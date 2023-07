L'archéoptéryx, le fossile qui a changé tout ce que nous pensions savoir des dinosaures

Un paléontologue en France, 2019, AFP / GEORGES GOBET

L'archéoptéryx a changé à jamais notre compréhension des dinosaures et de l'origine des oiseaux, mais il a fallu un siècle après sa découverte et un article d'une page pour modifier le consensus scientifique. Ce qu'il faut savoir.

Cet article a été publié initialement sur le site de la revue Knowable Magazine from Annual Reviews et traduit avec leur aimable autorisation.

Cet article est la retranscription d’un podcast animé par Charlotte Stoddart, en compagnie de Julia Clarke. Il ne constitue que l’un des trois épisodes de la Saison 3 prévue par la revue.

Quand vous pensez à un dinosaure, qu'imaginez-vous ? S'agit-il d'un grand Tyrannosaurus rex massif ? Ou un Diplodocus doux mais géant avec un long cou ? Ou pensez-vous à quelque chose qui ressemble à un oiseau ? Une créature de la taille d'un poulet avec des plumes ?

Je m'appelle Charlotte Stoddart et je vous présente Knowable. Cette saison, nous avons décidé de nous concentrer sur le moment et la manière dont les idées scientifiques se développent. Dans chaque épisode, nous étudions un texte qui a changé notre façon de penser. Dans cet épisode, il s'agit de L'ascendance des oiseaux, du paléontologue américain John Ostrom.

Dans cet article d'une page, Ostrom soutient que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Plus précisément, un groupe de dinosaures appelé théropodes, qui comprend de grands carnivores charismatiques comme T. rex, mais aussi des dinosaures beaucoup plus petits.

L'article d'Ostrom a été publié dans la revue Nature en 1973 et a déclenché une révolution dans notre compréhension des dinosaures et des oiseaux. Ostrom n'était pas le premier à suggérer que les oiseaux avaient évolué à partir des dinosaures, mais il a relancé l'idée et a présenté des arguments convaincants. L'objectif de cet article, écrit Ostrom, est de présenter des preuves de l'ascendance immédiate des oiseaux. Des preuves qui ont généralement été ignorées au cours des 50 dernières années. La preuve dont il parle est l'Archéoptéryx. L'Archéoptéryx était un petit dinosaure ressemblant à un oiseau. Les premiers spécimens ont été découverts en Allemagne en 1861 et connus sous le nom d'Urvogel, ce qui signifie premier oiseau. Fait remarquable, à côté des ossements se trouvaient des plumes fossilisées, indices d'une relation étroite entre les dinosaures et les oiseaux.

Selon Ostrom, l'Archéoptéryx est peut-être le plus célèbre de tous les fossiles, et il est presque universellement reconnu comme l'un des plus importants. Alors pourquoi les similitudes entre l'Archéoptéryx et les dinosaures ont-elles été ignorées pendant 50 ans ? Quelles étaient les autres idées sur l'évolution des oiseaux ? Et pourquoi est-ce important ?

Autant de questions que j'ai posées à la paléontologue Julia Clarke, qui a accepté de m'aider à comprendre l'importance de l'article d'Ostrom. Comme Ostrom, elle a étudié les fossiles d'Archéoptéryx. Ses recherches à l'université du Texas à Austin portent sur les débuts de l'évolution des oiseaux et l'origine du vol. L'idée que les oiseaux sont les descendants vivants des dinosaures est fondamentale pour les questions de recherche de Julia. Mais à l'époque où Ostrom a rédigé son article, cette idée était loin d'être établie. Il existait différentes théories sur l'origine des oiseaux.

Julia Clarke : Au cours du 20e siècle, les gens ont même rapproché les oiseaux des mammifères. Rétrospectivement, c'était une idée un peu folle. Mais il y avait beaucoup d'idées différentes sur les affinités des oiseaux. Ils étaient considérés comme tellement différents de tout le reste qu'il était difficile de les placer dans l'arbre de la vie.

Charlotte Stoddart : L'idée que les oiseaux sont des mammifères était logique pour certains scientifiques. En effet, comme les mammifères, les oiseaux ont le sang chaud. Or, à l'époque, on pensait que tous les dinosaures avaient le sang froid. Une autre théorie voulait que les oiseaux et les crocodiles aient un ancêtre commun. Jusque-là, c'est exact. Mais les oiseaux et les crocodiles se seraient séparés de cet ancêtre reptilien avant les dinosaures. C'est cette idée d'une relation étroite entre les oiseaux et les crocodiles qu'Ostrom conteste dans cet article d'une page, publié en 1973. J'ai appelé Julia pour en discuter.

