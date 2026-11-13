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Vue de l’ « Allée de la gloire » — un lieu de sépulture pour les militaires russes tués en Ukraine — dans un cimetière local de la ville d’Istra, dans la région de Moscou, le 7 février 2025.
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PENDANT CE TEMPS-LA, EN RUSSIE

13 novembre 2026

Guerre en Ukraine : une fuite révèle l’ampleur des morts russes

Des hackers disent avoir dérobé à Rosstat des millions d’actes de décès qui feraient apparaître le bilan le plus lourd subi par la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Le spécialiste de la Russie Viatcheslav Avioutskii juge ces chiffres crédibles. Il explique pourquoi les républiques pauvres paient le prix fort, et pourquoi ni Vladimir Poutine ni l’économie russe n’en seront ébranlés.

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MOTS-CLES

Russie , Guerre en Ukraine , Vladimir Poutine , soldats russes , décès , Rosstat

THEMATIQUES

International
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Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.