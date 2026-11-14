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14 novembre 2026
IA et santé mentale : de nouvelles études soulignent le risque pour les adolescents
Selon Common Sense Media, près de la moitié des 9-12 ans ont déjà utilisé un chatbot ou un compagnon IA, et la proportion approche les trois quarts à 13 ans. Certains s’en servent pour se confier quand ils se sentent seuls ou stressés. La JED Foundation relève davantage de signes de mal-être chez les jeunes qui se tournent vers l’IA en situation de détresse, sans que le sens de ce lien soit établi. Le psychanalyste Pascal Neveu explique comment repérer le moment où ces échanges deviennent difficiles à interrompre et ce que l’on sait de leurs effets sur le sommeil et le moral.
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Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).