Julia Clarke : Je crois que j'ai encore l’article. Parce que je l'ai lu, à l'époque où je faisais mes études supérieures.

Charlotte Stoddart : L'article d'Ostrom est une étape importante dans la recherche de l'origine des oiseaux.

Julia Clarke : Oh, vraiment. Je veux dire que c'est une longue histoire qui remonte à loin.

Charlotte Stoddart : Elle remonte au milieu du XIXe siècle, cent ans avant la publication de l'article d'Ostrom. Lorsque l'idée d'une évolution des oiseaux à partir d'anciens reptiles, peut-être des dinosaures, a été suggérée pour la première fois, elle était radicale et controversée. Notamment parce que l'idée même de l'évolution d'une espèce à partir d'une autre était nouvelle et faisait l'objet d'un débat acharné. Le traité de Charles Darwin intitulé De l'origine des espèces par [les moyens de] la sélection naturelle a été publié en 1859. Deux ans plus tard, les premiers spécimens d'Archéoptéryx ont été découverts en Allemagne. L'un de ces spécimens a atterri à Londres, où l'ami et champion de Darwin, Thomas Henry Huxley, l'a examiné. Il a établi un lien entre l'Archéoptéryx, qu'il a classé comme une sorte d'oiseau, et les reptiles, y compris les dinosaures comme le Compsognathus.

Certaines personnes n'étaient pas d'accord avec l'idée d'une relation évolutive entre ces groupes. Ils s'opposaient à la possibilité même de l'évolution. Ou alors, ils affirmaient que toute ressemblance entre les dinosaures et les oiseaux était une coïncidence et le résultat de ce que l'on appelle l'évolution convergente. Au cours des cent années suivantes, cet argument de l'évolution convergente a persisté, tandis que l'idée que les oiseaux avaient évolué à partir des dinosaures est tombée en disgrâce. Je voulais savoir pourquoi cette idée avait été ignorée et largement rejetée, comme l'a dit Ostrom. J'ai posé la question à Julia.

Julia Clarke : Un livre très influent et très intéressant a été publié au début du 20e siècle par [Gerhard] Heilmann. Heilmann était un personnage fascinant. Il a écrit tout un livre dans lequel il détaille un grand nombre des caractéristiques auxquelles Ostrom fait référence ici. Mais il conclut ensuite qu'en l'absence d'un seul trait, les oiseaux ne peuvent pas être apparentés aux dinosaures. Même s'il détaille magnifiquement tous les traits qu'ils partagent avec ces dinosaures, il rejette en quelque sorte cette notion. C'est un livre fascinant, mais ce qu'il dit, c'est qu'à un certain niveau, il utilise la clavicule comme pierre de touche, et il dit : "En l'absence de ceci, je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas établir cette relation avec les dinosaures."

Charlotte Stoddart : La clavicule est ce que l'on appelle plus communément le bréchet. C'est l'os en forme de Y qui se trouve entre le cou et la poitrine d'un oiseau. C'est celui sur lequel nous faisons parfois des vœux. Heilmann pensait que les dinosaures n'avaient pas de clavicule. Il a pris cette pièce anatomique comme preuve que les oiseaux et les dinosaures n'étaient pas étroitement liés, malgré de nombreuses autres similitudes anatomiques. À l'époque où Ostrom écrivait ces lignes, quelques clavicules de dinosaures avaient été découvertes. Mais remettre en question la conclusion de Heilmann n'allait pas être facile. Le livre de Heilmann a eu une influence considérable.

Dans un autre article, publié en 1975 dans l'Annual Review of Earth and Planetary Sciences, Ostrom écrit que "l'impact du livre de Heilmann ne peut être exagéré. ... L'ouvrage est si complet et si vaste que peu de gens en ont contesté une partie et que presque personne n'a soulevé la question de l'origine des oiseaux depuis sa publication il y a un demi-siècle. En fait, il a été largement accepté comme le dernier mot sur le sujet et pratiquement tous les ouvrages ultérieurs ont simplement réitéré les conclusions de Heilmann".

Mais pas Ostrom. Ostrom a examiné les preuves et est arrivé à une conclusion différente. Julia m'a parlé en détail des preuves d'Ostrom.

