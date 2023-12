Guerre en Ukraine : la discrète mais tenace mobilisation des Russes contre la mobilisation

Depuis la mobilisation militaire russe, j'ai triangulé des ensembles de données avec ma propre microsociologie, tirés d'un groupe d'hommes plus jeunes dans une petite ville industrielle du centre de la Russie. Au début de la guerre, ces documents ethnographiques aboutissaient à un ensemble de conclusions mitigées : alors que l’opinion sur la guerre était principalement craintive, après une période de choc et d’incrédulité, une forme de consolidation défensive de la société a commencé à se produire ; des récits sur le ressentiment à l’égard de l’Occident étaient visibles. Cependant, ma principale conclusion était que beaucoup prenaient déjà des mesures pour éviter la mobilisation (sur laquelle je reviendrai plus tard).

En outre, parmi la principale cohorte bénéficiant d’importantes récompenses monétaires de la part de l’État pour le volontariat, il existait une division claire : les personnes possédant un quelconque type de capital social, économique ou éducatif étaient très peu susceptibles de faire du bénévolat. En effet, lors de mon travail de terrain mené pendant et depuis la première vague de « mobilisation partielle » en octobre 2022, j'ai été surpris de découvrir une désapprobation généralisée à l'égard des bénévoles parmi leurs pairs d'une vingtaine d'années.

Cela ne veut pas dire qu’il n’existait pas, dans quelque région que ce soit, un bassin de personnes disponibles à la fois pour la mobilisation et le bénévolat, mais simplement que ce groupe avait tendance à être très spécifique, une strate étroite et limitée. En effet, comme certains chercheurs du renseignement open source, j’ai pu voir des tombes de soldats récemment creusées dans le cimetière local. Qu’est-ce qui a changé depuis et pourquoi le « front intérieur » est-il si important ?

Il est difficile de trouver des réponses concrètes à ce sujet. Cela est dû en partie au caractère improvisé des efforts déployés aujourd’hui pour transformer les hommes en soldats. De nombreux articles – qu’ils émanent de journalistes, d’universitaires, de groupes de réflexion ou autres – s’appuient implicitement ou explicitement sur des extrapolations de sources officielles russes, même lorsqu’ils aboutissent à des décomptes divergents. Cela crée dès le départ des problèmes méthodologiques.

Démographie et vagues de conscription

En toile de fond, la Russie connaît l’un des creux démographiques les plus profonds de tous les pays développés. Si l’on regarde une pyramide des âges, on voit l’effet des crises récurrentes. Il existe un petit nombre de personnes âgées de 15 à 30 ans par rapport à la cohorte née vers la fin des années 1980, avec une récupération partielle seulement dans la tranche d'âge de 8 à 15 ans. En retour, cela signifie qu’il y a tout simplement moins de personnes autour d’avoir des bébés. Et depuis la guerre, les naissances par habitant ont diminué encore plus (baisse accélérée depuis 2018 environ).

En raison de ce changement démographique – et d’autres facteurs – le nombre d’hommes plus jeunes susceptibles d’être appelés au service militaire obligatoire diminue. L’armée souhaitait recruter environ 130 000 personnes lors de la convocation de l’automne 2023, et un nombre similaire six mois plus tard. Environ la moitié des hommes enrôlés sont convoqués devant les commissariats locaux. Et parmi ceux-ci, environ un quart sont sélectionnés. Ces soldats ne servent qu'un an, sont âgés de 18 à 27 ans (bientôt étendus à 30 ans) et ne sont pas censés être envoyés au combat. Cependant, les « diplômés » de la conscription sont les principales cibles du recrutement de l'armée déployée. Vers la fin de leur service obligatoire, quel que soit leur âge, les conscrits sont activement encouragés (et de plus en plus contraints) à devenir soldats professionnels et à signer un « contrat » de service — d'où le nom russe : « kontraktniki » (entrepreneurs).

