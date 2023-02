“Infra-terrorisme” écolo-anarchiste : que font messieurs Darmanin et Dupond-Moretti ?

Des militants de l’ultra-gauche lors d'un défilé à Paris

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

- (Marseille Infos autonomes - Site collaboratif de luttes - 11/04/2022) - Début avril 2022, entre Grenoble et Chambéry, incendie d'un pont sur l'Isère portant 8 lignes de 20.000 volts et une de 225.000 volts ; l'attaque vise la "Silicon Valley grenobloise", dont ST Micro, géant des semi-conducteurs. Six heures d'arrêt de production et ces usines stratégiques doivent "reprogrammer toutes les machines et nettoyer les salles blanches souillées de poussière, par arrêt des recycleurs d’air". Préjudice : des dizaines de millions d'euros ; alentours, 6 000 foyers sans électricité. Le procureur impute l'attaque "à l'ultra-gauche, du fait de graffiti anarchistes" : un attentat - mais le parquet national antiterroriste (soumis à M. Dupond-Moretti) l'ignore.

Cas unique ? Non : une constance pour M. Macron : pas d'ennemis à l'extrême-gauche. Même, chez d'indéniables terroristes comme les Brigades rouges (BR). Rappel : 360 assassinats en Italie durant les "Années de plomb", la majorité du fait des maoïstes BR - gentiment nommés "activistes" par ces médias idéologiquement fixés sur MM. Mélenchon et Poutou. En juin 2022 encore, Macron-Dupond-Moretti refusent d'extrader vers l'Italie divers assassins des BR, selon une "doctrine Mitterrand" qui jadis, concernait les seuls terroristes n'ayant pas fait couler le sang.

Continuons d'exposer l'aboulie-Macron face à l'anarchie et aux éco-saboteurs, leur action directe (au sens anarcho-syndicaliste), sabotages et attentats.

Le 11 juin 2022 est arrêté un anarchiste italien animant le site Attaque-noblog.org. Ce quadragénaire d’ultragauche connu à Turin pour faits similaires, muet en interrogatoire et rompu à la clandestinité, n'emprunte que des itinéraires sans vidéosurveillance. Depuis 2017, il a incendié cent véhicules en Île-de-France et des façades d'immeubles. Ses cibles : des véhicules diplomatiques ou d'entreprises, Enedis, Eiffage, RATP, etc. Arrêté par la police anti-terroriste (SDAT), un simple juge du tribunal de Bobigny ne l'inculpe cependant, le 13 juin 2022, que de "destruction-dégradation par moyen dangereux et mise en danger d'autrui", délit sans nul angle "politique" - pourtant clamé par l'intéressé.

En janvier 2023, des freluquets de "Dernière rénovation", en crise climatique post-pubertaire, sont jugés coupables d'"entrave à la circulation" pour blocage du périphérique parisien fin 2022 - mais le tribunal estime qu'il "n'y a ni sens ni justification à ce que la société inflige une peine à ces citoyens luttant pour leur survie et celle de leurs proches". Licence complète à réitérer ; et, côté philosophie du droit, triste retour d'une "morale de l'intention" révolue depuis la séparation de l'église et de l'État : mon projet était pur, alors qu'on m'absolve. Si pur que cela le projet ? Extinction-rébellion, Just Stop Oil et Dernière rénovation sont appuyés par "Climate Emergency Fund", et "Equation Campaign", émanations de Getty Oil et Rockefeller Foundation, milliardaires institutions américaines pétrolières. (Pourquoi, au fait ??).

Bien sûr, cet irénisme constitue une sorte d'hormone de croissance pour ces "infra-terroristes", comme dit aimablement la police de M. Darmanin. D'où, des actes bien pires comme le sabotage, en janvier, de 48 câbles électriques d'un stratégique poste de contrôle de la SNCF, privant la gare de l'Est de sa signalisation. Une "action directe" très sophistiquée et un travail "titanesque" de remise en état.

Ce n'est pas tout.

Décembre 2022, près d'Alès, Gard, des éco-saboteurs revendiquent l'attaque d'un pylône de 225 000 volts alimentant des usines chimiques. Avril 2022, en Isère, incendie d'un transformateur du réseau de transport d’électricité ; sur ses murs, des slogans éco-radicaux. Mars 2022 dans le Grand-Est, des boitiers de la fibre optique, sabotés « par des anarchistes » ; réparation, 35 000 €. Février 2022 - à Lacroix-Falgarde près de Toulouse, incendie criminel du pylône portant les antennes 5G et TNT de Bouygues Telecom, Free, etc. "Véritable fléau, les incendies volontaires sur les antennes des opérateurs sont monnaie courante"... En quelques mois, plus d'une dizaine d'entre elles ont été la proie des flammes". À chaque fois, écrans noirs pour les habitants (et cris de victoire des sites anarchistes-autonomes).

Pire encore, fin avril 2022, de 2h à 5h du matin, attaque simultanée, « d’une ampleur inouïe » de câbles Internet « Backbone » ; artères en fibre optique longues de centaines de km. Sabotées en même temps, des « chambres de tirage » en Île-de-France et dans la Meuse, des lieux éloignés ; conclusion : au moins 2 équipes à l’œuvre. L’internet est coupé ou ralenti en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est et Île-de-France. Free, SFR et Bouygues-Télécom touchés, 20 millions d’internautes affectés. Coupés à la disqueuse, ces câbles (enterrés ou sous trappes cachées) sont amputés d’1 mètre, retardant les réparations. Des sites anarchistes vantent l'attaque. Enquête : choisir quels câbles couper « demande de l’expertise » ; nulle demande de rançon, donc acte politique ; pour la justice, une « atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ».

Pour toutes ces attaques, nulle arrestation connue à ce jour. Dans une prochaine rubrique, nous établirons qu'outre les éco-saboteurs, cette constante timidité concerne aussi les Antifa. Plus honteux encore que les pseudo-pilonnages des supermarchés de la drogue, l'absence de toute répression sérieuse, quand les industriels victimes dénoncent des « actes terroristes d’une extrême gravité visant des infrastructures critiques ».