Treena Orchard est anthropologue et possède une expertise culturelle et médicale. Elle mène des recherches ethnographiques avec des femmes et d'autres personnes travaillant dans le secteur du sexe, des personnes atteintes du VIH/sida et des communautés indigènes. Elle s'intéresse particulièrement à la sexualité, au genre, aux rencontres, aux relations et aux politiques de santé.