Comme l'écrit Nemoskva dans cette bonne explication , il existe deux autres catégories de combattants dans la guerre : les volontaires et les mobilisés. Une distinction importante entre les entrepreneurs, les mobilisés et les bénévoles est que seule cette dernière catégorie peut recourir aux moyens légaux pour limiter la durée de leur service. Les mobilisés et les « kontraktniki », malgré leur nom, sont enfermés dans les forces armées jusqu'à la fin de l'opération militaire spéciale. C’est tout l’objet de la mobilisation partielle ordonnée par Poutine à l’automne 2022. « Il n’y a aucune disposition prévoyant la résiliation du contrat à l’expiration de son terme pendant la période de mobilisation partielle. Les contrats restent valables jusqu'à la fin du SMO», écrit 'explainer.rf'. Le point le plus souvent négligé est que, même si ceux dont les documents sont détenus par les commissariats militaires en tant qu'anciens conscrits sont disponibles pour la mobilisation (et de toute évidence, de nombreux hommes âgés de moins de 50 ans ont effectivement été mobilisés), les inefficacités notoires liées au fait que les conscrits existants représentent une source directe de mobilisation. Le pipeline permettant de recruter des troupes signifie que la plupart des efforts ont été consacrés aux recrues, en particulier compte tenu des faibles ressources humaines, financières et administratives dont disposent les commissariats. Ils sont à peine capables de faire face à deux vagues de conscription par an. Dans l’ensemble, nous devrions être très sceptiques quant aux chiffres élevés signalés parmi la population générale mobilisés et volontaires entre fin 2022 et fin 2023.

Les limites des revendications de connaissances

Ici, nous devons cependant faire une pause ; nous sommes déjà à court de choses factuelles sans ambiguïté à dire. Si l’on examine les informations publiques sur les forces armées russes, la mobilisation regorge de faux chiffres. La structure des effectifs des forces armées russes a toujours été un secret jalousement gardé. Ces dernières années notamment, la capacité des universitaires et des statisticiens à interroger la réalité des chiffres a été massivement érodée.

Prenez le chiffre le moins controversé : celui des jeunes hommes enrôlés. Chaque année, les commissariats rapportent à la presse que l'objectif est atteint à « 100 % » et « s'est déroulé avec régularité » ou « dans toute sa capacité ». Ce nombre devient alors – sans aucune interrogation – un fait statistique. Le chiffre exceptionnellement précis de 130 000 (pour l’automne 2023) est ensuite reproduit par des sources occidentales, qu’il s’agisse d’observateurs militaires spécialisés ou non. Maintenant, peut-être que dans le cas russe, comme la presse se plaît à le dire aujourd’hui, la conscription n’est pas à craindre. En effet, les jeunes défavorisés sont susceptibles de l’accueillir favorablement – ​​à la fois comme voie d’accès à la mobilité sociale grâce à des opportunités ultérieures, ou comme rite de passage vers une vie adulte convenablement masculine. Et il se peut que le quota soit rempli.

Mais le point demeure : nous n’avons tout simplement aucun moyen de vraiment vérifier. Nos connaissances sont entièrement filtrées par le département des relations publiques de l'armée russe. Compte tenu de la pression démographique et de la terreur générale face à la perspective d’un élargissement de la guerre au territoire russe, il y a de nombreuses raisons de vouloir interroger davantage ces chiffres. JP Gresh de l'armée américaine, dans cet article universitaire un peu ancien , est franc et rafraîchissant sur l'incertitude des statistiques ; il note que « l'évitement de la conscription est un système théoriquement institutionnalisé ». De plus, il s’agit d’un système institutionnalisé de manière informelle avec de nombreuses façons régularisées d’éviter le service.

