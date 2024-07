Jill Biden, la femme qui tenait l’avenir politique des États-Unis entre ses mains

Joe et Jill Biden.

L'écrasante majorité des personnes qui ont suivi le premier débat présidentiel américain entre le président sortant Joe Biden et son challenger Donald Trump ont conclu qu'il s'agissait d'une soirée désastreuse pour le 46e président des États-Unis. La voix de Joe Biden était faible, son langage confus et il donnait l'impression d'un homme très âgé qui avait du mal à faire face à la pression. Pas très présidentiel, ont conclu les observateurs.

Quelques heures après le débat, les démocrates ont fait la queue pour demander à Biden de se retirer de la course en faveur d'un candidat plus jeune. Même le New York Times, solidement loyal, pro-démocrate et anti-Trump, a publié une opinion "du comité éditorial", appelant Biden à se retirer.

Mais les règles du parti démocrate rendent difficile le remplacement de M. Biden en tant que candidat présomptif (il ne sera pas officiellement reconnu par le parti avant la convention du parti en août). Ayant reçu les promesses de 3 904 délégués, il est assuré d'être désigné, à moins qu'il ne décide de se retirer de la course.

La question de savoir si Joe Biden était trop âgé pour assumer un second mandat présidentiel de quatre ans a souvent été soulevée au cours de son premier mandat et il a réaffirmé à plusieurs reprises son intention de se présenter. Après sa prestation désastreuse lors du débat du 27 juin, de nombreux commentateurs ont déclaré qu'il appartiendrait à sa famille, et notamment à son épouse, Jill Biden, de le persuader de se retirer.

Jusqu'à présent, elle a résisté à ces appels. Après le débat, elle l'a conduit hors de la scène et tous deux sont apparus ensemble à une "watch party" démocrate où elle l'a couvert d'éloges extravagants : "Joe, tu as fait du bon travail. Tu as répondu à toutes les questions, tu connaissais tous les faits".

Soudain, le rôle de "Flotus" - première dame des États-Unis - a pris une importance considérable. Qui est donc Jill Biden ?

Née en juin 1951, Jill Tracy Jacobs Biden est la deuxième épouse du président. Le couple s'est rencontré trois ans après la mort de la première femme de Biden dans un accident de voiture avec leur fille. Le couple s'est marié en 1977 et n'a jamais cessé d'être ensemble depuis. Jill Biden a été professeur d'anglais dans un lycée pendant que son mari était sénateur du Delaware. Mme Biden a travaillé dans l'enseignement pendant plus de 30 ans, obtenant des maîtrises en éducation et en anglais, ainsi qu'un doctorat en éducation en 2007.

Elle a fait l'objet de critiques avant même d'entrer à la Maison-Blanche : elle a été attaquée pour son utilisation du titre de "Dr." et a été critiquée par le Wall Street Journal dans un article qui a été condamné à juste titre comme étant "outrageusement sexiste".

Animal politique

Le rôle de la première dame est l'un des moins bien définis par la Constitution dans la politique américaine. Aucun document fondateur ne fait référence à ce rôle. Au lieu de cela, ce sont les femmes qui ont occupé ce poste au cours des siècles qui ont façonné la fonction.

Abigail Adams, épouse du deuxième président des États-Unis, John Adams, a pris part à de nombreux débats politiques, notamment la question du fédéralisme et du non-fédéralisme, qui reste aujourd'hui encore un débat clé de la politique américaine, ainsi que l'esclavage et l'éducation des femmes.

Beaucoup plus récemment, Michelle Obama a pris quatre initiatives clés en tant que Flotus : la défense des familles en bonne santé, des membres des forces armées et de leurs familles, de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adolescentes à l'échelle internationale.

Sans surprise, compte tenu de ses décennies d'expérience dans le domaine de l'éducation, Jill Biden a également choisi de travailler sur l'éducation en tant que première dame (parallèlement à ses autres causes officielles : les familles de militaires et la recherche sur le cancer). Pendant un certain temps, elle a également continué à travailler en dehors de la Maison Blanche, ce qu'elle a été la première à faire dans sa fonction.

C'est la quatrième fois que Jill aide son mari à faire campagne pour la présidence, depuis sa première tentative avortée en 1987, lorsqu'il a été battu par Michael Dukakis (qui a lui-même été battu par George H.W. Bush lors de l'élection générale). En 2008, il a été battu par Barack Obama, mais on lui a demandé de rejoindre son équipe en tant que candidat à la vice-présidence, ce qui a permis à Jill d'entrer à la Maison-Blanche en tant que "seconde dame".

Elle a été très visible sur la piste de campagne pendant les élections de 2020, contrastant fortement avec la première dame de l'époque, Melania Trump, dont l'absence lors de la campagne de son mari a été remarquée.

Comme l'indique un rapport, elle a même protégé physiquement son mari lorsqu'il était abordé par des chahuteurs lors de ses apparitions pendant la campagne.

La ronde des wagons

Aujourd'hui, les critiques démocrates inquiets de Joe Biden, y compris les donateurs du parti, font pression sur elle pour qu'elle use de son influence incontestable afin de persuader Joe Biden de se retirer. Un donateur du parti a déclaré au New York Post que "beaucoup de gens reprochent à sa femme ... de ne pas lui avoir dit [de se retirer]". L'un d'entre eux a même fait allusion à des motifs égoïstes : "Jill Biden aime être Première Dame ... elle ne veut pas y renoncer".

À son tour, Mme Biden a pris la parole. Alors que la famille se réunissait à Camp David, la retraite présidentielle, elle a déclaré à American Vogue qu'ils "ne laisseront pas ces 90 minutes définir les quatre années qu'il a passées à la tête de l'État. Nous continuerons à nous battre". Le 1er juillet, une longue interview de la première dame a fait la couverture de Vogue.

Les réactions ont été mitigées. La citation de Vogue en couverture : "Nous déciderons de notre avenir" a été critiquée par certains, même si, comme l'a rapporté le New York Times, cette citation concernait les électrices, et non son mari et elle.

Il semble que, pour l'instant, Joe Biden continuera à figurer sur le ticket démocrate. Les appels lancés à Jill Biden pour qu'elle encourage son mari à démissionner ne sont pas seulement tombés dans l'oreille d'un sourd, ils semblent l'avoir galvanisée pour qu'elle joue le rôle le plus important qu'elle ait jamais joué dans cette campagne électorale.

Cet article a été initiaelement publié sur The Conversation.