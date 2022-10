Il a sorti son couteau, son Coran et son tapis de prière…

Un jeune homme a blessé sa mère et son jeune frère à coups de couteau et s'est attaqué à des passants à Château-Thierry.

Les faits se sont déroulés à Château-Thierry. Un jeune homme âgé de 19 ans a blessé sa mère et son jeune frère à coups de couteau. Puis il s’est attaqué à des passants. Puis quelques instants après, il s’est arrêté.

De son sac à dos, il a sorti un Coran et un tapis de prière. Et il s’est mis à prier. Les policiers qui n’ont pas respecté ce moment sacré de dévotion ont tiré, se sentant menacés. Le jeune homme a été blessé à l’aine et interpellé.

Le procureur de Château-Thierry a, dans une déclaration mémorable, fait savoir que « rien n’indiquait que cet individu était radicalisé ». Un couteau, un Coran, un tapis de prière, c’est rien ? D’ailleurs, nous en avons tous, n’est-ce pas ?, dans notre sac à dos…

Selon toute vraisemblance, l’individu, radicalisé à coup sûr, devait être un déséquilibré sinon on ne comprendrait pas pourquoi il s’est attaqué à sa mère et à son frère. Il y a toutes sortes de déséquilibrés en France. Les psychiatres ont diagnostiqué parmi eux une catégorie particulière : ceux qui souffrent d’une paranoïa islamiste.

