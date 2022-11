Guerre en Ukraine : la résistance ukrainienne et la solidarité européenne pourront-elles vaincre l’obsession impériale russe ?

Laure Mandeville et Constantin Sigov publient « Quand l'Ukraine se lève La naissance d'une nouvelle Europe » chez Talents éditions.

Laure Mandeville et Constantin Sigov publient « Quand l'Ukraine se lève La naissance d'une nouvelle Europe » chez Talents éditions. L’Occident a longtemps peiné à mettre l’Ukraine sur ses cartes mentales. De quel espoir le trésor de résistance des Ukrainiens est-il porteur pour l’avenir de l’Europe et de la Russie ? Extrait 1/2.

Laure Mandeville : Mais comment faire pour venir à bout de ce régime ? Sera-ce l’information qui ébranlera ce régime ? L’Ukraine aura-t-elle un rôle clé pour répandre la vérité en Russie ?

Constantin Sigov : Cela fait déjà un moment que les médias russes les plus libres ont déménagé à Kyiv. L’un des éléments essentiels devra être de dire qu’il y a une frontière et un ennemi : un régime, qui veut nous détruire. Il faut reconnaître que la frontière de la démocratie européenne passe de facto sur la frontière est de l’Ukraine démocratique. C’est le seul moyen de débarrasser la Russie de sa tentation impériale, de faire comprendre aux têtes bouillantes du pouvoir russe que la frontière de la Russie s’y arrête. Car sans l’Ukraine, la Russie sera obligée de dire adieu à l’empire. Ensuite, cette frontière deviendra celle qui permettra à la Russie de se libérer à son tour de ce qui a créé le poutinisme. Nous ne voulons pas de revanche et ne devons pas avoir de volonté d’isoler. Mais nous refuserons l’aveuglement volontaire face au Mal. Par exemple, la vente de moyens optiques militaires à la Russie, comme l’a fait la France depuis l’invasion de la Crimée, ne doit plus être possible. Dans ces temps de ténèbres, comme le disait Hanna Arendt, il va falloir s’orienter différemment pour que nous allions tous vers la liberté, eux et nous. La liberté est indivisible, mais il ne faut plus tricher.

Laure Mandeville : Comment expliquer le soutien de millions de Russes à la guerre de Poutine ?

Constantin Sigov : L’un des philosophes les plus respectés de Russie, Anatoli Akhoutine, a écrit récemment que le principal ressort de la machine de pouvoir de Poutine est la corruption des esprits. Il lave le cerveau des uns avec la propagande télévisée, et aujourd’hui cette corruption vise aussi les Européens. Si ça marche, il intimidera, achètera… Cela veut dire qu’on ne peut s’occuper de politique sans inclure une composante éthique, car il s’agit d’un pouvoir criminel infiniment plus dangereux que la mafia, avec trois générations d’expérience de l’utilisation de tous les leviers répressifs du FSB et de l’armée.

Laure Mandeville : D’où l’absolue incompréhension des « réalistes » qui invoquent la realpolitik…

Constantin Sigov : Ils utilisent ce « réalisme » car leur présupposé est qu’ils sont à l’abri, alors que la scène européenne est déjà un Titanic. Ce sentiment de sécurité trompeur, qui mène les Européens à penser que les États-Unis garantissent notre sécurité tout en les détestant pour cela, ne tient plus. Si nous continuons à vivre dans cette illusion, la garantie de sécurité sera donnée par un dictateur qu’il faudra servir servilement. Le gouffre est proche. Comprendre comment se défendre ensemble devient essentiel. Il y a une vraie chance qu’un changement puisse naître en Europe et que nous assistions à l’agonie du pouvoir russe actuel, car politiquement et civiquement, Poutine a déjà perdu cette guerre. Mais ce n’est pas donné d’avance. Il existe aussi un risque réel que notre couardise, notre inertie et notre incompréhension puissent faire avorter la chance qu’offre la résistance ukrainienne. La résistance ukrainienne et la solidarité européenne peuvent mettre un coup d’arrêt à l’obsession impériale russe.

Extrait du livre de Laure Mandeville et Constantin Sigov, « Quand l'Ukraine se lève La naissance d'une nouvelle Europe », publié chez Talents éditions

