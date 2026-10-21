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"Génération déliée" et razzias urbaines : quand TikTok remplace le juge, le voisin… et les parents

Des librairies laissées intactes, des butins exhibés sur TikTok sous la légende « Wallah, merci Paname » : les razzias des 17 et 18 octobre dressent le portrait de ceux qui les ont commises. Pour Chloé Morin, politologue et autrice de "Déliés" (Éditions de l’Observatoire), ces jeunes pilleurs ne redoutaient pas le juge, ils guettaient les applaudissements de leurs pairs, faute d’un seul adulte pour les connaître par leur prénom. Le symptôme d’une société reliée à tout, mais tenue à rien.