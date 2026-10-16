ATLANTI-CULTURE
16 octobre 2026
"Jean Zay, l'homme complet" : histoire d'un crime d'État
La pièce "Jean Zay, l’homme complet" est à découvrir au Théâtre Essaïon.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)