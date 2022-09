« Il faut mettre les immigrés à la campagne » !

Dans le cadre du futur projet de loi sur l'immigration, Emmanuel Macron a évoqué de nouvelles possibilités dans le cadre de la politique migratoire.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Deux références obligées en préambule de cet article. La première est une citation très connue d’Alphonse Allais : « il faut mettre les villes à la campagne car l’air y est plus pur ». La deuxième est le titre d’une émission célèbre : « le bonheur est dans le pré ».

Nul doute que c’est là que Macron a trouvé son inspiration. Il a fait un long discours sur l’immigration. Il a jugé que notre politique dans ce domaine était « injuste et inefficace ».

Pour quelle raison ? Parce que, selon le président de la République, on installe les immigrés dans des « quartiers pauvres » où on les « accueille mal ». Et il a trouvé la pierre philosophale, l’élixir miraculeux pour y remédier.

Macron estime en effet qu’il convient d’installer les immigrés dans les campagnes. Et cela d’autant plus qu’elles sont en train, toujours selon lui, de « se dépeupler ». Ainsi grâce à lui, s’ouvrent devant nous des horizons radieux.

Certains immigrés seront placés dans les campagnes normandes. Là-bas, ils pourront s’y goinfrer avec des camemberts et des livarots. Grâce à ce remplacement, la petite Fatima pourra jouer à la marelle pendant la récré avec la petite Jeanne.

Dans le même ordre d’esprit, on déménagera - pourquoi pas ? - une partie des habitants du 93 vers le 27. Et les plus chanceux des immigrés se retrouveront dans le Beaujolais. Là-bas, ô joie, ils pourront vider forces bouteilles de vin rouge. Et bien non, car ça leur est interdit par leur religion.

