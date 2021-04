Inégalité : le rapport britannique qui fait voler en éclat le mythe du racisme systémique.

Un rapport mené au Royaume-Uni sur les disparités au sein de la population et sur les inégalités a révélé les failles des politiques identitaires absurdes et qui sont sources de divisions au sein de la société.

Brendan O'Neill est rédacteur en chef du magazine Spiked, et chroniqueur pour Big Issue et The Australian.

La réponse à l'examen du rapport No10 sur les disparités raciales au Royaume-Uni a été vraiment inquiétante. Le parti travailliste, la gauche radicale, la presse et la BBC - dont certaines têtes parlantes ont passé toute la journée à regarder et à paraître perplexes - ont réagi avec horreur à la suggestion que le Royaume-Uni n'est pas réellement un pays raciste. « Que voulez-vous dire par le fait que les Britanniques ne sont pas une foule dégoûtante et haineuse? », ont essentiellement déploré les grands et les bons. Cela pourrait s'avérer être l'un des moments les plus révélateurs des guerres culturelles contemporaines.

La critique est courageuse. Cela ne va pas tellement à contre-courant de la sagesse reçue que de conduire un mastodonte directement à travers. Le rapport précise que, bien sûr, il y a toujours du racisme au Royaume-Uni, en particulier sur les médias sociaux. Mais le racisme systémique, le racisme institutionnel? Cela concerne des blocs structurels à l'engagement des minorités ethniques dans l'éducation, jusque dans le travail et au coeur la vie publique? Non. Ce n'est tout simplement pas là. Ce schibboleth de pensée de classe bavarde – qui considère que la Grande-Bretagne est un pays structurellement sale, qui rabaisse ses minorités ethniques - s'est effondré après un examen minutieux. La conviction semi-religieuse qui a saisi les élites depuis au moins le rapport Macpherson de 1999 sur la gestion par la police du meurtre de l'adolescent noir Stephen Lawrence - l'idée que la Grande-Bretagne, de haut en bas, est tachée du péché originel du racisme - ne se reflète pas dans les faits.

La Commission sur les disparités raciales et ethniques, dirigée par Tony Sewell, a fait quelque chose qui semble presque révolutionnaire au milieu de la conviction misanthropique d'aujourd'hui qui établit que la Grande-Bretagne est un enfer raciste. Cela fait éclater la vérité. La vérité selon laquelle les enfants issus de minorités ethniques réussissent aussi bien que les enfants blancs ou surpassent ceux-ci dans l'enseignement obligatoire. Les enfants avec un héritage des Caraïbes sont les seuls à faire pire que les enfants blancs. Le succès des groupes minoritaires dans le système éducatif a « transformé la société britannique au cours des 50 dernières années en une société offrant des opportunités bien plus grandes pour tous », indique l’étude. Cela témoigne de la mesure dans laquelle le fatalisme factuel des identitaires dépressifs a colonisé la vie publique au point qu'il est choquant de lire une évaluation positive de la vie des minorités ethniques au Royaume-Uni.

L'examen souligne également que l'écart des rémunérations entre les travailleurs issus de minorités ethniques et les travailleurs de la majorité blanche s'est considérablement réduit, à 2,3% seulement. Pour les travailleurs de moins de 30 ans, il n'y a pratiquement pas d'écart de rémunération en fonction des origines. C’est impressionnant. C'est un grand progrès. Cela souligne également l'explosion de la diversité dans le droit, la médecine et d'autres professions. Tout n’est pas un lit de roses non plus, bien sûr. Personne ne profite du Panglossianisme. Il y a encore du racisme manifeste, en particulier dans les zones de fosses d'aisance sur Internet, selon l’étude, et certaines communautés ressentent encore le fardeau du « racisme historique », qui pourrait potentiellement les retenir. Mais nous pouvons travailler sur ces problèmes, maintenant qu'ils ont été correctement identifiés et nommés.

Cette étude a raconté et illustré par des faits une bonne histoire : les progrès réalisés par les groupes ethniques minoritaires au Royaume-Uni. Les gens vont se réjouir suite à de telles révélations, sûrement? Même pas un peu. La gauche et la vaste industrie spécialisée dans les thématiques liées aux genres ont répondu avec fureur à la critique. C'est une « déception », c'est une « honte ». Tony Sewell, selon l'écrivain et activiste Shola Mos-Shogbamimu, est un « homme noir symbolique ». D'autres ont dénoncé Sewell comme un oncle Tom des temps modernes. Ces viles agressions racialisées contre un homme noir qui n'est tout simplement pas d'accord avec le récit dominant du « racisme institutionnel » prouvent le point de vue de l’étude selon lequel le racisme peut encore être trouvé sur Internet.

Pourquoi les élites culturelles sont-elles si furieuses contre cet examen ? Parce qu'elles sont tellement investies dans l'idée que la Grande-Bretagne est un pays institutionnellement raciste. Elles ont besoin de ce mythe. Elles en profitent. Il garantit un financement pour leurs organisations, un poids pour leurs porte-paroles, une influence pour ceux qui peuvent porter l’habit de la victimisation raciale. Ils considèrent cette étude - à juste titre - comme un défi direct au pouvoir social et politique qu'ils ont construit sur le dos du mythe du racisme systémique, du racisme institutionnel. Ils détestent Sewell parce qu'il a arraché le tapis sous les pieds du puissant lobby identitaire. Il a piqué leur politique de grief. Il menace de faire dérailler leur projet et ce filon. Leur fureur est motivée par un intérêt personnel déguisé en préoccupation sur le racisme.

C'est pourquoi on parle de Sewell presque comme d'un hérétique. La remise en question par son étude et son analyse de l'idée de racisme systémique est traitée comme un acte de sacrilège, une attaque coupable contre des orthodoxies soigneusement nourries et promues par des sectes identitaires. En suggérant que la classe sociale est plus importante que la race, ce gouvernement conservateur a fait quelque chose de plus radical et de plus déstabilisant que la nouvelle gauche ne pourrait jamais espérer - il a révélé le vide, la division et les prétentions de l'ensemble identitaire, et a suggéré que les facteurs économiques tels que la classe méritent davantage l'attention et les ressources de la société. « Classer?! Comment osez-vous », dit la gauche stupide.

Le « racisme institutionnel » est à bien des égards le mythe fondateur des nouvelles élites. C'est la source de leur autorité morale. En dépeignant la Grande-Bretagne comme un pays raciste, ils peuvent se positionner comme des pays sages et éclairés qui doivent nous sauver et nous rééduquer tous. A une époque, les élites nous considéraient comme une classe inférieure ayant besoin d'une correction morale; maintenant, ils nous considèrent comme une foule raciste nécessitant une formation sur les préjugés inconscients. Pas étonnant qu'ils soient si en colère aujourd'hui: cette étude a affaibli les fondements déjà faibles de leurs revendications élitistes à l'autorité morale et sociale sur les masses. L'Empereur de l'Identitarisme se tient maintenant nu devant nous. Et vous savez quoi faire: rire.

Brendan O'Neill est rédacteur en chef de Spiked et animateur du podcast, The Brendan O'Neill Show.