"L'allégresse de la femme solitaire" d'Irène Frain : vraie, énigmatique, joliment romancée, une histoire singulière

Le livre "L'allégresse de la femme solitaire" d'Irène Frain est publié aux éditions du Seuil.

L'allégresse de la femme solitaire

De Irène Frain

Edition du Seuil

Mai 2022

374 pages

21 €

Notre recommandation : EXCELLENT





THÈME

Cette femme joyeuse, étrange et inconnue fait irruption dans la vie des habitants d'une bourgade côtière de la Californie, la mission Santa Barbara, en 1853. On ne sait rien d'elle, si ce n'est ce que raconte le capitaine de la goélette qui l'a prise sur l'île San Nicolas, dernière survivante d'une tribu "oubliée". Bien qu'elle ne parle aucune langue connue, elle rayonne d'allégresse, d'une joie qui subjugue tous les habitants. Le Dr James Shaw, devenu régisseur d'une île voisine, s'attache à son mystère autant qu'aux rumeurs qu'il perçoit autour d'elle. Car si rien n'est dit clairement, Indiens, Mexicains et Américains, colons, pionniers, marins, valets, qui forment cette petite communauté, semblent détenir une part du mystère. L'Allégresse de la Femme Solitaire raconte l'histoire connue, fantasmée et redécouverte deux siècles plus tard, de cette femme énigmatique et "solaire", qui vécut 16 ans dans l'isolement total de son île, avant qu'elle ne devienne une légende.

POINTS FORTS

Il est dit dans le pitch du livre que ce roman est "choral". Cela est vrai, et c'est une de ses singularités. Si James, qui s'évertue à comprendre la langue, les chants, la gestuelle, l'histoire de cette femme probablement amérindienne, est le trait d'union du récit, tous les protagonistes, nombreux, improbables, souvent plus ténébreux que lisibles, semblent en savoir plus qu'ils n'en disent.

Choral, sans doute, mais aussi mémoriel, car il évoque en filigrane une période peu glorieuse de l'histoire de la Californie, celle du massacre des indiens de la côte et des îles entre Santa Barbara et Los Angeles (Nicoleño et Chumash). Il relate les déportations ou confiscations, la place ambigüe et exaltée des missions catholiques, les rivalités au sein de ces pueblos fraîchement devenus cités, ports, lieux de commerce et de traite, notamment des fourrures de loutres de mer.

L'écriture d'Irène Frain, qui retrace les efforts du Dr. Shaw, est courte, formant des chapitres nerveux qui balancent entre les émotions contrastées que le mystère de cette femme soulève, la description détachée des faits, le cours chronologiquement exact de l'histoire. Son dénouement compose une fin à deux voix, celle de l'un de ses derniers témoins et celle qui resitue l'histoire de la Femme Solitaire dans ses sources historiques avérées.

QUELQUES RÉSERVES

L'écriture parfois effrénée (à l'image des sentiments qui entourent la présence de cette femme que la joie ne semble pas pouvoir quitter), parfois distante, comme un reporteur qui ferait son enquête de façon désinvolte, pourra dérouter un peu.

Mais c'est aussi, pour l'auteur de cette chronique, un moyen de rentrer dans le cœur de l'histoire, sans envolées lyriques ou descriptions interminables, moralisatrices ou condescendantes.

ENCORE UN MOT...

L'Allégresse de la Femme Solitaire est un roman intelligent, sensible et juste. Cette femme reste un mystère et découvrir ceux qui l'ont côtoyée, de son vivant, dans les récits de la communauté Chumash ou les récits savants, est un intéressant moment de lecture. Au-delà du fait divers, il retrace aussi une tranche de la vie sur ces côtes espagnoles devenues californiennes, alors que les Américains, pas encore unis, prennent possession d'un territoire et de ses richesses, et finiront par faire disparaître la nation Chumash dans le courant du 19ème siècle.

Un roman pour enfant, sur l'histoire de cette femme, a été écrit en 1960 par l'écrivain américain Scott O'Dell, L'ile des dauphins bleus.

UNE PHRASE

"Ce n'est pas un cri, mais un crachat. L'effet du "h" aspiré qui termine chaque syllabe, estime James.

Il préfère ignorer la violence que la femme y a mise. Ce qui compte, c'est que ce cri soit un mot. Un mot espagnol. Mañana, demain.

Dans le jardin et sous le portique, tout le monde a compris, les enfants, les marins, les Indiens, Benigno, Sinforosa, Nidever, doña Antonia, Sparks. Et tout le monde est saisi." P 199

"C'est à Librado et aux siens, le Peuple des Coquillages que j'ai dédié ce roman dont les personnages, Indiens ou Blancs, sont confrontés à un monde en mutation dans une bourgade elle-même déchirée entre des cultures hétérogènes : la mémoire douloureuse des Chumash, l'héritage des vieilles familles de colons espagnols et mexicains, le prosélytisme des missionnaires menacés de faillite financière, l'âpreté parfois sanglante des vieux pionniers américains, enfin la mélancolie des déracinés, tel le Dr Shaw, qui tentait de s'inventer un destin sur ces terres ultimes de l'Ouest. Enigmatique, fragile et pourtant souveraine, la Femme Solitaire, durant quelques semaines d'une étrange fin d'été, les a révélés à eux-mêmes. Autant de voix, autant de confrontations à l'Autre, l'Autre absolu, impuissant à partager sa culture, son secret ; et pourtant tout entier dans l'échange via ses mimes, ses danses, ses chants - la voix de sa joie." P 370

L'AUTEUR

Irène Frain est une romancière française dont l'œuvre romanesque a été couronnée de trois prix littéraires (Les Naufragés de l’île Tromelin, publié en 2009 - Grand prix de l’Académie de marine 2010, Grand Prix Palatine du roman historique 2009, prix Relay 2009, Prix des Bibliothèques de la Ville de Marseille, Sorti de rien – Prix Bretagne-Breizh 2014, Un crime sans importance, qui relate l'assassinat de sa sœur, prix Interallié 2020). Elle a écrit près de 40 romans, dont parmi les plus connus, Le Nabab, en 1982 (J.C Lattès), Les hommes etc. en 2003 (Fayard), Je te suivrai en Sibérie en 2019 (Editions Paulsen), dont vous trouverez la chronique de Culture-Tops.