MONDE CACHE AU COEUR DE L'ATOME

Il y a 75 ans : les physiciens à l'origine du premier accélérateur de particules recevaient le prix Nobel

Il y a 75 ans, John Cockcroft et Ernest Walton recevaient le prix Nobel de physique pour leurs travaux qui avaient permis de mettre au point le premier accélérateur de particules. Leur invention, conçue dans les années 1930, a ouvert la voie aux grands accélérateurs modernes et à des applications qui dépassent largement la physique nucléaire, de la médecine à l’étude des œuvres d’art et aux technologies spatiales.