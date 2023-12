« Humus » de Gaspard Koenig : une satire écolo-grinçante, comme on aimerait en lire plus souvent

Gaspard Koenig vient d'être distingué par le prix Interallié, après avoir reçu le prix Jean Giono, pour Humus (Editions de L'Observatoire). Alors que la COP 28 vient de se terminer, l'odyssée épique de deux étudiants en agronomie, qui se passionnent pour les vers de terre et se lancent dans d'ambitieuses aventures, est une belle plante littéraire à ne pas rater. Un livre écolo-grinçant à offrir à tous ses amis. Et même aux autres.

Enfin ! Gaspard Koenig, qui a été le finaliste malheureux de plusieurs grands prix d'automne pour Humus (Editions de L'Observatoire), notamment les prix Goncourt et Renaudot, vient de recevoir les prix Interallié et Jean Giono. Juste retour pour un livre grinçant et satirique, qui parle de l'épopée pro-écologiste de deux compères agronomes, qui démarre en fanfare et se termine en désastre post-capitaliste. C'est féroce, vachard et tellement pertinent ! L'enfer est pavé de bonnes intentions, surtout par les temps qui courent, et l'écologie n'est pas exempte de contradictions.

Passer par Montaigne pour penser le monde contemporain

Gaspard Koenig est un auteur iconoclaste. Jamais là où on l'attend, mais toujours là, quand il s'agit de faire frémir l'esprit de liberté chez ses lecteurs. Lire un de ses textes revient à faire respirer son esprit et ouvrir ses neurones. Gaspard Koenig n'est pas philosophe pour rien. Son goût pour Montaigne qu'il avait exprimé dans : Notre vagabonde liberté: À cheval sur les traces de Montaigne nous avait déjà, non seulement séduits, mais aussi emportés hors de la caverne (de Platon). Avec la fraîcheur des idées non reçues, Gaspard Koenig nous réjouit tout autant avec son dernier né, Humus, qui prend à rebours les idées vertes d'aujourd'hui.

L'odyssée des vers de terre

Les héros de son roman ? Les vers de terre. Ou plutôt deux étudiants d'AgroParisTech qui se lient d'amitié après avoir assisté à une conférence intitulée Avancées et défis de la géodrilologie. Qu'est-ce que la géodrilologie ? La science des vers de terre. D'où nos jeunes Bouvard et Pécuchet de la recherche agronomique découvrent la fascinante aventure de ces créatures, menacées d'extinction à cause des pesticides, alors que cette armée de l'ombre, que nous foulons sous nos pieds sans les voir, est fondamentale à la survie de nos sols.

Des idées en friche de Henry David Thureau aux pousses de la Silicon Valley

Kevin et Arthur, les deux étudiants en agronomie imaginés par Gaspard Koenig, refusent le défaitisme : ils se mettent en tête de changer le monde. Bien sûr, la ruse de la raison écologique les engloutira malgré leurs beaux projets.

Kevin, qui est fils d'ouvriers agricoles dans le Limousin, décide de lancer une start-up de vermicompostage. Las, la course aux bénéfices et aux investissements va vite le dépasser. Quant à Arthur, enfant de la bourgeoisie, parti bille en tête des idées de Henry David Thoreau, il veut rependre racine à la campagne et régénérer les terres familiales ruinées par les pesticides. Mais, il va se heurter à la dure réalité de l'administration.

Des bocages français à la Silicon Valley, des arrière-cours anarchistes aux antichambres du pouvoir, Gaspard Koenig raconte les combats de ces nouveaux chevaliers de la terre. Sa connaissance des milieux politiques et administratifs lui permet de livrer un portrait très convaincant des univers auxquels se trouvent confrontés les deux compères.

Des grandes espérances aux illusions perdues

Le récit est mené tambour battant. Il est aussi brillant qu'amusant - et inquiétant. Gaspard Koenig a l'art du rythme. Il est heureux que son livre s'empare avec conviction du sujet de l'agriculture. Une réalité qui dépasse la fiction, quand on voit l'autorisation récente de Bruxelles à prolonger l'usage du glyphosate, pesticide reconnu comme toxique pour l'homme et la biodiversité. Gaspard Koenig nous ferait-il pour autant sombrer dans le pessimisme ? Au contraire. Ses héros ouvrent une voie.

Mieux qu'un manifeste politique, et a fortiori, qu'un énième livre de science-fiction ou une dystopie sur la déchéance de la nature, Humus plante nos pieds dans la terre et dégage le chemin. Gaspard Koenig y interpelle le réel, dans la veine d'un Flaubert, qui aurait croisé la noirceur ironique de Michel Houellebecq. En vert et contre toute dérive polluante, Humus est une belle plante qui place enfin l'écologie là où ou elle doit être : un combat de vie et de liberté.

Gaspard Koenig, Humus, Editions de l'Observatoire, 379 pages, 22 euros