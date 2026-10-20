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Blurred backgroundCette capture d'écran d'une vidéo diffusée le 18 octobre 2026 par le SDIS 87 (service d'incendie et de secours de Haute-Vienne) montre l'hôtel de ville de Limoges détruit par les flammes, au lendemain des manifestations nationales contre le coût élevé de la vie.
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PIRE SCENARIO

20 octobre 2026

Hordes, pillages, exactions : le cauchemar de Nuñez devenu réalité

Mairies dégradées à Marseille et Lille, préfecture saccagée à Bordeaux, hôtel de ville du XIXe siècle à moitié détruit à Limoges, un bâtiment qui avait traversé deux guerres mondiales n’aura pas résisté à un samedi après-midi d’émeutes. Le contraste avec la réponse donnée aux Gilets jaunes en 2019 interroge, entre contenir à distance et compter les dégâts le lendemain, la doctrine du maintien de l’ordre a-t-elle changé de nature, ou simplement changé de cible ?

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MOTS-CLES

17 octobre , émeutes , Gilets jaunes , Laurent Nuñez , racailles , razzias

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H16 tient le blog Hashtable.

Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".