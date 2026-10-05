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L'ordinateur quantique IBM Quantum System Two lors de son inauguration au centre de calcul quantique IBM-Euskadi, en Espagne, le 14 octobre 2025. Image d'illustration
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SCIENCE QUANTIQUE

5 octobre 2026

Il y a 100 ans, l’équation de Schrödinger mettait en lumière la physique quantique

Les objets avec lesquels vous interagissez chaque jour sont prévisibles – vous pouvez soulever une boîte, vous asseoir sur une chaise sans tomber au sol, ou ouvrir une porte sans que votre main ne traverse la poignée. Mais si vous observez ces objets de très près, jusqu'au niveau quantique – où l'on examine les atomes individuels –, vous constaterez que les choses commencent à se comporter de façon quelque peu étrange.

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MOTS-CLES

science , Physique quantique , ordinateurs quantique , atomes , ondes , chimie , équation de Schrödinger

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Sophya Garashchuk
Professeure de chimie et de biochimie

Les intérêts de recherche du Dr Garashchuk comprennent la chimie théorique et computationnelle axée sur les effets quantiques dans la dynamique des noyaux, le développement d'une méthode de dynamique de trajectoire quantique approximative adaptable aux grands systèmes moléculaires, l'incorporation de l'énergie du point zéro, de l'effet tunnel quantique et d'autres effets quantiques dans la dynamique réactive, c'est-à-dire dans les processus de transfert de protons.