Julia Clarke : Ce qu'il a fait, c'est prendre des preuves, dans certains cas collectées par d'autres. Il a ré-examiné des fossiles qui avaient été étudiés par d'autres. Et il a présenté des observations concrètes qui pouvaient être reproduites par d'autres et qui étayaient son hypothèse.

Charlotte Stoddart : C'est exact. En tête de l'article, Ostrom écrit que les preuves essentielles de l'ascendance des oiseaux sont préservées dans les quatre spécimens actuellement connus d'Archéoptéryx. Pourriez-vous nous présenter l'Archéoptéryx ? Quand les spécimens fossiles ont-ils été découverts ? À quoi ressemblaient-ils ? De quel type de créature s'agissait-il ?

Julia Clarke : Le premier fossile d'Archéoptéryx était une simple plume. Peu de temps après, plusieurs spécimens clés ont été découverts - l'un d'entre eux est aujourd'hui connu sous le nom de spécimen de Berlin, et l'autre sous le nom de spécimen de Londres.

Charlotte Stoddart : Ces spécimens ont été trouvés dans une mine en Allemagne, n'est-ce pas ?

Julia Clarke : Oui. La mine servait à extraire du calcaire pour fabriquer des lithographies. Et c'est pour cela que ce fossile a été excavé. Et ils se sont dit : "Bon sang, ce fossile va gâcher ma belle impression de lithographie". Ils se sont donc dirigés vers d'autres destinations. Ce sont ces fossiles, comme l'Archéoptéryx, et beaucoup d'autres, y compris les premiers ptérosaures et d'autres choses, qui ont finalement été collectés par les musées européens. Ces deux fossiles, le spécimen de Londres et celui de Berlin, étaient remarquablement complets. Ils conservaient la majeure partie du squelette, ainsi que des plumes autour du corps. Les plumes étaient clairement associées aux membres antérieurs et à la queue. Ces plumes pennées ou ramifiées semblaient identiques à celles des oiseaux vivants.

D'autres spécimens, comme celui d'Eichstätt, ont été étudiés par Ostrom. Il a dit : "C'est un autre spécimen d'Archéoptéryx." D'autres spécimens ont été découverts dans différentes collections européennes, et Ostrom a examiné tous ces fossiles.

Charlotte Stoddart : Quel genre d'animal était l'Archéoptéryx ? Quelle était sa taille ? Savons-nous s'il pouvait voler ? Que savons-nous de l'Archéoptéryx ?

Julia Clarke : L'Archéoptéryx tiendrait facilement sur mon bureau. L'Archéoptéryx n'est pas particulièrement grand. Plus petit qu'une dinde, plus grand qu'un poulet. Bien sûr, il aurait eu cette longue queue osseuse couverte de plumes. Mais, oui, c'est la taille d'un animal de compagnie. Et il est évident que les humains n'ont pas eu d'Archéoptéryx comme animal de compagnie, car nous avons évolué beaucoup plus tard.

Charlotte Stoddart : Pourquoi l'Archéoptéryx est-il si important pour comprendre l'origine des oiseaux ?

Julia Clarke : L'Archéoptéryx a donc un rôle clé à jouer. Et d'une certaine manière, je considérerais l'Archéoptéryx comme un élément clé dans un sens historique, en tant que catalyseur d'un changement de paradigme.

Charlotte Stoddart : Leur importance historique vient-elle du fait qu'ils ont été les premiers fossiles trouvés de ce type ?

Julia Clarke : Oui.

Charlotte Stoddart : Avec des plumes ?

Julia Clarke : Oui. Le moment de cette découverte, et le fait qu'une centaine d'années plus tard, ils étaient encore à peu près les seuls fossiles de ce type connus. Nous avons maintenant des tonnes de dinosaures de la même taille qui sont couverts de plumes. Le caractère unique de l'Archéoptéryx est donc qu'il s'agit toujours d'une espèce très importante connue grâce à tous ces fossiles. Mais nous avons une bien meilleure idée de toute la diversité qui existe à la fin du Jurassique.

Charlotte Stoddart : C'est exact. Et savons-nous si l'Archéoptéryx pouvait voler ?

Julia Clarke : Oh, vous posez toutes les questions difficiles. Tout d'abord, il faut décomposer le vol. Certains veulent parler du vol plané, un comportement qui, à l'exclusion du vol actif, n'est pas connu chez les oiseaux vivants. Il n'existe donc pas d'oiseaux qui se contentent de planer sans voler activement.

