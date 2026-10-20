PIRE SCENARIO

Hordes, pillages, exactions : le cauchemar de Nuñez devenu réalité

Mairies dégradées à Marseille et Lille, préfecture saccagée à Bordeaux, hôtel de ville du XIXe siècle à moitié détruit à Limoges, un bâtiment qui avait traversé deux guerres mondiales n’aura pas résisté à un samedi après-midi d’émeutes. Le contraste avec la réponse donnée aux Gilets jaunes en 2019 interroge, entre contenir à distance et compter les dégâts le lendemain, la doctrine du maintien de l’ordre a-t-elle changé de nature, ou simplement changé de cible ?