Internet et réseaux sociaux : une nouvelle étude menée en Espagne confirme l'impact négatif sur la santé mentale des adolescents

Une nouvelle étude revient sur l'impact des réseaux sociaux chez les jeunes.

Des chercheurs de l'IE University er de l’Université d'économie et de commerce de Vienne ont étudié le développement de la fibre, sa démocratisation et son influence sur les jeunes en Espagne.

Daniel Fernández Kranz est professeur associé titulaire, président du département d'économie et vice-doyen pour l'économie à l'IE University. Ses recherches portent sur la microéconomie empirique dans les domaines de l'économie familiale, des marchés du travail, de l'économie de genre et de l'évaluation des politiques.

Atlantico : Nous nous familiarisons de plus en plus avec la corrélation entre les médias sociaux et les problèmes de santé mentale. Vous suggérez que les causes sont beaucoup plus larges et ont à voir avec Internet en général. Quelle est la force de la corrélation?

Daniel Fernández Kranz : L'augmentation des cas de dépression, d'anxiété, d'automutilation et même de suicide chez les adolescents coïncide avec l'adoption généralisée de plateformes médiatiques en ligne nouvelles et existantes. Cette corrélation est particulièrement robuste depuis le début des années 2010, observée dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, la Corée du Sud, l'Australie et le Canada, entre autres. Bon nombre des applications et plateformes de streaming les plus populaires parmi les adolescents ont été introduites peu de temps avant ou pendant le début de ces crises de santé mentale. Par exemple, WhatsApp a été lancé en 2009, Instagram en 2010 et TikTok en 2016. Mais à notre avis, le contenu potentiellement dangereux n'est pas seulement lié aux médias sociaux. Par exemple, certaines études suggèrent que le suicide chez les adolescents aux États-Unis a augmenté juste après le lancement de « 13 Reasons Why » de Netflix en 2017, une série qui, selon beaucoup, idéalise le suicide. C'est pourquoi notre étude parle des médias en ligne dans leur ensemble.

De plus, il est important de souligner que corrélation ne signifie pas nécessairement causalité. Nous le soulignons dans nos recherches. Par exemple, les adolescents sont tout aussi susceptibles de se tourner vers Internet pour atténuer leurs sentiments de solitude et d'anxiété que pour qu'Internet soit la cause de ces mêmes problèmes. L'objectif principal de notre recherche est de déterminer l'effet causal de l'exposition aux médias en ligne sur les problèmes de santé mentale.

Dans votre étude, vous indiquez que l'accès à Internet haut débit augmente significativement les cas de troubles de santé comportementale et mentale chez les filles âgées de 15 à 19 ans en Espagne, comment avez-vous mesuré ce phénomène ?

Nous empruntons à des études antérieures indiquant que les adolescents accèdent principalement aux médias en ligne via leur smartphone lorsqu'ils sont à la maison. La raison en est que la maison offre une connectivité Internet haut débit pour visualiser et partager du contenu audio et vidéo. Par conséquent, nous utilisons le niveau de connectivité Internet au domicile d'un adolescent comme indicateur de son exposition aux médias en ligne. Et l'Espagne, le centre de notre étude, offre un contexte idéal pour analyser l'impact causal de l'exposition aux médias en ligne sur la santé mentale des adolescents. La raison en est que l'Internet haut débit en Espagne est venu avec le déploiement de l'infrastructure de fibre, mais ce processus n'était pas uniforme dans tout le pays. Telefónica, le leader du secteur, a stratégiquement déterminé le déploiement en fonction de facteurs historiques, politiques et de la mise en œuvre hétérogène des subventions gouvernementales, plutôt que d'autres considérations telles que la taille, la densité de population ou le niveau de vie d'une province donnée. Nous exploitons cette variation pour poser une question très simple. Le bien-être mental des adolescents a-t-il connu une baisse plus prononcée au fil des années et dans les provinces où les infrastructures de fibre ont été déployées plus largement ? Nos résultats indiquent qu'en effet, il y a eu une détérioration notable de la santé mentale chez les adolescents, en particulier les filles, dans les zones où la pénétration de la fibre est plus élevée. Plus précisément, nous observons une augmentation de l'incidence de l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la toxicomanie, de l'automutilation et des tentatives de suicide chez les filles, alors qu'aucune tendance de ce genre n'émerge chez les garçons.