Chez l’Archéoptéryx, on a étudié la surface des plumes des membres antérieurs pour voir si, en les modélisant, elles pouvaient générer une portance suffisante pour permettre à l'animal de voler. Cette question a fait l'objet de nombreux débats. Et bien sûr, la surface de la longue queue, qui pourrait également générer une portance. C'est donc l'une des façons d'estimer si cet animal pourrait voler.

La deuxième méthode consiste à déterminer si les plumes du membre antérieur présentent des nervures asymétriques. Cette caractéristique n'est connue que chez les oiseaux qui utilisent leur membre antérieur pour le vol actif. Il possède des plumes asymétriques sur les membres antérieurs. Nous avons maintenant des dinosaures de Chine qui ont des plumes de membres postérieurs à veines asymétriques, par exemple, aussi. Ce que j'aime dire, c'est que cet animal est en quelque sorte aérien. Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est sur la manière dont l'Archéoptéryx utilisait ses ailes antérieures et postérieures. Et si cela correspond à une phase où il n'y avait que le vol plané avant que le vol actif n'évolue.

Charlotte Stoddart : Que l'Archéoptéryx ait pu ou non voler et comment, pour Ostrom, il s'agissait clairement d'un dinosaure. Un petit dinosaure avec des plumes. Pour preuve, il énumère les traits que les spécimens d'Archéoptéryx partagent avec les dinosaures théropodes : des traits tels que le nombre de vertèbres, la structure des membres antérieurs et la forme du bassin. Ostrom adresse son article à un paléontologue britannique, Walker, qui a récemment publié son propre article proposant une relation étroite entre les oiseaux et les crocodiles.

Julia Clarke : Et Ostrom lui dit : "Hé, mon pote, toutes les preuves sont là. Nous avons une idée assez précise de leur place et de leur appartenance à la famille des dinosaures." Oui, les crocodiles éteints sont leurs plus proches cousins vivants, mais il y a beaucoup de diversité éteinte là-dedans, beaucoup de choses se passent. La phylogénétique nous a permis de démêler toutes ces relations complexes. À l'époque, il n'existait pas vraiment de boîte à outils pour étudier ce groupe. Ou alors, on commençait tout juste à l'utiliser.

Charlotte Stoddart : Qu'entendez-vous par "boîte à outils phylogénétique" ?

Julia Clarke : Ce que je veux dire, c'est que la phylogénétique implique d'examiner l'atomisation de différents éléments de preuve. Dans le cas présent, il s'agit de l'anatomie des parties fossilisées, comme les os. Et en prenant tous ces traits, on se dit : "Si je regarde tous ces traits et que je fais une estimation, qu'est-ce que l'équilibre des preuves indique sur les relations entre ces espèces ?"

Charlotte Stoddart : Faisons une pause, Julia, pour nous assurer que nous avons bien compris. La phylogénétique est une méthode de recherche importante en biologie. Elle permet de reconstituer l'histoire de l'évolution de la vie sur Terre et de dessiner un diagramme, appelé arbre évolutif, qui montre les liens entre les différentes espèces. Pour ce faire, les scientifiques examinent les données génétiques, si elles sont disponibles - ce qui n'est pas le cas pour les dinosaures, car nous n'avons pas d'ADN de dinosaure. Ils examinent également les caractéristiques morphologiques, la structure du squelette, ce qu'a fait Ostrom. Au début des années 1980, une analyse phylogénétique approfondie a donné du poids à la théorie d'Ostrom selon laquelle les oiseaux se situent dans la branche des dinosaures théropodes de l'arbre. Julia qualifie Ostrom de proto-phylogénéticien, car ce qu'il a fait était moins détaillé et systématique que la phylogénétique moderne.

Julia Clarke : Il n'était pas phylogénéticien, mais il pensait de cette façon. Donc il pense, il dit, "Hey, Walker, regarde tous ces traits." Qu'il énumère. Il consacre une partie de sa page à énumérer ces traits. Il pense donc à atomiser, à articuler des points de données testables, qui soutiennent son hypothèse. Il ne s'agit donc pas d'un phylogénéticien au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Mais il réfléchit à ces questions.

Charlotte Stoddart : C'est exact. Et en utilisant cette approche, il conclut que les oiseaux sont les descendants des dinosaures théropodes. Et il utilise un mot qui ne m'est pas familier, dinosaures coelurosauriens.

