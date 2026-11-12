LECONS

Impact de l’immigration sur l’emploi : le surprenant héritage de l’ère Biden

Une étude américaine présentée aux Brookings Papers on Economic Activity conclut que la vague migratoire de 2021-2024 a stimulé l'emploi et la croissance aux États-Unis sans pénaliser les travailleurs natifs. Anthony Edo, économiste à l'IFE-CEPII, en décrypte la méthode et en mesure les limites : derrière un effet moyen neutre se cachent des gagnants et des perdants. Il rappelle aussi que cet afflux est survenu en pleine reprise post-Covid, quand les entreprises américaines peinaient à recruter. En France, la capacité à absorber de nouveaux arrivants dépendrait de plusieurs facteurs.