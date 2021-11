Il avait tué deux émeutiers : acquitté !

Kyle Rittenhouse au tribunal, le 19 novembre 2021.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Au lendemain de la mort de George Floyd, délinquant multirécidiviste et drogué, de violentes émeutes ont secoué les États-Unis. Floyd était Noir et le policier brutal était Blanc. Ce qui explique les émeutes. Il y a – c'est bien de le rappeler – aux États-Unis nombre de policiers noirs tout aussi brutaux que leurs collègues blancs...

Les émeutes se sont accompagnées de pillages, notamment à Kenosha. Pour protéger leurs magasins, nombre de commerçants, parmi lesquels des Noirs, se sont armés. L'un d'eux s’appelait Kyle Rittenhouse, 18 ans.

Armé de son fusil, comme la Constitution américaine l'y autorise, il est allé au-devant des pilleurs. Là, un des émeutiers a tenté d'arracher son arme pour la retourner contre lui. Un autre l'a frappé avec une planche à roulettes. Kyle Rittenhouse a tiré : deux morts, un blessé.

L'affaire a déclenché une vague de protestations. Noirs et Démocrates ont réclamé un châtiment exemplaire pour ce « suprémaciste blanc ». Rittenhouse encourait effectivement la prison à perpétuité. Les Républicains, qui ont vu en lui un symbole, se sont mobilisés pour réunir les deux millions de dollars nécessaires à sa libération sous caution.

Le jeune Américain a plaidé la légitime défense. Les douze jurés l'ont suivi et l'ont acquitté, les vidéos de la scène ne laissant aucun doute sur le fait que la vie de Rittenhouse était en danger.

Parmi les douze jurés, il y avait des Noirs. Et – alléluia ! - les hommes tués par Rittenhouse étaient Blancs ! On peut penser dès lors qu'il n'y aura pas après ce verdict qui fait pleurer les Démocrates de nouvelles émeutes à Kenosha. Les États-Unis sont décidément et heureusement un pays complexe. Beaucoup trop complexe pour Libération et L'Obs qui à longueur de colonnes n'ont cessé de dénoncer ce « crime raciste »...