Les sceptiques peuvent prétendre que les résultats présentés dans notre étude indiquent simplement une prise de conscience accrue des problèmes de santé mentale chez les adolescents, ainsi que la diffusion d'informations via Internet. Cependant, de tels arguments sont difficiles à concilier avec nos preuves. Notre recherche révèle que l'Internet à haut débit joue effectivement un rôle dans la contribution à une augmentation significative des décès résultant du suicide ou de l'automutilation chez les adolescents espagnols. Ces résultats représentent des conséquences extrêmes qui ne peuvent pas être expliquées de manière adéquate uniquement par une sensibilisation accrue aux problèmes de santé mentale.

Quelles sont les explications plausibles de la corrélation entre l'augmentation de l'accès à la fibre et les problèmes de santé mentale ?

Dans notre étude, nous approfondissons l'exploration de plusieurs mécanismes potentiels qui contribuent aux modèles observés. Bien que ces mécanismes aient déjà été identifiés, nous démontrons qu'ils fonctionnent simultanément dans les mêmes provinces qui ont connu les augmentations les plus importantes de la pénétration de la fibre optique, ainsi que des cas de santé mentale.

Plus précisément, nos résultats révèlent que l'expansion de l'infrastructure de la fibre a entraîné une utilisation accrue d'Internet chez les adolescents, réduisant notamment le temps consacré au sommeil, aux devoirs et aux interactions sociales avec la famille et les amis. Encore une fois, ces effets se manifestent principalement chez les filles plutôt que chez les garçons. De plus, nous observons que l'extension de la connectivité par fibre a conduit une plus grande proportion de filles à devenir émotionnellement dépendantes d'Internet, l'utilisant comme mécanisme d'adaptation aux émotions négatives ou pendant les périodes de mauvaise humeur. Fait intéressant, nous n'avons trouvé aucune preuve d'une augmentation de l'intimidation en ligne. Enfin, nous découvrons que la pénétration de la fibre a eu un impact néfaste sur la relation parent-fille, en particulier lorsque des conflits préexistants étaient présents.

Dans l'ensemble, nos résultats indiquent que la prolifération de la connectivité par fibre est associée à des indications d'utilisation pathologique ou addictive d'Internet chez les adolescents. Ceci, à son tour, contribue à un isolement accru et au développement d'une dépendance émotionnelle vis-à-vis des stimuli fournis par les médias en ligne.

Quelles devraient être les indications politiques de tels résultats ? Que faire pour protéger les adolescents dans un monde où internet est devenu quasi omniprésent ?

Comme nous le savons, l'adolescence est une étape cruciale pour la croissance sociale et émotionnelle, et les problèmes de santé mentale au cours de cette période contribuent de manière significative à des résultats négatifs à long terme en matière d'éducation, d'emploi et d'interactions sociales. Par conséquent, l'accent devrait être mis sur la mise en œuvre de mesures préventives. Cependant, lorsqu'il existe des preuves évidentes de préjudice, des remèdes et des solutions appropriés doivent être mis en œuvre. Aux États-Unis et en Europe, il est prouvé que l'augmentation soudaine des cas de santé mentale chez les adolescents a pris les professionnels au dépourvu. De nombreux parents d'adolescents se tournent encore vers les pédiatres comme point de contact initial pour obtenir une assistance médicale, malgré le fait que les pédiatres n'ont pas été suffisamment formés pour résoudre ces problèmes. En ce qui concerne les mesures préventives, Internet pose des défis importants pour établir des frontières efficaces. Ainsi, les stratégies de prévention les plus efficaces nécessitent probablement un effort de collaboration entre les éducateurs, les parents et la société dans son ensemble, visant à informer, éduquer et engager une communication ouverte avec les adolescents sur les risques associés à Internet.

Pour retrouver l'étude co-signée par Daniel Fernandez Kranz : cliquez ICI

Arenas-Arroyo, Esther, Daniel Fernández-Kranz, and Natalia Nollenberger. “High Speed Internet and the Widening Gender Gap in Adolescent Mental Health: Evidence from Hospital Records.” IZA Discussion Papers, No. 15728, 2022