LECONS
12 novembre 2026
Impact de l’immigration sur l’emploi : le surprenant héritage de l’ère Biden
Une étude américaine présentée aux Brookings Papers on Economic Activity conclut que la vague migratoire de 2021-2024 a stimulé l'emploi et la croissance aux États-Unis sans pénaliser les travailleurs natifs. Anthony Edo, économiste à l'IFE-CEPII, en décrypte la méthode et en mesure les limites : derrière un effet moyen neutre se cachent des gagnants et des perdants. Il rappelle aussi que cet afflux est survenu en pleine reprise post-Covid, quand les entreprises américaines peinaient à recruter. En France, la capacité à absorber de nouveaux arrivants dépendrait de plusieurs facteurs.
7 min de lecture
THEMATIQUESInternational
Anthony Edo est chercheur au CEPII et spécialiste des questions relatives aux migrations internationales. Ses recherches portent sur les effets de l'immigration dans les pays d'accueil, ainsi que sur l'intégration des immigrés. Il travaille notamment sur l'impact de l'immigration sur le marché du travail, ses conséquences politiques et les discriminations à l'embauche.
Anthony Edo est chercheur au CEPII et spécialiste des questions relatives aux migrations internationales. Ses recherches portent sur les effets de l'immigration dans les pays d'accueil, ainsi que sur l'intégration des immigrés. Il travaille notamment sur l'impact de l'immigration sur le marché du travail, ses conséquences politiques et les discriminations à l'embauche.