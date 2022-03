"Ils font l'économie : 40 parcours d'entrepreneurs audacieux" : une série de portraits réussis

Jean-Jacques Pluchart est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

L’ouvrage retrace les parcours de 40 entrepreneurs engagés dans des projets à la fois originaux et risqués. Mais les auteures ne se limitent pas à restituer des entretiens enregistrés en 2020 et 2021 avec des acteurs impliqués, elles sont accompagnées d’un psychologue et psychosociologue (Eric Doazan) qui se livre à des diagnostics cliniques des profils des entrepreneurs classés en neuf idéaux-types : les héritiers, les self-made, les capitaines dans la tempête, les piliers, les visionnaires, les militants, les aguerris, les marathoniens et les joueurs. Ces figures de l’entrepreneuriat présentent des profils variés, par leurs formations, leurs milieux sociaux et leurs cultures.

POINTS FORTS

Ces portraits méritent l’attention à plus d’un titre car ils permettent d’identifier les critères exigés pour créer de la valeur (l’entrepreneur est un bâtisseur), tisser du lien social (il est un employeur et un rassembleur), forger des modèles (il est un leader), prendre des décisions (il doit être responsable)… Malgré leurs différences, ces portraits présentent des traits communs. Ils réunissent les qualités d’assembleurs de capacités et de compétences complémentaires.

QUELQUES RÉSERVES

Le psychosociologue décrypte les réponses des entrepreneurs et déconstruit leurs récits. Il donne l’illusion – et seulement l’illusion - aux lecteurs du livre qu’ils sont eux-mêmes cliniciens.

ENCORE UN MOT...

Ce livre dresse une cartographie originale des seuls véritables créateurs de valeur de la société post-moderne dominée par la pensée de Schumpeter.

UNE PHRASE

Certains entrepreneurs préfèrent la manière au résultat. Leur plaisir réside ailleurs que dans l’atteinte des objectifs. Qu’importe la finalité ! Ce qui les intéresse, c’est l’aspect esthétique du jeu, la grâce des coups. On peut retrouver ce trait chez les joueurs d’échecs, comme chez certains sportifs, y compris dans les disciplines où l’on s’y attend le moins. (p. 215)

L'AUTEUR

Florence Boulenger est journaliste free-lance, collabore à Alliancy, un média sur la transformation numérique des entreprises.

Fanny Raimbault est co-fondatrice du média Instinct Collectif et présidente de l’agence Doublesix.