Il faut ce qu’il faut : le chef d'Al-Qaïda tué par un drone américain en plein centre de Kaboul

Ayman Al-Zawahiri, chef d'Al-Qaïda, a été tué

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

C’est Joe Biden lui-même qui a annoncé la nouvelle : « justice est faite », a-t-il dit. «Ce chef terroriste n'est plus », a-t-il poursuivi. Ayman Al-Zawahiri était en effet le bras droit de Ben Laden. C’est avec lui qu’il avait organisé les horribles attentats du 11 septembre 2001. C’est lui tout seul qui avait mis au point des attaques sanglantes et meurtrières contre des Américains au Kenya.

« Il n'y a plus à craindre cet assassin vicieux et implacable », a encore ajouté le président des Etats-Unis. Ayman Al-Zawahiri a trouvé la mort alors qu’il prenait le frais sur son balcon. Il était protégé par les talibans qui honoraient en lui un chef de guerre luttant contre « l’impérialisme américain ».

Mal protégé comme on le voit ! On ignore d’où a été tirée la frappe américaine ? d’Ouzbékistan ? du Pakistan ? En tout cas, des centaines de kilomètres à parcourir. Et en visant juste. Ainsi l’Amérique, que ce soit celle d’Obama, de Trump ou de Biden, venge les siens. Les chefs talibans ont du soucis à se faire !

