Il refusait d’utiliser le pronom « iel » : 107 jours en prison

L’enseignant récalcitrant a refusé : « On ne me fera pas dire qu’un garçon est une fille, ou une fille un garçon. »

Cet infâme réactionnaire a une préférence pour le « il » et le « elle ».

Dans la classe du professeur Burke, il y avait un (une ?) élève transgenre. La direction de son établissement lui a intimé l'ordre de le (la ?) désigner par le pronom « iel ».

L’enseignant récalcitrant a refusé : « On ne me fera pas dire qu’un garçon est une fille, ou une fille un garçon. » Le professeur est un chrétien évangéliste. Et il a rétorqué que ses convictions religieuses, protégées par la Constitution irlandaise, l’empêchaient de dire « iel ».

La direction de l’école ne s’est pas avouée vaincue. Elle lui a interdit de se représenter dans l’établissement. Le professeur, têtu et tenace, a refusé d’obtempérer.

Alors, l’école a porté plainte contre lui. Et un tribunal a donné raison à l’école. L’enseignant, pas découragé et armé de sa foi, ne s’est pas plié à cette injonction. Il s’est de nouveau présenté à la porte de l’école.

Alors le tribunal l’a condamné pour « outrage à la cour ». Le voilà libéré après avoir passé 107 jours derrière les barreaux. Les wokistes ont gagné.

Mais maintenant, ils leur restent à s’attaquer à un nommé Jésus. Ils vont l’enrôler sous leur bannière en affirmant que le Christ était non binaire.

Déjà, on ne lui connaissait pas d’épouse. Ce qui est un signe très favorable. Ensuite, tous ses douze copains étaient des hommes sans exception. Ce qui ouvre de passionnantes perspectives...