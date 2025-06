Matthieu Creux est le fondateur et le président du groupe Forward Global, l’un des leaders mondiaux de la gestion de risques. Ancien conseiller ministériel, il intervient aujourd’hui sur des problématiques de gestion de l’hostilité et de lutte contre la criminalité. Il est l’auteur des livres Cyberdjihadisme, quand Internet repousse les frontières du champ de bataille (VA Editions, 2020) et La fabrique de la propagande terroriste (Hermann, 2024).