SCIENCE QUANTIQUE
5 octobre 2026
Il y a 100 ans, l’équation de Schrödinger mettait en lumière la physique quantique
Les objets avec lesquels vous interagissez chaque jour sont prévisibles – vous pouvez soulever une boîte, vous asseoir sur une chaise sans tomber au sol, ou ouvrir une porte sans que votre main ne traverse la poignée. Mais si vous observez ces objets de très près, jusqu'au niveau quantique – où l'on examine les atomes individuels –, vous constaterez que les choses commencent à se comporter de façon quelque peu étrange.
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MOTS-CLESscience , Physique quantique , ordinateurs quantique , atomes , ondes , chimie , équation de Schrödinger
THEMATIQUESScience
Les intérêts de recherche du Dr Garashchuk comprennent la chimie théorique et computationnelle axée sur les effets quantiques dans la dynamique des noyaux, le développement d'une méthode de dynamique de trajectoire quantique approximative adaptable aux grands systèmes moléculaires, l'incorporation de l'énergie du point zéro, de l'effet tunnel quantique et d'autres effets quantiques dans la dynamique réactive, c'est-à-dire dans les processus de transfert de protons.
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Les intérêts de recherche du Dr Garashchuk comprennent la chimie théorique et computationnelle axée sur les effets quantiques dans la dynamique des noyaux, le développement d'une méthode de dynamique de trajectoire quantique approximative adaptable aux grands systèmes moléculaires, l'incorporation de l'énergie du point zéro, de l'effet tunnel quantique et d'autres effets quantiques dans la dynamique réactive, c'est-à-dire dans les processus de transfert de protons.