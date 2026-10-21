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Un homme filme avec son smartphone, au milieu des gaz lacrymogènes tirés par les forces anti-émeutes, lors d'une manifestation à Lille.
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RESEAUX SOCIAUX, IA ET CRISE DU LIEN SOCIAL

21 octobre 2026

"Génération déliée" et razzias urbaines : quand TikTok remplace le juge, le voisin… et les parents

Des librairies laissées intactes, des butins exhibés sur TikTok sous la légende « Wallah, merci Paname » : les razzias des 17 et 18 octobre dressent le portrait de ceux qui les ont commises. Pour Chloé Morin, politologue et autrice de "Déliés" (Éditions de l’Observatoire), ces jeunes pilleurs ne redoutaient pas le juge, ils guettaient les applaudissements de leurs pairs, faute d’un seul adulte pour les connaître par leur prénom. Le symptôme d’une société reliée à tout, mais tenue à rien.

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MOTS-CLES

déliés , Chloé Morin , Editions de l'Observatoire , pillages 17 octobre , émeutes , razzias urbaines , manifestation vie chère , Mobilisation lycéenne , Gilets jaunes , TikTok , snapchat , réseaux sociaux , Solitude , lien social , génération Z , jeunesse , violences urbaines , présidentielle 2027

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Chloé Morin
Chargée de projets internationaux chez IPSOS. Directrice de l'Observatoire de l'Opinion de la Fondation Jean Jaurès

Chloé Morin est ex-conseillère Opinion du Premier ministre de 2012 à 2017, et Experte-associée à la Fondation Jean Jaurès.