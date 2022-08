Iran : silence on ampute !

Le drapeau iranien peint sur un mur.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Des petites guillotines ont été installées à la prison d’Evin à Téhéran. Elles ont remplacé le sabre car les bourreaux étaient fatigués. Et il y a du boulot.

Deux délinquants y ont été amputés de quatre doigts de la main droite. L’ONU et les associations de défense des droits de l’Homme dénoncent un procédé « barbare ». Elles y voient un retour au Moyen-Âge. Erreur : l’Iran est un pays résolument moderne puisqu’il cherche à se doter de l’arme nucléaire.

Parallèlement aux amputations, les mollahs ont repris leurs exécutions publiques. Elles avaient été interrompues pendant deux ans pour cause de Covid. La foule qui se serait amassée pour assister au spectacle aurait pu en effet être contaminée par le virus. Les mollahs sont apparemment soucieux du bien être sanitaire de leur population…

Rien que pour le premier semestre 2022, on compte 251 exécutions par pendaison. Il y en avait 314 pour toute l’année 2021. Peut-on alors considérer que la délinquance a tellement augmenté en Iran ?

L’hypothèse plus vraisemblable est que les mollahs veulent terroriser une population de plus en plus rétive à leur pouvoir. On vous l’a dit : l’Iran est un pays moderne. Il a réussi un mariage sanglant entre les amputations et les centrifugeuses.

