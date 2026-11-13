PENDANT CE TEMPS-LA, EN RUSSIE
13 novembre 2026
Guerre en Ukraine : une fuite révèle l’ampleur des morts russes
Des hackers disent avoir dérobé à Rosstat des millions d’actes de décès qui feraient apparaître le bilan le plus lourd subi par la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Le spécialiste de la Russie Viatcheslav Avioutskii juge ces chiffres crédibles. Il explique pourquoi les républiques pauvres paient le prix fort, et pourquoi ni Vladimir Poutine ni l’économie russe n’en seront ébranlés.
7 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.