INSÉCURITÉ

Insécurité : le triste concours Lépine des responsables politiques français

À droite, les ambitions présidentielles précoces donnent lieu à une inflation d’annonces sécuritaires aussi bruyantes que vides. Entre coups de com’ sur un « bagne amazonien », promesse irréaliste d’un monde sans cash et recyclage de vieilles idées déjà avortées, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau semblent confondre stratégie électorale et politique pénale. Le tout, sur fond de criminalité endémique, d’armes de guerre circulant en silence, et d’une impuissance flagrante face aux zones de non-droit festives. Une rhétorique martiale pour une réalité souvent molle : l’illusion d’une fermeté qui peine à dépasser le verbe.