L'article de Pavel Luzin en octobre 2022 pour Riddle était une bonne interrogation critique sur les chiffres associés à la première vague de mobilisation. Je suis d’accord avec sa qualification de la mobilisation comme un échec. Il fait allusion à la fausseté des chiffres lorsqu'il évoque la rapidité avec laquelle certaines régions ont annoncé qu'elles avaient atteint leurs quotas et mettaient fin prématurément à la phase active de recrutement (la plupart du temps dans les trois semaines suivant l'annonce initiale !). De même, il souligne la situation typique de pénurie de personnel. Aujourd’hui, de nombreuses évaluations formelles basées sur le renseignement électromagnétique, comme celles réalisées par le ministère britannique de la Défense, comportent des réserves quant au fait que les unités telles que les brigades et les bataillons peuvent être dotées d’un équipage réduit. Pour que le chiffre souvent cité d’une mobilisation de 300 000 personnes à l’automne 2022 soit crédible, il faudrait également être sûr que l’armée russe déployée pourrait soudainement augmenter de près de 50 % en taille réelle (il y avait environ 135 000 soldats au front à la mi-2022, selon l'Ukraine). En réalité, de nombreux rapports font état de mobilisés renvoyés chez eux avant leur déploiement. En décembre 2022, Poutine a annoncé que 150 000 nouvelles recrues se trouvaient dans la zone de combat, un chiffre presque certainement massacré. En lisant entre les lignes du texte de Luzin, le passage des troupes enrôlées aux troupes mobilisées/contractuelles pourrait rapporter 100 000 soldats par an. Nous pourrions raisonnablement affirmer qu’entre 50 000 et 100 000 personnes pourraient faire du bénévolat au cours de l’année, de fin 2022 à aujourd’hui. Luzin a récemment mis à jour son évaluation , indiquant que le chiffre des volontaires est probablement bien inférieur à 80 000 et que le double comptage des troupes est répandu comme dissimulation administrative.

Mise à jour du tableau pour 2023

En actualisant le tableau jusqu’en 2023, les choses deviennent encore plus floues. En septembre 2023, Poutine a annoncé que 1 000 personnes se porteraient volontaires chaque jour pour le front. Mais mis à part le fait qu’il s’agit probablement d’une exagération très significative, qu’est-ce que cela nous dit ? Cela nous montre que trop souvent les commentateurs experts, qu'ils en soient conscients ou non et qu'ils soient critiques ou non, sont prisonniers d'une relation de dépendance à l'égard des figures de la « fantaisie » russe. Une fois de plus, la critique de Luzin sur le chiffre d'un demi-million de mobilisation de Mediazone en est un bon exemple. Les autres sources d'information ne sont guère meilleures. Les principaux chiffres cités sur le groupe Wagner proviennent principalement du site discrédité Gulagu.net. Le chiffre exagéré de 50 000 provient en partie de Russia Behind Bars , dont l’estimation a ensuite été reprise par les agences de renseignement occidentales. Mais notez que ces organisations ne révèlent jamais comment elles collectent les données. Ils ne peuvent probablement collecter des données que par le bouche à oreille auprès de sources à risque au sein du système pénal russe. Il est vrai que les gens essaient d'utiliser toutes sortes de chiffres approximatifs, comme ceux montrant une baisse massive du nombre de personnes derrière les barreaux dans toute la Russie ou du nombre de mariages dépassant la norme, ou du nombre de cas d'homologation. Mais ces triangulations comportent leurs propres problèmes méthodologiques qui ne sont généralement pas admis par leurs partisans.

À maintes reprises, les gens tombent sous le charme des grands chiffres répétés – et pas seulement par la mobilisation. Que je parle à des gens ordinaires ou à des experts occidentaux, ils soulignent à quel point la Russie est plus grande que l’Ukraine en termes de population. Mais la démographie, les capacités déplorables de l’État, l’émigration et la résistance passive à la mobilisation signifient que, quelle que soit la situation, la Russie souffre d’une pénurie significative de soldats de combat, sans parler des rôles spécialisés comme les conducteurs de chars et les artilleurs. La différence de population entre la Russie et l’Ukraine n’est pas significative en soi.

