Jusqu’à quand la Russie pourra-t-elle soutenir son effort de guerre ? Petites réponses chiffrées

Un volontaire ukrainien inspecte un char russe détruit près de la ville de Derhachi, dans la région de Kharkiv, le 1er octobre 2023

Atlantico : Depuis le 24 février 2022, la Russie mène une guerre de haute intensité en Ukraine. Que sait-on des pertes matérielles et humaines russes depuis le début de ce conflit ?

Viatcheslav Avioutskii : Les chars et les pièces d'artillerie sont des pièces à très haute valeur stratégique dans ce type de conflit. Mais un autre facteur est très cher aux yeux de Vladimir Poutine : les hommes qui servent au sein de son armée.

Selon les estimations des services de renseignement américains, nous serions à environ 300 000 soldats russes mis hors d’état de combattre depuis le début du conflit. Les renseignements anglais indiquent le chiffre de 500 000 soldats mis hors d’état de combattre. À partir de ces estimations, on peut estimer que 100 000 Russes ont été tués depuis le début de la guerre.

Concernant les pièces d’artillerie, il est encore une fois très difficile de connaître le nombre exact de pièces détruites. Nous avons cependant un certain nombre de confirmations visuelles réalisées grâce à des drones, directement sur le champ de bataille. On estime que 2000 pièces sont détruites chaque année. De plus, les canons ont une durée de vie limitée : ils peuvent tirer 4000 obus en moyenne. Au-delà, ils doivent impérativement être remplacés. Pourtant, ces derniers sont très difficiles à fabriquer et on estime que la Russie en produit une centaine par an. Pour comparaison, la capacité de production du célèbre Caesar français est passée de deux à six par mois à la fin de l’année 2023, à un rythme de 18 mois pour produire un canon contre 44 mois précédemment. Se pose ensuite la question des obus : on sait que la Russie fait face à des difficultés d’approvisionnement puisqu’elle en achète à la Corée du Nord ou à l’Iran.

Concernant les chars, on estime que la Russie perd également 2000 unités par an, contre 600 à 1200 unités produites chaque année. Peu d’usines produisent ces chars et il est très compliqué d’en créer de nouvelles. De plus, de nombreux chars russes datent de l’époque soviétique et doivent être réparés avant d’être opérationnels. En effet, nous détenons de nombreuses images satellites de chars stockés à l’air libre et exposés aux intempéries depuis des années. Parmi ces chars, un certain nombre sont inopérants car ils ont été cannibalisés, ce qui signifie que certaines de leurs pièces sont manquantes car utilisées pour réparer d’autres chars.

À quel rythme la Russie parvient-elle à remplacer les équipements détruits ?

L’utilisation du matériel militaire dépend des doctrines et des offensives. Une armée qui est dans une disposition agressive perd toujours plus de matériel qu’une armée qui est sur la défensive. Au vu des chiffres évoqués précédemment, la Russie pourrait avoir des problèmes et revoir ses plans dès la fin 2025 à cause du manque de pièces d’artillerie. Au rythme actuel des choses, les chars manqueront en 2027. Au-delà de cette date, on peut supposer que la Russie aura beaucoup de mal à conquérir du terrain s’ils ne trouvent pas une solution adaptée. N’oublions pas qu’une grande partie des capacités de production de l’URSS se trouve dans des anciens pays du Pacte de Varsovie : Pologne, Bulgarie, République tchèque …

Au regard du contexte actuel et des pertes matérielles et humaines sur le terrain, jusqu’à quand la Russie pourra-t-elle soutenir son effort de guerre ? Que pourrait-il se passer une fois le point critique passé ?

C’est la grande question. On sait que la Corée du Nord ou l’Iran peuvent fournir des pièces au Kremlin. Ces pays ne disposent pas d’une production massive, voire des capacités de fabrication pour certaines pièces, comme les chars. On sait également que les millions d’obus fournis par la Corée du Nord à la Russie sont de piètre qualité. Un nombre anormalement élevé d’obus n’explosent pas, sont peu précis ou moins puissants que les obus de fabrication russe.

S’il est très difficile d’estimer une date, il est possible d’affirmer que le complexe militaro-industriel russe ne parvient pas à suivre le rythme des destructions sur le terrain. Se pose aussi la question des machines-outils qui sont fabriquées par des sociétés occidentales, bien que la Russie arrive à contourner les sanctions. L’Ukraine, en revanche, s'appuie sur l’OTAN, qui augmente ses capacités de production. Pour répondre à votre question, nous pouvons estimer que les premiers problèmes se feront sentir à partir de la fin de l’année 2025. Si le Kremlin ne trouve pas de solution, il sera forcé de revoir ses plans et de diminuer l’intensité de ses opérations militaires.

Quid des finances russes ? Avec les sanctions occidentales, pourrait-elle un jour se retrouver à court d’argent pour financer la guerre ?

Les sanctions économiques occidentales ont eu des effets sur l’économie russe, c’est indéniable. Mais ces derniers sont limités et il faut bien admettre que ces sanctions ne sont pas parvenues à créer une crise macro-économique sévère. La Russie est un très grand producteur de pétrole et de gaz, ce qui lui confère des revenus importants. Ce n’est donc pas le manque d’argent qui va poser problème, mais les difficultés de l’industrie russe. Par conséquent, cette guerre se joue en grande partie sur le plan technologique. Si les Russes ne parviennent pas à augmenter rapidement leur capacité de production, alors nous pouvons rester prudemment optimistes.