RESEAUX SOCIAUX, IA ET CRISE DU LIEN SOCIAL
21 octobre 2026
"Génération déliée" et razzias urbaines : quand TikTok remplace le juge, le voisin… et les parents
Des librairies laissées intactes, des butins exhibés sur TikTok sous la légende « Wallah, merci Paname » : les razzias des 17 et 18 octobre dressent le portrait de ceux qui les ont commises. Pour Chloé Morin, politologue et autrice de "Déliés" (Éditions de l’Observatoire), ces jeunes pilleurs ne redoutaient pas le juge, ils guettaient les applaudissements de leurs pairs, faute d’un seul adulte pour les connaître par leur prénom. Le symptôme d’une société reliée à tout, mais tenue à rien.
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MOTS-CLESdéliés , Chloé Morin , Editions de l'Observatoire , pillages 17 octobre , émeutes , razzias urbaines , manifestation vie chère , Mobilisation lycéenne , Gilets jaunes , TikTok , snapchat , réseaux sociaux , Solitude , lien social , génération Z , jeunesse , violences urbaines , présidentielle 2027
THEMATIQUESFrance
Chloé Morin est ex-conseillère Opinion du Premier ministre de 2012 à 2017, et Experte-associée à la Fondation Jean Jaurès.
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Chloé Morin est ex-conseillère Opinion du Premier ministre de 2012 à 2017, et Experte-associée à la Fondation Jean Jaurès.