En outre, l'analyse de la guerre ne prête pas suffisamment attention à l' affinité élective entre les institutions informelles et l'action de nombreuses personnes résistantes à la guerre. L'évitement de la traite est une institution informelle de longue date (y compris les pratiques ouvertement corrompues, mais pas seulement). Il existe des services payants ouvertement annoncés permettant à la classe moyenne d'obtenir la déférence documentée de leurs fils – un peu comme l'histoire des « éperons osseux » de Donald Trump . Ce qui manque, c'est que la mobilisation développe ses propres arrangements institutionnels informels. Compte tenu de leurs maigres ressources, il semble que les commissariats ciblent uniquement les personnes socialement les plus vulnérables, sans même se soucier de ceux qui sont susceptibles d’être plus difficiles à trouver ou à attraper. Dans mes propres recherches, j'ai de nombreux exemples d'hommes jeunes, en bonne santé et actifs, possédant une expérience militaire vitale, qui n'ont pas été mobilisés et qui, en fait, ne craignent pas ce risque. La promesse de numériser les dossiers militaires et de créer une base de données active reste une chimère.

Certains parlent de chance, mais beaucoup font des calculs éclairés et rassemblent des informations sur les personnes ciblées, quels quotas informels sont respectés et même dans quelle mesure les informations des commissariats à leur sujet sont susceptibles d'être fiables. Les dossiers papier sont difficiles à tenir à jour pendant des décennies ; les petites entreprises ne respectent pas toujours l'obligation d'informer le commissariat sur leurs employés. De même, compte tenu des pénuries massives de main-d'œuvre précisément dans les catégories démographiques où se trouvent le plus de « soldats » (main-d'œuvre manuelle et qualifiée), il existe des preuves d'accords informels avec des politiciens régionaux protégeant les entreprises locales. Important Stories a publié une feuille de calcul divulguée en novembre 2023, rassemblant des données de différents ministères et agences, probablement pour tenter de faire respecter des quotas pour chaque région.

Les cibles et les indicateurs sont contre-productifs et conduisent à de faux chiffres

Mais comme le rapport l'indique indirectement, la méthode — une approche descendante de « commandement » envers les recruteurs — est une copie de tous les autres systèmes d'indicateurs de performance (« palochnaia » ), sans grand succès, que le gouvernement a développés au cours des deux dernières décennies. Le centre est redevable des informations collectées via des feuilles de calcul rudimentaires et des méthodes ouvertes à la fraude et au bricolage. La méthode de recrutement est une forme de gouvernance multichaîne tortueuse. À de nombreux maillons de cette chaîne, les informations peuvent être manipulées ou carrément truquées. S'il existe des managers plus ou moins compétents capables d'interroger des chiffres douteux, le résultat global est que les gens peuvent s'entendre pour produire ce que la sociologue Martha Lampland appelle « des faux chiffres comme pratique formalisante ». Des chiffres « assez bons » pour plaire aux supérieurs mais qui ont peu de rapport avec la réalité. La pratique consistant à enregistrer les faux nombres comme « vrais » est universelle dans toutes les sociétés complexes ; mais en Russie, l’obsession du contrôle manuel se heurte rapidement à des impossibilités physiques et organisationnelles, ce qui se traduit par un cas aigu de comptabilité créative à tous les niveaux. Lampland est un expert de la Hongrie stalinienne et met l’accent sur les incitations des systèmes autoritaires à truquer les chiffres.

Ensuite, il y a l’action des citoyens ordinaires – également négligée en raison de voix influentes insistant sur le fait que la société russe soutient largement la guerre et que, par conséquent, il y aurait des sanctions sociales pour éviter la mobilisation. C’est sans fondement. Même si la plus grande attention a été portée aux centaines de milliers d’hommes qui ont quitté la Russie, ceux qui restent en âge de mobiliser n’attendent pas avec fatalisme d’être arrachés à la rue (en fait, cette pratique est plus répandue en Ukraine qu’en Russie). Se déplacer physiquement n'est pas difficile : on ne peut donc pas être convoqué par courrier ou par visite au commissariat. Parmi le groupe cible, il existe un phénomène bien documenté mais peu connu de migration saisonnière massive. Cela signifie que de nombreuses personnes ordinaires ont une bonne connaissance des domiciles potentiels loin de leur région d'origine. Il y a ensuite la longue liste des métiers réservés où la mobilisation n’est pas autorisée. Il existe également des preuves d’une collusion entre les bureaucrates de bas niveau et la population locale – avertissements préalables concernant d’éventuelles incursions des commissariats et cibles à venir. Dans mon groupe assez large d’informateurs et dans le cercle plus large qu’ils habitent à ma portée, personne n’a été mobilisé, bien que la plupart des hommes aient servi dans le passé. De même, personne ne s’est porté volontaire ni signé de contrat. Cela s’explique très probablement par le fait qu’ils disposent d’un capital social important, aussi maigre qu’il puisse paraître aux yeux du monde extérieur. Sans idéaliser cela comme une « résistance populaire », ce qui serait loin d'être le cas, la capacité sociale insurrectionnelle vient de plus en plus d'en bas et non d'en haut. Cela inclut de nombreux groupes aidant directement ou indirectement les soldats russes à faire la guerre à l’Ukraine. Mais cette capacité n'est pas non plus sous le contrôle des objectifs de l'État (ou plutôt sans but) dans la guerre. C’est pourquoi il est de plus en plus utile de comparer les études sur la citoyenneté insurgée dans d’autres régions du monde. C’est un point que mes co-auteurs et moi-même soulignons plus généralement à propos de la société russe dans nos récents travaux sur l’activisme russe .

