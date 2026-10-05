SCIENCE QUANTIQUE

Il y a 100 ans, l’équation de Schrödinger mettait en lumière la physique quantique

Les objets avec lesquels vous interagissez chaque jour sont prévisibles – vous pouvez soulever une boîte, vous asseoir sur une chaise sans tomber au sol, ou ouvrir une porte sans que votre main ne traverse la poignée. Mais si vous observez ces objets de très près, jusqu'au niveau quantique – où l'on examine les atomes individuels –, vous constaterez que les choses commencent à se comporter de façon quelque peu étrange.