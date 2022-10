Guerre en Ukraine : voilà pourquoi les élites russes ne vont pas se diviser malgré les tensions

Qu'est-ce qui pourrait ébranler l'équilibre actuel et inciter les élites russes à agir collectivement ?

Presque dès le début de l'"opération militaire spéciale", les observateurs ont évoqué la possibilité d'une scission au sein des élites russes entre les partisans d'un engagement militaire plus agressif et les partisans d'une résolution plus pacifique du conflit. Selon ces observateurs, une telle scission des élites aurait pu à tout le moins contribuer à mettre un terme aux hostilités et aurait pu éventuellement faire tomber le régime russe. Or, rien de tel ne s'est produit. En outre, malgré la récente détérioration de la situation sur la ligne de front et le retrait des troupes russes de l'est et du sud de l'Ukraine, il n'y a aucune raison de s'attendre à une scission au sein des élites russes dans un avenir prévisible.

Toutes les autocraties ne sont pas les mêmes

L'expression "scission au sein des élites dirigeantes" est devenue populaire parmi les politologues après 1986, date de la publication de l'ouvrage de Guillermo O'Donnell et Philip Schmitter intitulé "Transitions from Authoritarian Rule". S'appuyant sur l'expérience collective de l'effondrement des autocraties en Europe du Sud et en Amérique latine, l'ouvrage décrit une situation dans laquelle les manifestations de masse provoquent une scission idéologique au sein des élites dirigeantes entre les partisans de la ligne dure - ceux qui sont prêts à noyer les manifestants dans le sang - et les partisans de la ligne douce. Ces derniers sont prêts à négocier une résolution pacifique du conflit avec l'opposition. Selon O'Donnell et Schmitter, le scénario idéal dans une telle situation est un pacte entre les partisans de la ligne douce et une opposition modérée sur une transition vers la démocratie. Leur thèse semble avoir trouvé une confirmation dans la démocratisation de certains pays post-communistes (par exemple, dans le cas des négociations de la table ronde en Pologne). L'Union soviétique a également connu, pendant la perestroïka, une scission entre conservateurs et réformistes au sein de sa direction, même si elle n'a pas abouti à un semblant de "pacte" et s'est terminée par un coup d'État manqué en 1991. Dans la plupart des pays post-soviétiques, cependant, aucune scission des élites sur des bases idéologiques n'a été observée, et les conflits au sein des élites ont été résolus par d'autres moyens.

À Lire Aussi

L’économie russe souffre plus qu’il n’y paraît

Le fait est que, dans les régimes autoritaires, une scission au sein des élites en deux ou plusieurs factions concurrentes relativement stables n'est possible que lorsque ces régimes sont gouvernés par une direction collective. En Union soviétique, après la mort de Staline, le Présidium (puis le Bureau politique ou Politburo) du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique (ci-après le Comité central) était le principal organe de décision, et c'est au cours de ses réunions que des scissions pouvaient être observées. C'est le cas en 1957, lorsque la plupart des membres du Présidium (le "groupe anti-parti de Molotov, Malenkov et Kaganovitch") s'opposent à Nikita Khrouchtchev, qui parvient à son tour à conserver le pouvoir en s'appuyant sur la majorité des partisans du Comité central. Ce fut également le cas en 1964, lorsque la majorité du Présidium et du Comité central demanda la démission de Khrouchtchev. C'est également le cas des nombreuses batailles que Gorbatchev et son entourage ont menées contre les critiques du Politburo et du Comité central qui s'opposaient à la libéralisation politique entre 1987 et 1990. Bon nombre des régimes militaires dont l'effondrement dans les années 1970 et 1980 a été analysé par O'Donnell et Schmitter impliquaient également un leadership collectif : de nombreuses questions étaient résolues par des négociations informelles entre les membres clés des juntes militaires, et certains étaient caractérisés par une rotation des dirigeants politiques qui s'appuyaient sur différents segments des forces armées. La démocratisation de ces régimes implique une transition vers un régime civil et le retrait des militaires dans leurs casernes.

À Lire Aussi

Mobilisation dans le Caucase russe : les étincelles de la révolte ?

La direction collective n'est pas typique des régimes autoritaires post-soviétiques, y compris le régime russe. Bien que certains analystes aient inventé des expressions telles que "Politburo 2.0′, la nature des interactions entre Poutine et son entourage ne ressemble guère à la direction du Comité central sous Khrouchtchev ou Gorbatchev. Il n'existe aujourd'hui aucun mécanisme de prise de décision collective au niveau de la direction du pays, et les réunions avec les hauts fonctionnaires ressemblent davantage à une démonstration de leur approbation des décisions prises unilatéralement par le chef de l'État (rappelons, par exemple, la réunion du Conseil de sécurité russe à la veille du lancement de l'"opération militaire spéciale" en février 2022). De tels mécanismes de gouvernance du pays ressemblent plutôt à une sorte de système solaire où les différentes planètes tournent sur des orbites différentes, plus ou moins éloignées d'un même corps céleste. Aucune scission n'est possible dans un tel système de gouvernance : une planète individuelle peut dévier de son orbite, mais une action collective des planètes contre le corps céleste n'est guère possible.

