Guillaume Meurice a commencé sa carrière avec Dieudonné…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Guillaume Meurice est supposé être un humoriste de France Inter. Son « humour » tient en une phrase : « Netanyahou est un nazi sans prépuce ». De l’antisémitisme décomplexé et sans scrupules.

Cette sortie lui a valu une notoriété considérable. Et quand on est comme lui sous les feux des projecteurs, on s’intéresse à sa personne. Et à son passé.

C’est ainsi qu’on découvre qu’il y a quelques années, il a fait ses premiers pas au théâtre de la Main d’Or de Dieudonné.

Ce dernier est passé expert dans la haine des Juifs. Il a dû apprendre des choses à Guillaume Meurice, qui n’était alors qu’un simple débutant en la matière. Sur le programme de l’époque du théâtre de la Main d’Or, il est présenté ainsi : « un jeune et brillant comédien tout juste sorti du Cours Florent ».

Depuis, Guillaume Maurice a fait des progrès puisqu’il est arrivé à officier sur les ondes du service public, sans rien oublier des leçons de Dieudonné. Aujourd’hui, ce dernier n’est plus rien. Il serait bien qu’il en soit de même avec Guillaume Meurice.