En conséquence, l’État russe montre à quel point il est faible en s’appuyant sur une solution de lumpen-mercenaire, mais ce n’est pas du Landsknecht , malgré la couverture médiatique qui interprète à tort la brutalité comme une efficacité. Comme l'a rapporté « Important Stories » en novembre , le tableur fait référence à des catégories plus vulnérables : les personnes ayant un casier judiciaire ou assimilé, les débiteurs et les faillis, les chômeurs, ceux qui ont récemment acquis la citoyenneté et les migrants. Tous ces groupes pourraient faire l’objet de pressions et de chantage, avec des preuves de descentes de police contre des groupes de migrants à cette fin. Cette tactique est un signe de désespoir et peu susceptible d’être efficace. Pour commencer, la catégorie des lumpen est limitée et ne convient pas aux soldats. Le système de quotas géographiques imposé d’en haut est contre-productif car des localités concrètes sont obligées de rivaliser entre elles, voire de se battre pour des corps très mobiles (vivant dans un lieu, travaillant dans un autre, domicilié dans un tiers). Important Stories met l’accent sur le pouvoir de coercition entre les agences pour amener les gens à signer un contrat militaire, mais ils sont moins conscients de la manière dont le dysfonctionnement et le chevauchement des compétences peuvent conduire à de puissantes incitations, même parmi les fonctionnaires loyaux, pour induire en erreur et tromper leurs supérieurs. Face à des objectifs impossibles, de multiples niveaux de bureaucratie s'entendent pour « arranger » les choses, de sorte que le papier et la réalité divergent fortement.

Nous ne savons pas s’il y aura une impasse sur le champ de bataille d’ici 2024, ou des changements plus spectaculaires sur la ligne de front, comme nous l’avons vu en mai et novembre 2022. Il reste à voir si une campagne de mobilisation plus ambitieuse sera tentée après le conflit ou après les élections présidentielles en mars 2024. Elle serait confrontée aux mêmes problèmes que ceux que j’ai décrits ici. Manque total de capacités et de ressources au sein du commissariat, moyens institutionnalisés informels pour éviter ou défaire la volonté du centre de recruter. Des pénuries massives de main d’œuvre qui rendent l’industrie hostile. Un système administratif de commandement coercitif contre-productif. Agence active et passive de la grande majorité pour éviter la conscription. Il existe divers signes indirects montrant que les autorités craignent collectivement les conséquences d’une nouvelle mobilisation.

La première mobilisation bâclée a créé une atmosphère d'amertume, de peur et d'hostilité à l'égard de la conduite de l'État concernant la guerre. Ce serait une erreur de dire que la mobilisation de 2022 a rompu le contrat social entre l’État et le peuple, car il n’en existait pas au départ. Si la guerre continue, la société russe deviendra « insurgée ». Pas au sens propre, mais au sens figuré, les gens deviendront plus activement résistants au recrutement chez le hachoir à viande. Aucune offre monétaire, ni aucune autocratie sur tableur ne seront efficaces.

Cet article a été publié initialement sur le site de Riddle Russia : cliquez ICI