Hausse des taux contre l’inflation : la BCE au risque du contretemps

Le siège de la Banque centrale européenne à Francfort-sur-le-Main, le 21 juillet 2022

Associé d' Initiative & Finance , François-Xavier Oliveau accompagne les entreprises dans leur transition écologique, à la fois en capital et sur le plan opérationnel. Il vient de publier La crise de l'abondance aux Editions de l'Observatoire. Il y interroge l'invraisemblable paradoxe d'une société plus riche que jamais mais traversée de crises majeures. Après avoir décrit le mécanisme d'innovation et de baisse permanente des prix qui nous donne accès à l'abondance, il propose des solutions concrètes pour maîtriser cette abondance. Son premier essai, Microcapitalisme (PUF, 2017, collection Génération Libre ) a obtenu le prix du jury du comité Turgot. Il a enfin publié en avril 2019 une étude avec l'Institut Sapiens sur les impacts entre technologie, prix et monnaie, Pour la Création d'un dividende monétaire .

Atlantico : La BCE vient d’annoncer un relèvement de ses taux de 0,5, une décision inédite depuis 2011. Comment l’analysez vous ?

François-Xavier Oliveau : En effet, c’est une décision inédite depuis 2011. Pourtant, j’attendais à la voir arriver plus tôt car la tendance inflationniste est établie depuis un certain temps. Elle survient presque un peu trop tard et à la limite du contretemps car nous voyons déjà les signes d’une inversion de la situation.

La résolution n’est pas surprenante et elle n’aura pas un fort effet sur la masse monétaire. En revanche, elle aura un effet assez positif sur le taux de change car elle permettra de soutenir l’euro face au dollar. Ainsi, on évitera et limitera les effets de l’inflation importée. La FED ayant démarré ses hausses de taux beaucoup plus tôt, l’euro s’était déprécié et cela jouait sur l’inflation.

Initialement, le schéma de la BCE était une hausse de 0,25 maintenant et de 0,50 pour septembre. La BCE a préféré relever ses taux de 0,5 points maintenant. Nous verrons ce qu’elle fera en septembre car elle est dans une logique de suivi d’évolution des prix. La hausse actuelle est censée tenir compte du niveau atteint par l’inflation, mais elle a été retardée pour des questions de risque sur les taux souverains et des divergences entre les différents pays de la zone euro.

Christine Lagarde a-t-elle cédé aux faucons avec cette décision ?

Il est difficile de savoir comment ont fonctionné les dynamiques internes de la BCE. Dans la politique monétaire, il y a une notion de consensus avec un réel désir de consensus entre les faucons et les colombes. Il faut voir l’évolution à long terme de la situation, mais je ne pense pas que cette hausse soit très durable. On reviendra très rapidement à des taux tels qu’on les a connus récemment. La BCE est actuellement dans son mandat de maîtrise des taux d’inflation, mais encore une fois la décision aurait pu être prise beaucoup plus tôt. Des hausses plus importantes pourraient être mises en place car ces annonces sont modérées vis-à-vis du niveau actuel de l’inflation. Ce choix a été guidé par le désir de conserver la pérennité des budgets des États européens.

Avec une inflation qui n’est pas due à une surchauffe de l’économie, cette hausse de taux ne risque-t-elle pas d’étrangler l’économie ?

C’est pour cela que cette hausse de taux arrive un peu tard, elle aurait pu être mise en place beaucoup plus tôt. Depuis un mois et demi, la baisse des matières premières (blé, acier, pétrole) est spectaculaire et elle a des chances de se poursuivre. Elle va mettre du temps à se transformer dans l’économie car les hausses se transmettent dans l’économie entre 12 et 18 mois et nous sommes encore sur la fin de la vague de hausse. Mais une fois que nous aurons atteint un point haut, on va descendre très fortement.