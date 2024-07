Iran : une présidentielle totalement pour rien malgré la colère des Iraniens

Masoud Pezeshkian réagit après avoir déposé son bulletin de vote lors du second tour des élections présidentielles à Shareh Qods, à l'ouest de Téhéran, le 5 juillet 2024.

D’origine iranienne, Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore avec Paris Match, Franc-Tireur, Politique Internationale, Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur le Moyen-Orient diffusés sur Arte, la chaine Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur de plusieurs ouvrages, son dernier livre, « La face cachée des Mollahs » (Cerf, 2024), révèle le visage mafieux et terroriste de la République islamique d’Iran. Il est diplômé en sciences politiques.

Atlantico : Un nouveau président réformiste, Masoud Pezeshkian, a été élu en Iran face à l’ultraconservateur Saïd Jalili, pour succéder à Ebrahim Raïssi décédé dans un accident d'hélicoptère. Quelles sont les principales leçons de la présidentielle en Iran et de cette élection ? Quels sont les changements attendus en Iran après la victoire du président Masoud Pezeshkian ? Le pays sera-t-il plus ouvert envers l’Occident ?

Emmanuel Razavi : Vous connaissez la réplique du prince Salina dans Le Guépard : « Il faut que tout change pour que rien ne change ». L’on pourrait tout à fait la mettre dans la bouche du Guide suprême iranien Ali Khamenei. Car cette élection ne changera pas grand-chose à ce qu’est structurellement et fondamentalement la République islamique d’Iran : une théocratie brutale qui s’appuie sur une milice paramilitaire, le Corps des gardiens de la révolution, qui est à la fois le bras répressif du régime des mollahs en même temps qu’une organisation terroriste liée aux cartels de la drogue sud-américains via sa filiale au Liban, le Hezbollah. Il faut bien mal connaitre les rouages du régime iranien pour penser que quoi que ce soit peut changer en profondeur. D’ailleurs, l’un des premiers messages du nouveau président iranien, après qu’il a eu parlé d’ouverture avec l’occident, a été d’adresser une lettre officielle au chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, pour lui dire que le soutien de l’Iran à la résistance « continuera avec force ». Le message est clair.



Au regard des résultats de l’élection, les Iraniens craignaient-ils le contrôle absolu des ultraconservateurs sur le pays ?

Un proche du régime, très au fait des rouages politiques, me disait que conservateurs et réformateurs sont les faces d’une même pièce. Les réformateurs ont été au pouvoir en Iran par le passé. Ont-ils fait des réformes concrètes en faveur du peuple iranien ? Pas une seule. Sur le papier, ils ont tous prôné la liberté d'expression, une moindre répression et ils ont tous parlé de tolérance et d’apaisement. Mais dans les faits, ils n’ont rien fait, car les institutions, conservatrices par essence, les en ont empêché. Je veux dire par là que conservateur ou réformateur, le système ne change pas vraiment. La population iranienne le sait, et n’attend plus grand-chose.



Qui reste le véritable homme fort du pouvoir iranien ? Quels sont les véritables pouvoirs du président en Iran ?

Le Guide suprême, Ali Khamenei, est l’homme qui concentre dans les faits tous les pouvoirs en Iran. C’est ainsi qu’a été pensée en 1979 la République islamique d’Iran par son fondateur l’ayatollah Khomeini qui, bien que chiite, s’est inspiré du système de la guidance des Frères musulmans égyptiens sunnites. Le président est une sorte de premier ministre au champ d’action limité dans les faits. Ceux qui assurent que les choses changeront en Iran avec l’élection du "réformateur" Massoud Pezeshkian s’illusionnent. Il ne pourra pas aller contre le Guide suprême et le parlement, pas plus qu’il n’ira contre les intérêts des Gardiens de la Révolution. En Iran, le parti réformateur auquel il est lié est impliqué dans le trafic d’armes et de drogue, ainsi que le trafic humain aux côtés des dignitaires des Gardiens de la Révolution et d’hommes politiques de haut rang. J’ai d’ailleurs consacré près de la moitié de mon livre, « La Face cachée des Mollahs », aux liens des réformateurs et des Gardiens de la Révolution avec les cartels de la drogue. J’ai publié des organigrammes et des interviews de gens évoluant au cœur même du système à ce sujet, ainsi que d’anciens agents infiltrés. Je le redis : Pezeshkian a beau avoir fait part, durant la campagne des présidentielles, de ses divergences avec la politique étrangère iranienne appliquée jusque-là, il a beau avoir souhaité des relations constructives avec les Etats-Unis, il pourra même lâcher du lest sur la question des otages ou sur le nucléaire en apparence, dites-vous que cela n'ira pas très loin. Car Téhéran n’a jamais cédé à qui que ce soit.

Je voudrais d’ailleurs vous dire, si vous le permettez, qu’au moment même où nous parlons, la stratégie du régime iranien est de faire de plus en plus d’ingérence chez nous. La France a d’ailleurs expulsé il y a quelques jours un dénommé Bashir Biazar, qui était soupçonné d’espionnage pour le compte la force al Qods, l’unité qui est en charge des opérations extérieures du Corps des Gardiens de la révolution aux ordres du Guide suprême. Plusieurs sources indiquent que ces actions d’ingérence vont continuer. Ce n’est donc pas là le signe d’un quelconque changement, excepté en apparence. Les dirigeants de la République islamique sont maitres dans l’art du double discours.

L’élection de Masoud Pezeshkian, qui prendra ses fonctions en aout, témoigne-t-elle de la colère de l’opposition et de l’ampleur de la contestation au sein de la société iranienne ? Le nouveau président risque-t-il de décevoir les Iraniens par rapport aux aspirations réformistes ? Y a-t-il des mesures prometteuses dans son programme ?

D’une certaine manière, les Iraniens qui ont voté ont envoyé un message. Car oui, il y a une grande colère contre un régime mafieux et corrompu, qui finance des milices et dont les dirigeants s’enrichissent au détriment du peuple. Mais il me semble que ce vote était symbolique. Car d’après ce que j’entends, personne ne s’attend à un renouveau. Même s’il a parlé d’ouverture et de reprise de dialogue avec l’occident, Masoud Pezeshkian le fait avec l’aval du Guide suprême. Le régime des mollahs est asphyxié économiquement, il a donc besoin de desserrer l’étau autour de lui. Il va en apparence jouer la détente, fera quelques gestes en ce sens, mais dans les faits rien ne bougera vraiment.



Le système répressif et la police des mœurs vont-ils évoluer sous la présidence de Masoud Pezeshkian ? Le nouveau président peut-il aller contre les intérêts du régime ?

Masoud Pezeshkian s’est montré assez critique envers le régime en raison des violences policières commises contre les manifestants depuis le début de la révolution Femme, Vie, Liberté, il y a près de deux ans. Mais il reste le président d’une dictature islamiste, à la botte d’un guide suprême totalement obscurantiste. Alors peut-être fera-t-il un geste ... Il y a de toutes façons tellement d’unités de police en Iran qu’il peut bien en supprimer une. Mais les lois ne changeront pas. Il peut juste y avoir un peu d’apaisement quelques temps, pour donner le change. Car le régime, fragilisé sur le plan intérieur et en proie à une forte crise économique, sociale et politique, a besoin d’une respiration. Je ne crois pas un instant que le système évolue de façon importante. S’il y a un changement un jour en Iran, je crois qu’il viendra de l’opposition démocratique, pas du système lui-même. La majeure partie des Iraniens n’en veulent plus.