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Une photo non datée de Ernest Walton (1905-1995), prix Nobel de physique 1951, et Lord Ernest Rutherford (1871-1937), prix Nobel de chimie 1909, et John Douglas Cockcroft (1897-1967), prix Nobel de physique 1951 avec Walton, les hommes qui ont divisé l'atome au laboratoire Cavendish de Cambridge, en 1932.
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MONDE CACHE AU COEUR DE L'ATOME

4 octobre 2026

Il y a 75 ans : les physiciens à l'origine du premier accélérateur de particules recevaient le prix Nobel

Il y a 75 ans, John Cockcroft et Ernest Walton recevaient le prix Nobel de physique pour leurs travaux qui avaient permis de mettre au point le premier accélérateur de particules. Leur invention, conçue dans les années 1930, a ouvert la voie aux grands accélérateurs modernes et à des applications qui dépassent largement la physique nucléaire, de la médecine à l’étude des œuvres d’art et aux technologies spatiales.

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MOTS-CLES

John Cockcroft et Ernest Walton , invention , accélérateur de particules , innovation , science , recherche , travaux , expérience , atouts , progrès scientifiques , Prix Nobel , physique , prix Nobel de physique , Atome

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Andrea Richard

Andrea Richard est professeure adjointe de physique et d'astronomie à l'Université de l'Ohio.

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Artemis Spyrou

Artemis Spyrou est professeure de physique nucléaire à l'Université d'État du Michigan.

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