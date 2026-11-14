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IA et santé mentale : de nouvelles études soulignent le risque pour les adolescents

Selon Common Sense Media, près de la moitié des 9-12 ans ont déjà utilisé un chatbot ou un compagnon IA, et la proportion approche les trois quarts à 13 ans. Certains s’en servent pour se confier quand ils se sentent seuls ou stressés. La JED Foundation relève davantage de signes de mal-être chez les jeunes qui se tournent vers l’IA en situation de détresse, sans que le sens de ce lien soit établi. Le psychanalyste Pascal Neveu explique comment repérer le moment où ces échanges deviennent difficiles à interrompre et ce que l’on sait de leurs effets sur le sommeil et le moral.