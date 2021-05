George Floyd ou la transformation d'un drame en instrument de revanche des élites néo-progressistes sur le populisme

Des citoyens américains participent à un événement en souvenir de George Floyd à Minneapolis, le 23 mai 2021.

Brendan O'Neill est rédacteur en chef du magazine Spiked, et chroniqueur pour Big Issue et The Australian.

Cela fait un an que George Floyd a été assassiné. Depuis que Derek Chauvin a appuyé son genou sur Floyd alors que celui-ci haletait et pleurait. Depuis que l'image d'un flic et d'un homme noir désespéré a été diffusée dans le monde entier, horrifiant tous ceux qui l'ont vue. Et cela fait un an que le meurtre de Floyd a commencé à se transformer en quelque chose d'autre. Depuis qu'il est devenu un symbole, une arme même, qui a ensuite été mis au service d'une cause plus large. On pourrait appeler cela la revanche des élites - l'exploitation de la mort de Floyd pour réprimander le populisme et institutionnaliser davantage la politique régressive et contrôlante de l'identité.

À l'occasion de l'anniversaire de cet événement tragique, nous devons considérer deux choses : le meurtre et la frénésie qu’il en a découlé. Le meurtre lui-même et ce qui s'est passé après. En effet, si ces deux événements semblent liés - les émeutes, l'étalage de la vertu des entreprises et l'autoflagellation des institutions n’étaient-ils pas une réponse à la mort de Floyd ? - elles sont en fait assez distinctes. Le meurtre de Floyd a servi de catalyseur à un programme politique et à un récit moral qui existaient bien avant la rencontre fatidique de Floyd et de Chauvin. En ce sens, la mort de Floyd est une double tragédie. Il y a eu la tragédie de la chose elle-même, et il y a eu la tragédie de la façon dont elle a été imprudemment utilisée pour déclencher des forces politiques qui ont encore un impact destructeur aux États-Unis et ailleurs un an après.

Le meurtre de Floyd a été à bien des égards une tempête parfaite. Tout d'abord, il y avait l'image : la vidéo longue et claire d'un homme noir en train d'être tué et la photo tristement célèbre de Chauvin semblant presque sourire alors qu'il appuyait sur sa victime. Il était inévitable qu'une telle séquence enflamme les médias sociaux et fasse les gros titres dans le monde entier. Ensuite, il y a eu la question du moment où cette image, où ce crime, a émergé : pendant un confinement quasi-mondial en réponse à un étrange nouveau virus. La peur était exacerbée, les émotions étaient refoulées, les gens se sentaient en cage. L'image de Floyd / Chauvin s'est immiscée dans cette atmosphère d'apocalypse covid et les résultats ont été explosifs. Les répercussions se font encore sentir aujourd'hui.

L'Amérique est en proie aux pires émeutes depuis 50 ans. Des commerces, dont beaucoup appartenaient à des Noirs, ont été détruits dans des frénésies de colère curieuse. Les villes ont subi des milliards de dollars de dégâts. L'instabilité a duré des semaines. Et elle s'est étendue au monde entier. Des manifestations liées à l'affaire Floyd - et des affrontements massifs avec la police - ont eu lieu à Londres et dans d'autres villes européennes. En peu de temps, des statues ont été démolies, de Washington DC à Bristol en Angleterre et à Bruxelles en Belgique, des émissions de télévision prétendument racistes ont été annulées, des personnes ont été licenciées parce qu'elles n'étaient pas suffisamment dévouées à Black Lives Matter et, partout, des sportifs se sont mis à genoux. Dans le football anglais, ils le font toujours.

Comment des protestations compréhensibles en réponse à un meurtre injuste ont-elles acquis un tel élan extraordinaire et mondial ? L'élément transformateur, la clé, a été l'implication des élites. C'est l'aspect le plus frappant, et le plus inquiétant, de l'année écoulée de la manie post-Floyd : la manière dont les élites ont conféré une légitimité aux protestations, voire aux émeutes, contribuant à intensifier et à répandre cette instabilité étrange et violente. C'était extraordinaire, et sans précédent dans les temps modernes. De vastes pans de la classe politique, les médias de l'establishment, l'académie, les oligarchies des réseaux sociaux et les influenceurs de tout l'Occident ont essentiellement donné le feu vert à une explosion de rage destructrice et de régression identitaire.