Julia Clarke : Dinosaures coelurosauriens. C'est un mot important : coelurosauria. La coelurosauria est un groupe de dinosaures théropodes. Il donne donc une adresse spécifique au sein des dinosaures théropodes.

Charlotte Stoddart : D'accord. Ce que j'essaie de comprendre, c'est en quoi ce qu'il faisait était différent de ses pairs, comme Walker, qui arrivaient à des conclusions différentes des siennes.

Julia Clarke : Les contemporains d'Ostrom réfléchissaient donc aux caractéristiques. Mais ils mettaient l'accent sur certains traits à l'exclusion d'autres. Par exemple, alors qu'Ostrom a mis l'accent sur un ensemble de caractéristiques à prendre en compte, ce que nous voyons, c'est que ses contemporains utilisent beaucoup plus le concept d'ancêtre hypothétique, de données que nous n'avons pas encore découvertes. Alors qu'Ostrom regardait et disait, non, nous avons toutes ces découvertes, dont certaines ont été faites au 19ème siècle, qui sont très cohérentes avec une hypothèse. Et elles ne sont pas cohérentes avec une autre hypothèse qui fait appel à des fossiles hypothétiques, en grande partie non découverts, dont nous ne connaissons pas l'existence.

Je pense donc qu'il y avait là une différence. Mais ces hypothèses alternatives, comme celle de Walker, sont restées en place pendant longtemps. Je me souviens avoir assisté à une conférence vers l'an 2000 et il y avait encore des gens qui pouvaient regarder des choses bipèdes, couvertes de plumes pennées et dire : "Ce sont des oiseaux secondairement incapables de voler. Ils ne sont pas liés à des ancêtres oiseaux". L'idée que les oiseaux ne pouvaient pas être des dinosaures était donc remarquablement persistante.

Charlotte Stoddart : Ce débat est-il toujours d'actualité ? Y a-t-il encore des scientifiques qui doutent que les oiseaux soient issus des dinosaures théropodes ?

Julia Clarke : Je ne m'efforce pas de trouver des articles de ce genre. Pour infirmer une hypothèse basée sur autant de fossiles et d'analyses, il faut disposer d'encore plus de données pour contrer cette hypothèse, pour la faire basculer dans l'autre sens. Et ce n'est pas le cas.

Charlotte Stoddart : Vous avez dit que vous aviez lu l'article d'Ostrom à l'université. Je me demandais si vous vous souveniez de ce que vous en aviez pensé à l'époque.

Julia Clarke : J'ai lu cet article, parmi une série d'articles de John Ostrom, aux alentours de ma première année d'études supérieures. En fait, John Ostrom travaillait dans le bureau situé à deux portes du laboratoire où je me trouvais. Nous pouvions donc voir John et interagir avec lui, même s'il était à la retraite, ou en train de prendre sa retraite, à ce moment précis.

Charlotte Stoddart : Quelle a été l'importance de cet article et des autres qu'il a écrits à cette époque pour notre compréhension des dinosaures et des oiseaux ?

Julia Clarke : Ce travail était essentiel. Il s'agissait d'articles de référence pour réfléchir aux caractéristiques qui sous-tendent l'évolution d'un comportement complexe comme le vol actif. Et c'est Ostrom qui a vraiment planté le décor. Mais bien sûr, je n'étais pas là dans les années 1970 pour vivre cette partie de la révolution.

Charlotte Stoddart : Et vous utilisez le mot révolution. Pensez-vous que ses articles étaient vraiment révolutionnaires ?

Julia Clarke : Je décris, et lorsque je donne des cours sur les dinosaures, je parle de la révolution des dinosaures. Et je le considère comme l'un des principaux acteurs de cette révolution. Évidemment, comme le souligne cet article, les fondements de cette révolution sont bien plus anciens. Et l'histoire de cette révolution est fascinante. Cela dit, oui, les travaux de John Ostrom ont été canoniques, ils ont transformé la réflexion sur l'origine des oiseaux.

Charlotte Stoddart : Comment notre compréhension des dinosaures a-t-elle évolué à cette époque ?

