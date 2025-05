© AFP or licensors

Innovation et développement

George Arthur Forrest : « Le futur de l’agriculture mondiale se joue en Afrique »

L'Afrique, qui dispose de grandes étendues de terres fertiles et d'une population jeune et nombreuse, a toutes les ressources nécessaires pour produire ce qu'elle consomme et consommer ce qu'elle produit. George Arthur Forrest vient de publier "L'Afrique peut nourrir le monde" aux éditions Le Cherche Midi.