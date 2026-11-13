PENDANT CE TEMPS-LA, EN RUSSIE

Guerre en Ukraine : une fuite révèle l’ampleur des morts russes

Des hackers disent avoir dérobé à Rosstat des millions d’actes de décès qui feraient apparaître le bilan le plus lourd subi par la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Le spécialiste de la Russie Viatcheslav Avioutskii juge ces chiffres crédibles. Il explique pourquoi les républiques pauvres paient le prix fort, et pourquoi ni Vladimir Poutine ni l’économie russe n’en seront ébranlés.