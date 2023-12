Il n'est jamais trop tard pour défendre la liberté de penser... tout en réduisant ses impôts

Atlantico ne reçoit aucune de ces aides directes à la presse dont bénéficient les grands groupes.

Chers lecteurs, chers amis,

Raymond Aron écrivait que “Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal mais entre le préférable et le détestable.” Un peu partout dans le monde, une idéologie de la culpabilité, de la haine de soi et de la déconstruction du « mal » occidental s’est imposée dans les universités, la Culture ou nombre de médias.

Depuis le 7 octobre, nous voyons à quel point les passions mauvaises sont agitées par des responsables politiques ou des militants qui soufflent sur les bas instincts ou les braises des sentiments d’humiliation et de revanche pour mieux enrôler des soutiens voire des « combattants » de leur causes.

Atlantico, vous le savez, met toute son énergie non seulement pour explorer le monde de demain -nous avions été parmi les tout premiers à vous parler de BitCoin, d’IA, de Covid, de Quantitative easing, d’émergence d’un axe des régimes autoritaires, etc.- mais aussi pour défendre la liberté.

La liberté de penser, la liberté de dire, la liberté de faire entendre des voix dissonantes quel que soit le consensus informe du moment.

Nous en sommes convaincus : il n’y a pas de puissance politique ou géopolitique sans voix capables de critiques. Le besoin de faits, de fond, de sens, est plus que jamais vital quand le débat public se résume au spectacle de polémiques stériles.

Notre rédaction n’a jamais voulu être modérée, ambition des lâches et des mous - boire de l’eau de javel ou être antisémite et raciste avec modération est tout aussi imbécile que de le faire sans.

En revanche, nous nous faisons un devoir et un honneur d’être dans la mesure, la maîtrise mais aussi la détermination et le courage, piliers sans lesquels le débat démocratique ne devient que foire d’empoigne ou bal des faux culs.

Sachez que si vous êtes un particulier, les dons au profit d'Atlantico vous donnent droit à une réduction d’impôt de 66% dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

En 2024 vous pourrez toujours compter sur Atlantico pour vous éclairer. Tout notre réseau d'experts et notre rédaction se mobilisent pour tenter de fournir les instruments de navigation qui permettent de garder le cap. Le cap de la démocratie, de la pluralité. Des failles et des défauts français regardés en face. Mais aussi des atouts et de la grandeur de nos entrepreneurs, nos chercheurs, notre culture et de notre nation.

Faire vivre un média indépendant est un défi que nous relevons chaque année dans un environnement où les uns nous trouvent trop transgressifs et les autres trop mainstream ou peut-être trop attachés aux valeurs de la démocratie libérale...

Qu’importe, nous continuerons grâce à votre présence à nos côtés puisque notre succès d’audience ne s’est jamais démenti. Vos dons sont indispensables à la continuité de l’information Atlantico. Au delà de l’indispensable coup de pouce à notre fonctionnement quotidien, ils sont aussi la marque de votre intérêt et de votre résistance à toute forme de contrôle social.

La liberté totale et l’indépendance de nos écrits ont un prix, celui d'être financé avant tout par vous, nos lecteurs. Atlantico ne reçoit aucune de ces aides directes à la presse dont bénéficient les grands groupes.

Comme vous pouvez comptez sur nous, nous comptons sur vous.

Jean-Sébastien Ferjou

Directeur de la publication www.atlantico.fr.

