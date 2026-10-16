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ATLANTI-CULTURE

16 octobre 2026

"Jean Zay, l'homme complet" : histoire d'un crime d'État 

La pièce "Jean Zay, l’homme complet" est à découvrir au Théâtre Essaïon.

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culture , culture tops , Jean Zay , Jean Zay l'homme complet , théâtre , pièce de théâtre , Théâtre ESSAÏON , histoire , souvenirs et solitude , Michel Cochet

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

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