Incitation ou sanction : qu’est ce qui marche le mieux pour faire payer leurs impôts aux fraudeurs ?

La lettre de motivation rend le rappel plus saillant.

Atlantico : Dans votre étude, Evidence from Sweden on the impact of soft and hard incentives for tax compliance. Quel était le coup de pouce (nudge) et la menace donnés aux contribuables réticents ?



Per Engström : La menace était une menace d'application qui pouvait avoir de graves conséquences. Les incitations se présentaient sous la forme de lettres d'accompagnement des rappels habituels. Quatre versions des lettres d'accompagnement ont été attribuées au hasard aux contribuables.



Entre ces deux méthodes, laquelle est la plus efficace ? Et parmi les incitations - les quatre lettres d'accompagnement différentes - ?



Comme prévu, nous avons constaté un effet important de la menace d'exécution. Nous avons constaté un effet presque aussi important en ajoutant simplement une lettre d'accompagnement intitulée "Informations importantes" indiquant simplement que la lettre contenait un rappel de paiement des impôts dus. Ceux qui ont reçu une lettre d'accompagnement indiquant que la plupart des gens paient leurs impôts à temps et qu'ils font partie de la minorité qui n'a toujours pas payé, ont réagi un peu plus fortement (c'est-à-dire qu'ils ont payé dans une plus large mesure).



Qu'est-ce qui peut expliquer ces résultats ?



Le fort effet de la lettre non informative s'explique par la saillance. La lettre d'accompagnement rend le rappel plus saillant. Les gens semblent également soucieux de se conformer aux normes sociales lorsqu'ils réagissent au message selon lequel la plupart des gens paient leurs impôts en temps voulu.



Quelles sont les implications politiques de vos résultats ?



Nous concluons que les mesures douces pourraient être un complément efficace dans la boîte à outils politique pour augmenter les paiements d'impôts. Elles pourraient réduire les coûts à la fois pour la société et pour les contribuables si certaines mesures d'exécution pouvaient être évitées. En outre, notre étude a incité l'Agence suédoise des impôts à revoir la conception de ses rappels, afin de rendre les messages plus percutants et plus faciles à comprendre.

"Le message le plus efficace pour empêcher les gens de se retrouver avec l'agence de recouvrement du pays contenait à la fois une brève explication des conséquences du transfert de la dette à l'agence de recouvrement et un rappel que la plupart des gens paient leurs impôts. L'expérience a permis d'éviter que quelque 500 personnes ne se retrouvent devant l'agence."

