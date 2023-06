Ira-t-il dans les quartiers nord de la cité phocéenne ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le maire de Marseille, Monsieur Payan n’a rien fait pour l’accueillir dignement. Ce qui n’est pas conforme à la tradition républicaine. Mais peu importe.

L’important est ailleurs. L’important, est ce qui se passe dans les quartiers nord de la ville. Là-bas, on s’entretue. On ne compte plus les morts, ni les kalach, ni les points de deal.

Si les règlements de compte entre dealers. Avant-hier, en une seule nuit, trois fusillades. Trois blessés, dont un grave, tous connus des services de police.

C’est une spécificité, ou plutôt une spécialité marseillaise. Qui ne connaît pas les quartiers nord de Marseille ne connaît rien à Marseille. S’il veut tout connaître, Macron doit s’y rendre d’une façon impérative.

Mais on dit que là-bas c’est dangereux. Habituellement, le président de la République est très protégé. Pour lui, ce ne sera pas nécessaire : le président de la République n’est pas un dealer.