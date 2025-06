QUANTIQUE

L'apocalypse de la cryptographie quantique est-elle imminente ?

L’informatique quantique menace-t-elle réellement de faire voler en éclats nos systèmes de cryptographie et de sécurité numérique ? Si certaines estimations récentes semblent alarmantes, les experts restent partagés. À ce jour, les ordinateurs quantiques sont encore balbutiants, et les scénarios d’attaque relèvent davantage de l’hypothèse que de l’imminence. Pourtant, face à la lenteur des transitions technologiques, les institutions se préparent déjà à l’ère post-quantique. Entre prudence, anticipation et réalité technique, état des lieux d’un débat où le pire n’est pas certain… mais où l’inaction ne serait pas plus raisonnable.