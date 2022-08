Gérald Darmanin président en 2027 ?

De tous les ministres, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est celui qui s'agite le plus.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

De tous les ministres, le ministre de l'Intérieur est celui qui s'agite le plus. Il s'agite dans tous les sens. Ou plutôt dans un seul : à droite !



Place Beauvau, on est bien placé pour connaître tous les sondages qui montrent que la France est majoritairement de droite. C’est donc en connaissance de cause que Darmanin a choisi sa cible.



Pas un jour ne se passe sans une déclaration musclée de sa part. Des milliers de policiers mobilisés pour mettre fin aux rodéos sauvages… Des renforts de CRS renvoyés dans les quartiers où ça craint… L’expulsion envisagée des délinquants étrangers… La chasse aux imams salafistes…



Un palmarès qui ne laisse aucun doute sur les suffrages qu’il convoite. L’activité du vibrionnant Darmanin a le don d’énerver prodigieusement Elisabeth Borne. Mais le ministre de l'Intérieur la tient pour quantité négligeable n'ayant jamais accepté qu’elle ait été nommée Premier ministre à sa place.



Va -t-il continuer à s’agiter ainsi jusqu’en 2027 ? Nul doute qu’il le fera. En s’agitant aussi un peu à gauche car son flair politique lui dicte que la seule droite ne suffira pas à faire de lui un président.



S'il est, comme tout l’indique, candidat quelle casque revêtira-t-il ? Pas celle de LREM car avec cette étiquette calamiteuse, il est assuré de perdre. Peut-être reprendra-t-il alors sa carte chez Les Républicains ?



Darmanin pratique un exercice de haute voltige. Mais il a beau être un funambule doué, son art d’équilibriste trouve ses limites. Sur sa route, un certain Edouard Philippe se tient en embuscade. Il devra aussi compter avec Bruno Le Maire, silencieux mais tenace. Il n’est pas acquis que Macron adoubera Darmanin comme son successeur. Dès lors, il lui faudra chercher l'onction de Sarkozy qui fut son mentor. Mais, hélas, l’ancien président de la République est aujourd’hui passablement démonétisé.

