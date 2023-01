Une compétition en ligne organisée dans un salon dédié aux jeux vidéo.

Si vous passez plus d'une heure par jour à jouer à des jeux vidéo, cela représente 5 % de votre vie. Cet investissement en temps fera-t-il quelque chose de bon pour votre cerveau ?

C'est une question que mes collègues et moi de l'Université de Californie à Santa Barbara étudions depuis deux décennies. Nous voulons savoir si jouer à des jeux vidéo peut augmenter les compétences cognitives : en d'autres termes, le jeu peut-il vous rendre plus intelligent ? Nous avons réalisé des expériences, mené des méta-analyses de la littérature de recherche et même produit quelques livres : Computer Games for Learning et Handbook of Game-Based Learning.

Les résultats ont été surprenants - avec de mauvaises nouvelles, de bonnes nouvelles, de meilleures nouvelles encore et des perspectives d'avenir basées sur des recherches scientifiques rigoureuses.

Mon équipe se concentre sur ce que j'appelle les expériences de conséquences cognitives. Nos chercheurs prennent un groupe de personnes et leur font passer un test qui évalue certaines compétences cognitives, comme l'attention, la perception, la flexibilité mentale, le traitement spatial, le raisonnement ou la mémoire. Ensuite, nous avons divisé le groupe en deux. La moitié joue à un jeu vidéo ciblant cette compétence pendant deux heures ou plus sur de nombreuses sessions ; l'autre moitié s'adonne à une autre activité, comme jouer à un jeu de recherche de mots. Ensuite, nous leur redonnons à tous le même test.

Tout d'abord, la mauvaise nouvelle. Un examen attentif des recherches scientifiques publiées montre que la plupart des jeux vidéo standard n'améliorent pas les compétences cognitives. Cela est vrai pour les jeux de stratégie, les jeux d'aventure, les jeux de réflexion et de nombreux jeux d'entraînement cérébral.

Ensuite, la bonne nouvelle. Il semble y avoir un genre de jeux commerciaux qui peuvent améliorer les compétences cognitives - et cela pourrait vous surprendre. Jouer à des jeux vidéo d'action, y compris des jeux de tir à la première personne, peut continuellement exercer votre attention perceptuelle avec un retour immédiat, dans une variété de contextes en constante évolution et avec des niveaux de défi croissants.

Enfin, une nouvelle encore meilleure. Certains groupes de recherche réussissent à créer des jeux d'apprentissage non violents qui fonctionnent. Notre laboratoire, par exemple, s'est associé au CREATE Lab de l'Université de New York pour développer des jeux utilisant des théories fondées sur des preuves. Dans l'un d'entre eux, All You Can ET, des créatures spatiales tombent du ciel et vous devez tirer de la nourriture ou des boissons en fonction de règles en constante évolution. Cela entraîne la « commutation de tâches » ou ce que certaines personnes appellent le multitâche – une compétence de fonction exécutive associée à la réussite scolaire.

Nous avons constaté que jouer à All You Can ET pendant aussi peu que deux heures améliorait davantage les compétences de changement de tâche que de jouer à un jeu de recherche de mots pendant la même durée. All You Can ET est disponible gratuitement sur Google Play Store pour Android et sur l'App Store d'Apple (nous ne percevons aucun revenu du jeu).

Quelques autres laboratoires ont connu des succès similaires. Le neuroscientifique Adam Gazzaley et son équipe de l'Université de Californie à San Francisco, par exemple, ont créé NeuroRacer : un jeu multitâche de conduite automobile dont il a été démontré qu'il entraîne les compétences de contrôle de l'attention chez les personnes âgées. Cette technologie a été utilisée par une entreprise pour développer EndeavorRx, destiné à aider les enfants souffrant de déficits d'attention. En 2020, il est devenu le tout premier jeu vidéo approuvé pour le marketing médical par la FDA, disponible sur ordonnance.

Pourquoi ces jeux fonctionnent-ils alors que d'autres non ? Nos jeux sont conçus selon six principes : se concentrer sur une compétence cible bien spécifiée, fournir une pratique répétée, donner un retour immédiat, maintenir des niveaux de défi croissants, fournir des contextes variés pour exercer la compétence et s'assurer que le jeu est agréable.

Avec des études comme celles-ci en main, nous pouvons nous attendre à un avenir où les chercheurs et les développeurs collaboreront pour créer des jeux amusants qui entraînent des compétences cognitives spécifiques. Alors cette heure par jour de jeu vous rendra vraiment plus intelligent.

Produit par Knowable Magazine, cet article est apparu pour la première fois dans le Mercury News.

Traduit et publié avec l'aimable autorisation de Knowable Magazine. L'article original est à retrouver ICI.