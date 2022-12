Guerre contre ”l’Occident décadent” : l’homophobie au cœur de l’idéologie nationaliste russe

Pour Nick Cohen, l'utilisation de la rhétorique anti-gay par Poutine est une théorie du complot alimentant son fascisme.

Atlantico : Vous avez écrit sur substrack que l'utilisation de la rhétorique anti-gay par Poutine est une théorie du complot alimentant son fascisme. Pourquoi ?

Vous avez en Russie un sentiment similaire à celui qui existait en Allemagne après la première guerre mondiale, ils se sentent comme des perdants de l'histoire, des perdants injustes. Ils ont perdu l'Union soviétique, le territoire occupé en Europe de l'Est, sans même une guerre ou une révolution. Le nationalisme de Poutine y voit un complot de l'Occident. Le deuxième élément de sa théorie du complot est le sentiment qu'ils sont les victimes d'un complot, que ce qui se passe n'est pas de leur faute parce que les forces du monde essaient de les détruire. Il y a une célébration de la violence, un culte a été rendu à la Seconde Guerre mondiale, la chaîne de propagande russe parle de marcher vers Berlin ou vers Paris comme ils l'ont fait historiquement. Habituellement, ceux qui sont accusés par les théories du complot sont les Juifs. C'est la théorie du complot ultime. Mais ce n'est pas ce qui se passe, du moins pour le moment. À l'heure actuelle, le complot "satanique" - un mot que Poutine utilise souvent - consiste à imposer un programme LGBT et à menacer l'orthodoxie russe avec le mariage gay ou le droit trans. Mais ce ne sont pas que des mots, Poutine a en fait cessé de faire la guerre il y a quelques jours pour adopter des lois anti-LGBT très dures. La loi rend illégale la diffusion de «propagande» sur les «relations sexuelles non traditionnelles» dans tous les médias.

Pourquoi Poutine cible-t-il la communauté LGBT comme bouc émissaire ?

Il faut regarder l'histoire du nationalisme russe. Il est fortement basé sur l'église orthodoxe russe. L'Église a presque toujours eu un rôle et se considère comme ayant une mission presque théocratique. Après Rome et Constantinople, Moscou se considère comme le centre du christianisme, et l'église est très régressive, très anti-gay, et a un énorme pouvoir nationaliste sur le gouvernement russe. Quelqu'un a dit un jour que s'il n'y avait pas eu la révolution bolchevique contre le tsarisme, nous utiliserions un mot russe pour décrire le fascisme plutôt qu'un mot italien. L'extrême droite se développe partout en Europe à la fin du XIXe siècle, mais la Russie s'engage vraiment dans cette voie. Poutine va vraiment dans cette direction aussi, il cite Dugin qui est connu pour ses opinions fascistes. Et l'ennemi du moment est la communauté LGBT qui essaie de pervertir les fidèles enfants russes. Poutine ne permettrait pas, comme il l'a dit : « ici, dans notre pays, en Russie, au lieu de 'maman' et 'papa', d'avoir 'parent n° 1', 'parent n° 2', 'non. 3' ? Sont-ils devenus complètement fous ? Voulons-nous vraiment... que cela inculque aux enfants de nos écoles... qu'il y ait soi-disant des genres en plus des femmes et des hommes.

Cette rhétorique est-elle efficace en Russie ?

Oui, je pense que oui. L'un des problèmes que les Occidentaux ont à propos des dictatures est qu'ils ont tendance à supposer qu'il ne s'agit que d'un dictateur aux pouvoirs absolus. Évidemment, les gens ont peur de Poutine, mais il a sa propre circonscription. Je me suis concentré sur la culture des jeunes d'extrême droite en Russie. C'est contrôlé par l'état mais c'est organique. Certains de ces jeunes deviennent de véritables stars sur les réseaux sociaux, dénonçant l'Ukraine, l'Occident et les homosexuels. C'est la seule culture tolérée en Russie. L'extrême droite ne risque pas d'être interdite ou emprisonnée, etc. Certains se demandent pourquoi Poutine ne s'arrête pas. Eh bien, s'il le faisait, ses électeurs pourraient se retourner contre lui.

Dans quelle mesure les jeunes sont-ils perméables à cette idéologie ?

Il a une génération de jeunes Russes sous sa coupe. Il est arrivé au pouvoir il y a environ 20 ans. Pendant ce temps, l'éducation et les médias ont travaillé pour lui. Il est obligé d'avoir un effet. Pas sur tout le monde en Russie mais quand même. On parle de « génération Z » en référence au « Z » tagué sur les chars russes.

Pourquoi pensez-vous que le fascisme est le terme le plus précis pour décrire la Russie ?

Si vous avez une idéologie d'extrême droite basée sur la violence qui revendique des territoires parce qu'ils sont historiquement liés à la Russie, du moins dans son esprit -. Ceci, combiné à l'idée que la Russie doit être respectée et dominée. De plus, une haine du libéralisme comme idéologie principale, il est difficile de trouver un autre mot que fascisme. Les historiens sont prudents avec le terme, ils ont raison, ils disent que la Russie n'est pas la même que l'Italie de Mussolini ou la Russie d'Hitler, c'est un point valable. Mais si la Russie n'est pas fasciste, qu'est-ce que c'est ?

Comment pensez-vous que nous devrions aborder et aller à l'encontre de cette théorie du complot ?

Premièrement, il devrait y avoir une certaine solidarité envers la communauté LGBT en Russie. Nos dirigeants devraient faire plus. Et aussi, l'Ukraine doit gagner la guerre. Et nous devons donner au gouvernement ukrainien les armes pour le faire. Il est difficile de voir comment ils peuvent être un règlement négocié puisque Poutine considère l'Occident comme satanique.