Nous l'avons vu dans la manière dont de nombreux politiciens américains ont refusé de condamner les émeutiers. Dans la façon dont les médias de l'establishment ont trouvé des excuses aux pillages, les dépeignant comme une expression nécessaire de la colère. La façon dont les géants du monde des affaires - d'Apple à Nike en passant par Instagram - se sont rangés derrière Black Lives Matter. De la façon, dans le monde de la finance, Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, a donné son approbation à genoux à la fureur post-Floyd. Et de la même manière les principaux politiciens britanniques ont plié le genou devant BLM, et par extension devant ses idéologies de division et de pro-racisme. Considérez cette anomalie politique et historique bizarre : le chef du parti travailliste britannique s'est incliné devant un mouvement dont la vision du monde déformée provoquait à ce moment précis les pires émeutes que l'Amérique ait connues depuis des décennies. Rien de tout cela n'était normal.

La légitimation par les élites de la manie post-Floyd a été significative pour de nombreuses raisons. Elle a permis aux émeutes de se poursuivre plus longtemps qu'elles ne l'auraient fait autrement. Elle a contribué à mondialiser la dynamique déstabilisante. Et elle a donné un certain élan politique aux retombées violentes de l'assassinat de Floyd. C'est pourquoi les soulèvements de rue prétendument radicaux en réponse à l'assassinat de Floyd - comme l'ont décrit certains gauchistes romantiques - ont en fait été très rapidement imprégnés des préoccupations et des idéologies de la nouvelle cléricature.

Le renversement de statues ; la tentative de réécrire le passé en effaçant les individus et les artefacts culturels problématiques ; l'obsession du "privilège blanc" et de la "victimisation noire" ; l'annulation des blasphémateurs contre BLM ; l'obsession de la pensée correcte et de la répression de crimes tels que l'"appropriation culturelle" - toutes ces activités tourbillonnantes de l'après-Floyd trouvent leur origine non pas dans la culture de rue de Minneapolis, Atlanta ou Seattle, mais dans les climats raréfiés de l'université, de la Silicon Valley, du monde des groupes de réflexion et des institutions culturelles occidentales qui se dégoûtent de plus en plus. Quelle que soit la manière dont elle a commencé, la violence post-Floyd est rapidement devenue l'aile militante des élites éveillées, une expression violente des idéologies prescriptives et autoritaires antidémocratique.

Ce n'était pas conscient. Ce n'était pas prévu. Mais les retombées de Floyd ont été intégrées dans la vengeance des élites contre le moment populiste et contre le rejet brutal par les masses de leur politique technocratique de gestion raciale et de contrôle social. Au cours de l'année dernière, nous n'avons pas assisté à un soulèvement du peuple. Nous avons été témoins d'une révolte approuvée par les élites contre les derniers vestiges du sentiment populiste ou des valeurs progressistes traditionnelles.

Mais les élites regretteront à jamais d'avoir légitimé et exploité ce moment imprévisible de l'histoire. La fureur est facile à déclencher, beaucoup plus difficile à contenir. Ayant donné le feu vert à une culture qui regarde avec horreur l'histoire moderne de l'Occident, qui exige que chaque institution s'auto-flagelle pour ses erreurs morales présumées, et qui menace et annule quiconque refuse de se soumettre à la tyrannie de la bien-pensance, le nouvel establishment pourrait bientôt découvrir que cette censure violente peut prendre des directions qu'il ne peut contrôler. Pensez aux agressions contre des Juifs qui dînent dehors à Los Angeles ou à New York, ou à la manière dont BLM et les jeunes pro-palestiniens ont paralysé les écoles au Royaume-Uni. Ce sont là les sombres résultats de la militarisation de la politique identitaire qui s'est produite depuis le meurtre de George Floyd.

Il s'avère que diaboliser l'histoire occidentale, saper l'autorité culturelle et enflammer les tensions identitaires est une recette pour le conflit social et la violence. Qui aurait pu le deviner ?