. Un suspect a été mis en examen dans cette affaire. La piste antisémite a été écartée à ce stade de l'enquête.

Et cette voix réclamait une obéissance absolue.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On connaît maintenant l’identité du malheureux assassiné : René Hadjadj, 89 ans. On connaît également celle du suspect, Rachid Kheniche. Un voisin sans histoires selon la terminologie habituelle.

Pour expliquer son geste, il a dit aux enquêteurs qu’il avait « obéi à une voix ». Tout comme l’assassin de Sarah Halimi. Des voix, on en entend de toutes sortes. Parfois c’est « papa j'ai soif ». D’autres fois : « chéri je t’aime ». Mais les voix entendues par Rachid Kheniche et l’assassin de Sarah Halimi disent autres chose « tuez les Juifs qui sont des singes et des porcs ».

La police a toutefois jugé, dans un premier temps, d’exclure toute motivation antisémite dans le geste de Rachid Kheniche. Il a cependant envoyé de nombreux tweets antisémites à l’avocat Gilles-William Goldnadel. Mais ce dernier était trop loin et donc hors d’atteinte. Alors que René Hadjadj était là, tout près, à portée de la main…

Mais comment se fait-il qu’il y ait encore des Juifs à La Duchère ?