Julia Clarke : La grande révolution que je voudrais faire remonter à cette époque est la suivante : si vous placez les oiseaux au sein des dinosaures, ce qui était la prémisse fondamentale de cet article, et que vous les placez fermement au sein des dinosaures théropodes, cela signifie que vous avez une origine de taux métaboliques élevés d'homéothermie, ce à quoi nous pensons sous le terme de sang chaud, qui se produit dans une partie de la dinosaure. Et nous ne savons pas jusqu'où remonte cette caractéristique, car nous ne savons pas quels sont les corrélats fossiles que nous pouvons suivre pour voir si elle est apparue plus tôt dans l’ère des Dinosaures. Ces nouvelles données ont donné le coup d'envoi d'une chasse à ces preuves et à des approches permettant de déterminer l'origine du sang chaud chez les dinosaures ou des taux métaboliques plus élevés. Cette recherche se poursuit. De nombreuses avancées ont été réalisées dans ce domaine. Tout d'abord, il y a la question de savoir comment les oiseaux évoluent. Ce qu'Ostrom a beaucoup influencé.

Mais l'autre idée, c'est qu'une fois que l'on a intégré les oiseaux dans les dinosaures, cela change toute la compréhension que l'on a des dinosaures. Et c'était révolutionnaire. Car avant cela, si vous regardez les représentations des dinosaures remontant jusqu'au 19e siècle, il s'agit de choses léthargiques et gluantes qui n'ont pas l'air d'avoir un taux métabolique aussi soutenu que celui des oiseaux et des mammifères vivants.

Charlotte Stoddart : À la fin de l'article d'Ostrom, il y a un dernier paragraphe très intéressant. Je vais le lire rapidement. Il parle de l'archéoptéryx comme descendant de ces dinosaures théropodes. Il ajoute ensuite : "L'importance supplémentaire de cette phylogénie réside dans le fait que les "dinosaures" ne se sont pas éteints sans descendance et je suggère que les plumes, en tant qu'isolants thermiques, pourraient être la principale raison du succès des descendants des dinosaures. Ne serait-ce pas une coïncidence si les mammifères ont réussi à descendre des thérapsides (du moins en partie) grâce à une adaptation comparable, peut-être acquise à peu près à la même époque ?

Julia Clarke : C'est vraiment génial. Pour décomposer ce dernier paragraphe : La première partie est essentielle et fait partie de cette révolution. L'idée que les dinosaures ne se sont pas éteints, qu'ils existent encore aujourd'hui, mais que nous les appelons des oiseaux. La deuxième partie de sa déclaration est l'hypothèse selon laquelle il existe des innovations en matière de couverture corporelle qui sont fermement liées à la survie.

Je dirais donc qu'en l'état actuel de cette hypothèse, et à la lumière des nouvelles données, nous avons de nombreuses formes qui étaient en fait couvertes de plumes et qui se sont éteintes il y a 66 millions d'années. Ce n'est pas comme si les espèces qui n'étaient pas couvertes de plumes s'étaient éteintes et que les versions couvertes de plumes avaient persisté. De nombreuses espèces à plumes ont également disparu. Cela n'explique donc pas entièrement le schéma de survie et d'extinction au sein de la dinosaure. Deuxièmement, il a raison de dire que la preuve la plus ancienne que nous avons découverte après Ostrom est que les poils de mammifères sont connus au moins à la même époque, au Jurassique.

Ce n'est donc pas comme si ces caractéristiques avaient évolué et qu'il y avait eu une extinction massive. Il y a eu beaucoup d'évolution intermédiaire des formes à poils et à plumes, puis il y a eu un événement d'extinction. Nous savons aujourd'hui que de nombreux autres dinosaures possédaient des éléments duveteux, un peu comme des poils, qui participaient vraisemblablement à leur stratégie de thermorégulation. Il s'agit notamment d'espèces apparentées au tyrannosaure. Et il est clair qu'ils se sont éteints. Je dirais donc qu'en tant que mécanisme de survie, c'est insuffisant. Cependant, il met le doigt sur des éléments que nous devons certainement étudier plus en profondeur et auxquels nous devons réfléchir. Mais je dirais que nous savons qu'il s'agit d'une explication insuffisante.

Charlotte Stoddart : En plus d'affirmer que les oiseaux ont évolué à partir des dinosaures, un argument qui a perduré pendant des décennies, l'article d'Ostrom a soulevé de nombreuses autres questions. On s'est demandé si et comment l'Archaeopteryx pouvait voler. Des questions sur le nombre de dinosaures différents qui avaient des plumes. Et quel genre de créatures étaient les dinosaures. Et des questions sur le rôle que les plumes ont pu jouer dans la survie de certaines espèces d'oiseaux. Des chercheurs comme Julia tentent toujours de répondre à ces questions. Et notre compréhension des oiseaux et des dinosaures continue d'évoluer.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.