ALERTE SONNÉE

Guerre commerciale : cette proposition de Bernard Arnault dont l’Europe devrait s’inspirer

Bernard Arnault n’a pas mâché ses mots lors de l’assemblée générale de LVMH. Il a attaqué la bureaucratie européenne et réclamé que l’Europe « négocie intelligemment » avec Donald Trump, faute de quoi il devrait rapidement investir de manière plus importante aux Etats-Unis. L’homme d’affaires et polytechnicien a aussi proposé l’instauration d’une zone de libre-échange transatlantique. Pour en parler, Christian Saint-Etienne.