Obstacles à l'action collective

Une scission implique que différents segments des élites coopèrent les uns avec les autres. Dans le cas de la Russie, cependant, aucune coopération régulière, et encore moins une coopération basée sur des vues politiques communes, n'est possible. Les représentants de l'élite dirigeante sont cooptés personnellement par le chef de l'État sur une base individuelle. Bien sûr, ils peuvent avoir un intérêt commun dans la lutte pour certains postes influents, pour la réaffectation des ressources financières ou sur d'autres questions. Cependant, ces alliances et coalitions sont organisées sur une base ad hoc et ne représentent pas des factions organisées mais plutôt des cliques éphémères dont les intérêts coïncident parfois et se contredisent parfois. Lorsque, par exemple, Evgeny Prigozhin critique ouvertement le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexander Beglov, ou le ministre de la défense, Sergei Shoigu, ces conflits ne sont pas le signe d'une scission de l'élite, ce sont des querelles sur la redistribution des loyers. De telles contradictions ne sapent pas le régime personnaliste, mais le renforcent au contraire, en offrant au chef de l'État une marge de manœuvre considérable et la possibilité de jouer le rôle d'arbitre entre les différents acteurs, conformément au principe "diviser pour régner".

Cela ne veut pas dire que toutes les élites russes soutiennent inconditionnellement l'invasion militaire de Poutine. Au contraire, de nombreux rapports font état de leur mécontentement à l'égard des actions du chef de l'État. Mais ce mécontentement est subtil : la disgrâce de Dmitry Kozak, le chef d'état-major adjoint du Kremlin qui était auparavant chargé de la politique ukrainienne, ou l'absence de discours militariste public de la part du Premier ministre Mikhail Mishustin ou du maire de Moscou Sergey Sobyanin est davantage un signe de prudence de leur part qu'une volonté d'aller à contre-courant. Dans le même temps, il y a eu peu de démissions spectaculaires parmi les dissidents, et celles qui ont eu lieu sont passées largement inaperçues (il est difficile de considérer Anatoly Chubais comme un acteur important aujourd'hui). Mais surtout, il y a un énorme fossé entre la dissidence individuelle et l'action collective.

Tout comme les Russes ordinaires qui désapprouvent l'"opération militaire spéciale" ne sont pas très enclins à s'engager dans des protestations collectives, dans un contexte de représailles de l'État, les élites ne sont pas enclines à risquer leur position et à entreprendre une action collective contre Poutine. De leur point de vue, les risques individuels associés à la menace de punition pour déloyauté l'emportent clairement sur tous les coûts collectifs encourus par les élites en raison de l'agression militaire russe. En outre, les élites ont des raisons de douter que l'action collective puisse apporter le changement qu'elles souhaitent. Par conséquent, un consensus négatif selon lequel les alternatives au statu quo actuel semblent irréalistes et/ou indésirables peut être maintenu sur le long terme sans aucune menace pour la stabilité du régime.

Qu'est-ce qui pourrait ébranler l'équilibre actuel et inciter les élites russes à agir collectivement ? Contrairement aux dictatures militaires d'Amérique latine, où les syndicats étaient le principal moteur des manifestations de masse, dans la Russie d'aujourd'hui, l'opposition a été piétinée bien avant le 24 février. Et même les protestations notables contre la mobilisation des Russes ont été locales. Ces protestations n'ont pas réussi jusqu'à présent à créer des incitations à la dissidence ouverte parmi les élites. Quant à la gravité de la situation dans la zone de guerre (qui n'a pas encore atteint le stade de la défaite des troupes russes), elle stimule en soi l'activisme de la cohorte militariste des élites, mais en aucun cas celui de ceux qui prônent la fin des hostilités. Si les membres de l'opposition peuvent lancer un appel léniniste à la défaite de leur propre gouvernement et coopérer avec l'ennemi pour atteindre leurs objectifs, pour les élites au pouvoir, de telles tactiques sont inacceptables. Les chances d'une action collective organisée des élites russes contre l'"opération militaire spéciale" sont donc extrêmement minces et sont condamnées à le rester dans tout scénario de guerre.

Cet article a été publié initialement sur le site de Riddle Russia et a été traduit avec leur aimable autorisation : cliquez ICI