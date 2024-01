Insécurité : peut-on encore croire Gérald Darmanin ?

"Clairement, l'intéressé a décollé du réel ou, pire, veut dépasser Kim Jong-Un dans l'outrance propagandiste : plus rien à lui objecter, ni argument raisonnable à lui faire valoir", ironise Xavier Raufer.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Cette rubrique continuera bien sûr de dénoncer, preuve à l'appui, la criminalisation de la France mais n'évoquera plus M. Darmanin : voici pourquoi. En 2023, Mar­seille subit un sidé­rant chaos d'homicides et blessés graves entre bandits. Chiffres inouïs depuis la libération, ces tueries y ont fulguré de + 60%. Marseille encore, + 20% de braquages en 2023. Marseille où par sondage, 85% des habitants s'affolent d'une insé­curité qu'ils voient s'aggraver sans cesse. Marseille enfin, où "Se faire livrer de la drogue n'a jamais été aussi simple". Or dans cette ville, le 3 janvier, M. Darmanin - lisez bien - "salue une pre­mière victoire contre la drogue" et juge "bons" les résultats locaux de la lutte contre le tra­fic des stupéfiants.

Clairement, l'intéressé a décollé du réel ou, pire, veut dépasser Kim Jong-Un dans l'outrance propagandiste : plus rien à lui objecter, ni argument raisonnable à lui faire valoir. Laissons-le gonfler tant et plus sa poche de grisou mensonger, et prévoyons qu'un jour, tout explosera au visage collectif du baroque attelage dans lequel il sévit.

De fait : M. Darmanin met-il les pieds en Corse ? Il ressuscite un FLNC léthargique depuis vingt ans. Bombe-t-il le torse à Mayotte en y lançant - devant la télé bien sûr - une opération anti-bidonvilles ? L'affaire foire tristement. Mais pendant ce temps, après les émeutes esti­vales, les pires en un siècle, un milliard d'euros d'ardoise pour les contribuables français, où en est la cri­minalisation de la France ?

- Sur la carte de France, gagne sans cesse plus la macule des "quartiers en difficulté" (lire, hors-contrôle). En Seine Saint-Denis, un dernier bilan en liste 75 au lieu de 63, dans 35 des 40 com­munes du territoire ; avec désormais environ 700 000 habitants + 14% en peu d'années. Com­ment alors s'étonner que, dans le Neuf-Trois, s'aggrave "le ras-le-bol des habitants face aux cambriolages en série" ? Pour la France entière, plus de 1 300 de ces quar­tiers désormais - il y en avait une centaine sous M. Mitterrand, vers 1983. Et partout sur les chan­tiers de rénovation urbaine de ces zones, s'aggrave le racket des gangs visant les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

- Cambriolages - torture des Français modestes, réduits à l'impuissance. Plus 3% d'effractions de LOGEMENTS, lâche l'intérieur pour 2023 - énorme bobard pieusement re­pris par les com­parses-Darmanin des médias, car voilà le vrai comptage : avoués par l'Inté­rieur, 215 456 cam­briolages ; PLUS 40% ciblant des bureaux, boutiques, locaux officiels et han­gars agricoles (126 000) ; total des cambriolages connus, que l'Intérieur devrait donner, 341 500. Plus ceux non déclarés ni enregistrés par les autorités ("chiffre noir", 37% du tout, di­sent les compagnies d'assurance, 126 300 environ). Les Français ont donc vraiment subi 467 800 cam­briolages en 2023, 1 280 par jour, plus de 50 par HEURE.

- Projecteur sur un département parmi d'autres, l'Ille-et-Vilaine. Selon la préfecture, "tout le territoire est gangrené [par le trafic de drogue] y compris les petits villages". Rien qu'à la cam­pagne ("Zone Gendarmerie"] 3 000 cambriolages de logements, plus de huit par jour. En 2023, 47 "Rave-Parties" interdites y ont quand même lieu, chacun négligeant désormais les factices prohibitions d'"autorités" réduites à l'état d'impuissantes larves.

- Ailleurs en France : à Clermont-Ferrand, des habitants paniquent "J'ai peur... Ils dealent sous nos fenêtres... trafic de drogue et agressions...". Naguère fort paisible, la Salvetat-Saint-Gilles (31, 8 000 habitants) "Est tombée aux mains des trafiquants". Toujours plus nombreuses, des communes rurales appellent à l'aide, car confrontées à une explosion des cambriolages - et pas seulement "de domiciles".

- Là-dessus, la Cour des comptes fustige la "mauvaise copie du ministère de l'Intérieur", sa ges­tion inepte de l'immigration clandestine : des fortunes dépensées et des ex­pulsions grotesque­ment déficientes. Dans le seul département de la Vienne, les fameux "mi­neurs non-accompa­gnés", ainsi baptisés par antiphrase car d'usage majeurs et chas­sant en meute, sont de 57% plus nombreux en un an.

Conclusion, ce sondage de novembre 2023 : que pensez-vous de la sécurité des personnes et des biens ? Elle se dégrade, clament 78% des Français.

D'un côté, l'inquiétude populaire croissante ; de l'autre un ministre vissant toujours plus le couvercle de sa cocotte-minute, en mode "Tout va très bien, madame la marquise". Nous évo­quions plus haut une poche de grisou en formation : tel en est le processus.