Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Il est ministre des Affaires Étrangères. C’est à dire qu’il a pour mission et pour vocation de s’occuper des pays étrangers. Il y a des pays étrangers qui lui sont plus étrangers que d’autres…

Tel est le cas de l’Afghanistan. Dans une déclaration remarquée Jean-Yves Le Drian s’est adressé aux Talibans pour leur demander de former « un gouvernement inclusif », le mot « inclusif » étant comme chacun le sait la tarte à la crème de la doxa bien pensante. Il a assorti cette supplique d’une autre revendication, : « Jean-Yves Le Drian souhaite que ce gouvernement soit aussi égalitaire ». On comprend bien qu’il s’agit là de la parité hommes-femmes. En attendant ces propos qui ont cheminé jusqu’à Kaboul, les Talibans ont posé leurs armes en se tapant le cul par terre de rire.

Dans une prochaine livraison Jean-Yves Le Drian ne manquera pas de préciser sa pensée qui est d’une profondeur inégalée. Peut-être demandera-t-il aux Talibans de rédiger le Coran en écriture inclusive ? Peut-être suggérera-t-il que le gouvernement inclusif et « égalitaire » soit également intersectionnel ? Peut-être voudra-t-il que le gouvernement afghan qu’il appelle de ses voeux fasse toute la place aux LGBT, aux bis, aux trans ? Et pour que tout soit parfait les Talibans s’inclineront devant la diversité culturelle en nommant quelques ministres noirs importés d’Afrique.

Nul doute que les Talibans touchés par tant d’attentions proposeront à Jean-Yves le Drian de rédiger leur nouvelle Constitution. L’article 1 fera l’unanimité : « L’Afghanistan est une République islamique inclusive et intersectionnelle ». L’article 2, lui, posera quelques problèmes. On soupçonne Le Drian d’avoir envie d’écrire « L’Afghanistan respecte les droits des hommes et des femmes ». Les talibans le corrigeront en ne laissant que « les droits des hommes » !

